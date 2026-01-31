México

Mérida: la predicción del clima para este 31 de enero

La temperatura más baja registrada en el territorio mexicano fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta los -25 grados

Guardar
¿Lloverá este día? Informate con
¿Lloverá este día? Informate con el pronóstico del clima (Gobierno de Yucatán)

Antes de partir a tu destino, conoce el pronóstico del clima en Mérida para las próximas horas en este sábado 31 de enero.

El tiempo para este sábado en Mérida alcanzará los 22 grados, mientras que la temperatura mínima será de 14 grados. El pronóstico de los niveles de los rayos UV es de 3.

En cuanto a la lluvia, la probabilidad de precipitaciones para dicha ciudad será del 69%, con una nubosidad del 83%, durante el día; y del 2%, con una nubosidad del 42%, a lo largo de la noche.

En tanto, las ráfagas de viento llegarán a los 56 kilómetros por hora en el día y los 37 kilómetros por hora por la noche.

El pronóstico del clima en
El pronóstico del clima en Mérida (Imagen ilustrativa Infobae)

Así es el clima en Mérida

Mérida y en general la península de Yucatán, se caracteriza por tener un temporal cálido subhúmedo con precipitaciones durante el verano. La temperatura promedio en dicha región es de 26.6 grados.

Esta zona de Yucatán también posee una temporada larga de lluvias, que va del mes de mayo hasta enero, aunque también puede haber precipitaciones en los meses secos, sin embargo, éstas no duran más allá de una hora y no son un impedimento para hacer actividades en las playas.

La temporada con más calor es de abril a agosto, cuando el termómetro llega hasta los 40 grados, mientras que de septiembre a enero son comunes los vientos que nublan y refrescan la ciudad.

Mérida posee un clima cálido
Mérida posee un clima cálido sub-húmedo. (Secretaría de Turismo)

Cuál es el clima en México

México es uno de los países con mayor biodiversidad en el mundo, pues debido a su ubicación geográfica que lo hace acreedor a una gran variedad de climas es que se ha vuelto en hogar para el 12% de las especies del mundo (12,000 de las cuales son endémicas).

El país se encuentra ubicado en dos áreas completamente diferentes al ser atravesado por el trópico de Cáncer: por un lado está la zona tropical y por otra con un clima templado, sin embargo, estos se entremezclan por los océanos y relieves que rodean a México dando origen a más tiempos.

Ante ello, no es de extrañarse encontrar que en las partes más altas de Chihuahua las temperaturas ronden los -30 grados, mientras que en el desierto de Mexicali el termómetro alcance hasta los 50 grados.

El país tiene una zona cálida lluviosa que comprende la llanura costera baja del Golfo de México y el Pacífico; regiones cálido-húmedas y cálido sub-húmedas que se pueden hallar en planicies costeras del Golfo de México, del océano Pacífico, istmo de Tehuantepec, en el norte de Chiapas y en la Península de Yucatán; clima seco en la Sierra Madre Occidental y Oriental, las cuencas altas de los ríos Balsas y Papaloapan, partes del istmo de Tehuantepec, Yucatán y Chiapas; zonas templadas, en su mayoría el territorio al norte del trópico de Cáncer; y semidesérticas, al norte del Altiplano.

La temperatura promedio del país es de 19 grados, no obstante, hay ciudades como Mexicali, Culiacán, Ciudad Juárez, Hermosillo, Torreón, Saltillo o Monterrey en donde las altas temperaturas son realmente extremas.

Al hablar de las temperatura máximas y mínimas récord en México se tiene que San Luis Río Colorado, una ciudad ubicada en Sonora pero limítrofe con el Gran Desierto de Altar de Baja California, ascendió hasta los 58.5 grados el 6 de julio de 1966; en contraste la temperatura más baja se registró el 27 de diciembre de 1997 en el municipio de Madero en Chihuahua, con -25 grados.

Expertos aseguran que debido al cambio climático el país sufrirá en un futuro un descenso de las lluvias anuales y un incremento considerable de las temperaturas; además, se han registrado grandes afectaciones a los agricultores y ganaderos debido a las sequías o las severas inundaciones de los últimos años; mientras que en épocas de calor se ha visto una subida en el número de contingencias ambientales en las principales metrópolis como la CDMX o Monterrey.

Temas Relacionados

Clima en MéxicoClima en MéridaClimaÚltimas actualizaciones

Más Noticias

Clima hoy en México: temperaturas para Tijuana este 31 de enero

La temperatura más baja registrada en el país fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta los -25 grados

Clima hoy en México: temperaturas

Las últimas previsiones para Ecatepec: temperatura, lluvias y viento

La temperatura más alta registrada en el territorio mexicano fue la del 6 de julio de 1966, cuando el termómetro subió hasta los 58.5 grados

Las últimas previsiones para Ecatepec:

Clima en México: temperatura y probabilidad de lluvia para Monterrey este 31 de enero

La temperatura más alta registrada en el territorio mexicano fue la del 6 de julio de 1966, cuando el termómetro subió hasta los 58.5 grados

Clima en México: temperatura y

Prepárase antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Guadalajara este sábado 31 de enero

Debido a su localización, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

Prepárase antes de salir: Este

Clima en Bahía de Banderas: la predicción para este 31 de enero

La temperatura más alta registrada en el territorio mexicano fue la del 6 de julio de 1966, cuando el termómetro subió hasta los 58.5 grados

Clima en Bahía de Banderas:
MÁS NOTICIAS

NARCO

Juan Ramón de la Fuente

Juan Ramón de la Fuente y Marco Rubio reiteran colaboración en materia de seguridad regional durante llamada

Embajador de EEUU celebra detención del “Palillo”, jefe de plaza de Los Mayos

Capturan al líder de “Los Kena”, célula ligada a La Unión Tepito en CDMX

Civiles armados atacan a policías estatales de Zacatecas: se registró una explosión durante el enfrentamiento

García Harfuch anuncia captura de 11 criminales ligados a asesinatos en el Estado de México

ENTRETENIMIENTO

Feria del Caballo Texcoco 2026:

Feria del Caballo Texcoco 2026: cartelera del palenque, días y cuánto cuesta cada show

Intocable prepara show gratuito en el Zócalo de CDMX: fecha y detalles de su gira

Orquesta Escuela Carlos Chávez presentará gratis en Los Pinos la “Eroica” de Beethoven y el estreno mundial del Concierto Ucraniano

Linet Puente defiende a Pati Chapoy y asegura que es una “segunda madre” para los conductores de Ventaneando

¿Qué boletos disponibles hay para el último concierto de Shakira en el Estadio GNP Seguros y cuánto cuestan?

DEPORTES

México suma a 4 nuevos

México suma a 4 nuevos jugadores para disputar el Clásico Mundial de Béisbol

El mexicano Germán Berterame es presentado oficialmente como jugador del Inter de Miami

WWE Royal Rumble 2026: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo desde México

Raphael Veiga se despide de sus compañeros del Palmeiras y apunta su llegada al América

Allan Saint-Maximin, jugador del América, denuncia racismo en contra de sus hijos