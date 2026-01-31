El Cenart celebrará el Año Nuevo Chino con festival gratuito

Año Nuevo Chino 2026 Cenart CDMX (cenartmexico/FB)

Las áreas verdes del Centro Nacional de las Artes (Cenart), en la Ciudad de México, se transformarán el sábado 14 de febrero de 2026 en un gran escenario multicultural con motivo de la celebración del Año del Caballo de Fuego, una de las festividades más emblemáticas del calendario chino.

La jornada, de acceso completamente gratuito, coincidirá con el Día del Amor y la Amistad, lo que reforzará su carácter familiar y social, convirtiendo al recinto en punto de encuentro para miles de capitalinos.

El festival se desarrollará de 11:00 a 18:00 horas en la sede ubicada sobre la Calzada de Tlalpan. Durante siete horas continuas, los jardines del Cenart albergarán espectáculos, talleres, demostraciones artísticas y una variada oferta gastronómica que permitirá al público acercarse a las tradiciones del oriente asiático sin salir de la ciudad.

Las autoridades culturales destacaron que el evento busca fortalecer el diálogo intercultural y ampliar la oferta de actividades gratuitas para todas las edades.

Año del Caballo de Fuego

La elección del Año del Caballo de Fuego posee un significado especial dentro de la astrología china, ya que esta combinación zodiacal ocurre únicamente cada 60 años.

De acuerdo con la tradición, el Caballo representa energía, libertad y espíritu aventurero, mientras que el elemento Fuego potencia cualidades como el liderazgo, la creatividad y la capacidad de impulsar transformaciones positivas. Estos valores serán el eje conceptual de la programación, diseñada para inspirar optimismo y renovación.

Entre las actividades confirmadas se encuentran presentaciones de danza del león y del dragón, exhibiciones de artes marciales, conciertos de música tradicional, caligrafía, ceremonias del té y talleres de papel recortado. También se instalará un corredor gastronómico con platillos típicos, además de espacios de artesanías y productos culturales. Los organizadores señalaron que cada propuesta fue pensada para que los asistentes participen de manera activa y conozcan el trasfondo histórico de las celebraciones del Año Nuevo Chino.

El Cenart, reconocido como uno de los complejos culturales más importantes del país, aprovechará sus amplios jardines para ofrecer un entorno seguro y accesible. Se espera la asistencia de familias completas, comunidades de origen asiático residentes en México y público interesado en experiencias internacionales.

La coincidencia con el 14 de febrero añadirá un ambiente festivo adicional, con dinámicas especiales dedicadas a la amistad y la convivencia.

Especialistas en gestión cultural subrayaron que este tipo de encuentros contribuyen a consolidar a la Ciudad de México como capital abierta al mundo. La presencia de expresiones chinas en un espacio público fortalece el respeto a la diversidad y permite que nuevas generaciones conozcan tradiciones milenarias de forma lúdica. Además, el acceso libre elimina barreras económicas y favorece la inclusión social.

Con esta celebración, el Cenart reafirma su papel como referente de actividades culturales de calidad, capaz de integrar arte, educación y recreación en un mismo lugar.