Detienen a dos personas armadas por presunto robo en la Cuauhtémoc: hay un menor de edad

Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público. Foto: (iStock ilustrativa)

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron a dos sujetos en posesión de un arma de fuego corta, quienes son señalados como probables responsables del robo a un transeúnte, ocurrido en calles de la alcaldía Cuauhtémoc, durante un operativo de vigilancia preventiva.

Los hechos se registraron mientras los oficiales realizaban recorridos de seguridad y vigilancia en la colonia Centro, cuando un ciudadano de 24 años de edad solicitó su apoyo en el cruce de las calles 5 de Mayo y Motolinia. El afectado señaló que, momentos antes, dos personas lo amenazaron con una pistola para despojarlo de sus pertenencias, y posteriormente huyeron del lugar.

De acuerdo con el testimonio del denunciante, los probables responsables escaparon a bordo de una motocicleta color negro, por lo que los uniformados recabaron las características físicas de los sujetos y del vehículo, e implementaron de inmediato un dispositivo de búsqueda y localización en la zona, con el objetivo de dar con los presuntos agresores.

Gracias a la rápida reacción policial y a los patrullajes constantes en el primer cuadro de la ciudad, los oficiales lograron ubicar a los sospechosos metros adelante, por lo que procedieron a marcarles el alto para realizar una intervención preventiva. En estricto apego al protocolo de actuación policial, los elementos de la SSC efectuaron una revisión de seguridad a los tripulantes de la motocicleta.

Autoridades lograron asegurar un arma de fuego corta. (Crédito: Gobierno de la Ciudad de México)

Durante la inspección, los policías aseguraron un arma de fuego corta, abastecida con seis cartuchos útiles, además de dinero en efectivo, presuntamente producto del robo. Asimismo, fue asegurada la motocicleta en la que se desplazaban los sujetos, la cual habría sido utilizada para cometer el ilícito y facilitar la huida.

Tras el aseguramiento y luego de que el denunciante identificara plenamente a los posibles responsables, los oficiales procedieron a la detención de los dos hombres, uno de 24 años de edad y otro que manifestó tener 16 años. A ambos se les informó el motivo de su detención y se les leyeron sus derechos constitucionales, conforme a lo establecido en la ley.

Los detenidos, junto con el arma de fuego, los cartuchos, el dinero en efectivo y la motocicleta asegurada, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien se encargará de definir su situación jurídica e iniciar la carpeta de investigación por los hechos ocurridos. En el caso del menor de edad, se dará vista a las autoridades especializadas en justicia para adolescentes, conforme a la normatividad vigente.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana reiteró su compromiso de mantener acciones permanentes de vigilancia y prevención del delito en la alcaldía Cuauhtémoc, así como de atender de manera oportuna las denuncias ciudadanas, con el objetivo de garantizar la seguridad de habitantes y visitantes de la Ciudad de México.