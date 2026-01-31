México

El Cenart celebrará el Año Nuevo Chino con festival gratuito

Se celebrará el año del Caballo de Fuego con diversas actividades culturales

Guardar
Año Nuevo Chino 2026 Cenart
Año Nuevo Chino 2026 Cenart CDMX (cenartmexico/FB)

Las áreas verdes del Centro Nacional de las Artes (Cenart), en la Ciudad de México, se transformarán el sábado 14 de febrero de 2026 en un gran escenario multicultural con motivo de la celebración del Año del Caballo de Fuego, una de las festividades más emblemáticas del calendario chino.

La jornada, de acceso completamente gratuito, coincidirá con el Día del Amor y la Amistad, lo que reforzará su carácter familiar y social, convirtiendo al recinto en punto de encuentro para miles de capitalinos.

El festival se desarrollará de 11:00 a 18:00 horas en la sede ubicada sobre la Calzada de Tlalpan. Durante siete horas continuas, los jardines del Cenart albergarán espectáculos, talleres, demostraciones artísticas y una variada oferta gastronómica que permitirá al público acercarse a las tradiciones del oriente asiático sin salir de la ciudad.

Las autoridades culturales destacaron que el evento busca fortalecer el diálogo intercultural y ampliar la oferta de actividades gratuitas para todas las edades.

Año del Caballo de Fuego

Año Nuevo Chino 2026 Cenart
Año Nuevo Chino 2026 Cenart CDMX (cenartmexico/FB)

La elección del Año del Caballo de Fuego posee un significado especial dentro de la astrología china, ya que esta combinación zodiacal ocurre únicamente cada 60 años.

De acuerdo con la tradición, el Caballo representa energía, libertad y espíritu aventurero, mientras que el elemento Fuego potencia cualidades como el liderazgo, la creatividad y la capacidad de impulsar transformaciones positivas. Estos valores serán el eje conceptual de la programación, diseñada para inspirar optimismo y renovación.

Entre las actividades confirmadas se encuentran presentaciones de danza del león y del dragón, exhibiciones de artes marciales, conciertos de música tradicional, caligrafía, ceremonias del té y talleres de papel recortado. También se instalará un corredor gastronómico con platillos típicos, además de espacios de artesanías y productos culturales. Los organizadores señalaron que cada propuesta fue pensada para que los asistentes participen de manera activa y conozcan el trasfondo histórico de las celebraciones del Año Nuevo Chino.

El Cenart, reconocido como uno de los complejos culturales más importantes del país, aprovechará sus amplios jardines para ofrecer un entorno seguro y accesible. Se espera la asistencia de familias completas, comunidades de origen asiático residentes en México y público interesado en experiencias internacionales.

La coincidencia con el 14 de febrero añadirá un ambiente festivo adicional, con dinámicas especiales dedicadas a la amistad y la convivencia.

Especialistas en gestión cultural subrayaron que este tipo de encuentros contribuyen a consolidar a la Ciudad de México como capital abierta al mundo. La presencia de expresiones chinas en un espacio público fortalece el respeto a la diversidad y permite que nuevas generaciones conozcan tradiciones milenarias de forma lúdica. Además, el acceso libre elimina barreras económicas y favorece la inclusión social.

Con esta celebración, el Cenart reafirma su papel como referente de actividades culturales de calidad, capaz de integrar arte, educación y recreación en un mismo lugar.

Temas Relacionados

Año Nuevo ChinoAño del Caballo de FuegoCENARTCDMXDía del Amor y la Amistadmexico-noticias

Más Noticias

La paz como espectáculo en Gaza

La Junta de Paz nace como un organismo que, en su formulación original, debía supervisar el cese de hostilidades, la desmilitarización y la reconstrucción de la Franja bajo una administración transitoria

La paz como espectáculo en

Madre de los bebés con tanques de oxígeno rompe el silencio y explica su estado de salud

El video viral en calles de la CDMX tuvo un contexto médico que ahora fue aclarado

Madre de los bebés con

Afectaciones de este momento en las líneas del Metrobús hoy 31 de enero

Este medio de transporte traslada a más de 22 millones de usuarios a lo largo de las 283 estaciones con las que cuenta que suman en total 125 kilómetros

Afectaciones de este momento en

Cristiano Ronaldo iguala a Julián Quiñones en la tabla de goleadores

Iván Toney se mantiene como líder de goleo con 18 anotaciones

Cristiano Ronaldo iguala a Julián

Hacienda afirma que economía mexicana creció 1.6% en 2025: “Entra con un buen paso al 2026”

La dependencia indicó que al cierre del último trimestre se reportó menor déficit, empleo al alza y estabilidad de la deuda

Hacienda afirma que economía mexicana
MÁS NOTICIAS

NARCO

Policías comunitarios en Guerrero iniciaron

Policías comunitarios en Guerrero iniciaron operativo para recuperar pueblos bajo control del narco

Detienen a siete personas de Sinaloa en Cancún con droga, autos robados y un rifle

En plena visita de Sheinbaum a Tijuana, encuentran tres cuerpos calcinados en automóvil incendiado

Teniente pidió refuerzos pero al llegar ya los habían secuestrado, a él lo mataron y a tres de la GN los hallaron con vida

“El Botox” cobraba cuotas hasta a personas discapacitadas que vendían artículos por catálogo, asegura testigo

ENTRETENIMIENTO

Así luce Belinda como Carlota,

Así luce Belinda como Carlota, la emperatriz de México| Video

Envía una postal de San Valentín desde el Palacio Postal: fecha, horarios y costo del taller en CDMX

Detienen a Adán Bañuelos, supuesto exnovio mexicano de Bella Hadid, en Texas

Fans de BTS marcharán a Profeco para exigir respuestas a Ticketmaster y Ocesa: ruta, fecha y si habrá bloqueos en CDMX

Critican a hija de Kim Kardashian por hacer playback en el concierto de Kanye en México

DEPORTES

Cristiano Ronaldo iguala a Julián

Cristiano Ronaldo iguala a Julián Quiñones en la tabla de goleadores

Comentarista deportiva revira a los ataques de fans del América que la llaman ‘Mujer Trans’

WWE Royal Rumble: conoce a los mexicanos que ganaron la batalla real para ir a WrestleMania

WWE Royal Rumble 2026: ellos son los luchadores mexicanos que han participado

Alberto del Río y el día que hizo historia en la WWE: así ganó el Royal Rumble 2011