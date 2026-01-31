México

Dos muertos y 11 heridos por accidentes de tránsito en Jalisco

Este sábado dos incidentes dejaron varios heridos, uno en Guadalajara y otro mortal en Tequila

Dos accidentes automovilísticos acontecieron en Jalisco, uno con saldo mortal.

En el primer caso un aparatoso choque ocurrió este sábado entre una unidad de transporte público y un vehículo particular en los cruces de avenida Alcalde y Félix Palavicini en Guadalajara, Jalisco.

El saldo hasta el momento es de 11 personas lesionadas, entre ellas 8 que iba a bordo de la unidad de transporte público y una familia de tres integrantes, el chofer, su esposa y su bebé de dos meses, mientras que el más afectado fue el conductor del auto particular.

Al momento del impacto la unidad se estrelló en contra de un árbol y parte de la fachada de una cafetería.

En el auto particular viajaba una familia de tres integrantes, la mujer y su bebé de dos meses se reportaron fuera de peligro Foto: Facebook

Diana Becerra, comandante de Protección Civil informó que en el autobús hubo ocho heridos de diferentes estados de salud, mientras que la la esposa y bebé del conductor que viajaba en la camioneta particular fueron reportados fuera de peligro.

En un videeo que circula en redes sociales se ve a la camioneta familiar dar una vuelta a alta velocidad mientras el autobús verde trató de evitarlña pero por el impacto fue empujado y se impactó en algunos árboles del camellón derribándolos.

Dos muertos en Tequila

Mientras que dos personas perdieron la vida tras otro incidente vehicular en el municipio de Tequila; elementos de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco explicaron que la emergencia ocurrió sobre carretera libre a Tequila a la altura de Hacienda Casa González.

Más muertos en accidentes viales en la CDMX y Edomex

También en el centro del país hubo accidentes mortales.

Una mujer de 72 años murió en accidente vial en la Av. Toluca y Zamora, en la colonia Olivar de los Padres, en la alcaldía Álvaro Obregón.

Mientras que por la mañana se rescató el cuerpo de un hombre sin vida en carriles centrales de la Autopista México-Querétaro, a la altura del Municipio de Cuautitlán Izcalli, en el Estado de México con dirección a la Cioudad de México.

En 2025, los accidentes de tránsito mostraron cifras mixtas, con un aumento en el número total de incidentes y lesionados, pero una ligera reducción en la mortalidad en algunas regiones. Destacan más de 21,500 accidentes viales reportados, un aumento del 9% en siniestros y 10% en lesionados, mientras las muertes superaron las 1,100, manteniendo alta la peligrosidad de motocicletas y la necesidad de prevención.

Siniestros Totales y Víctimas (2025): Se reportaron más de 21,500 accidentes, un aumento del 9% respecto a 2024.

Fallecidos y Lesionados: Los accidentes dejaron más de 1,100 personas fallecidas y más de 12,800 lesionados, un aumento del 10% en heridos.

Motocicletas: Mantuvieron una alta letalidad, con 481 fallecidos en este tipo de percances.

Transporte Público: Los accidentes con buses aumentaron a 1,140, dejando 49 muertes.

Conductores Peligrosos: Se detuvieron más de 2,000 conductores peligrosos, promediando seis capturas diarias.

CDMX y México: En el primer trimestre de 2025, CDMX registró 18,932 accidentes viales. A nivel nacional, diariamente ocurren 47 siniestros de tránsito en carreteras asociados al alcohol.

