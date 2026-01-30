México

Trabajadores del Metro CDMX convocan a marcha: cuándo y qué afectaciones habría en el servicio

El Sindicato del STC Metro anunció que no han recibido respuesta por parte del gobierno de Clara Brugada

Sindicato de Trabajadores del STC
Sindicato de Trabajadores del STC Metro convocaron a una marcha (X/ @MetroCDMX)

El Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo Metro (SNTSTC) dio a conocer que realizarán una marcha para exigir que el gobierno de la Ciudad de México atienda sus demandas. A través de un comunicado difundido en sus canales oficiales informaron las acciones que realizarán y las posibles afectaciones.

De acuerdo con el comunicado emitido el 29 de enero de 2026, la organización sindical señaló que, hasta la fecha, no han recibido respuesta de las autoridades sobre la carencia de presupuesto necesario para la adquisición de materiales y refacciones destinadas al mantenimiento de trenes, vías e instalaciones fijas.

Además, advirtieron que persisten otros temas laborales que impactan directamente en el funcionamiento del sistema y la seguridad de los usuarios, por ello, convocaron a todos los trabajadores del Metro CDMX a participar en este paro de labores y marchar hacia el Zócalo de la CDMX.

¿Cuándo habrá marcha del Sindicato de Trabajadores del Metro CDMX?

El Gobierno de la CDMX
El Gobierno de la CDMX reveló el presupuesto que tendrá el Metro CDMX para 2025 Foto: Cuartoscuro

El Sindicato Nacional de Trabajadores del STC Metro anunció que realizará una marcha de protesta el próximo miércoles 4 de febrero, a partir de las 15:30 horas, en respuesta a la falta de atención del Gobierno de la Ciudad de México frente a diversas problemáticas que afectan al Metro.

La movilización partirá de la estación del Metro Balderas y culminará en el Zócalo Capitalino. El Comité Ejecutivo Nacional del sindicato hizo un llamado a todos los trabajadores del Metro para sumarse a la protesta, cuyo objetivo es visibilizar la situación ante la opinión pública y exigir una respuesta inmediata a la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina.

El sindicato enfatizó la importancia de la participación solidaria para lograr que sus demandas sean escuchadas y se atiendan las necesidades tanto de los empleados como de los usuarios del Metro.

¿Habrá paro en el Metro CDMX?

Trabajadores del STC Metro anuncian
Trabajadores del STC Metro anuncian marcha (Sindicato Trabajadores STC Metro)

Hasta el momento, el STC Metro no ha informado sobre alguna afectación al servicio de las 12 líneas de la red del Metro CDMX. Se espera que el paro de labores sean en áreas administrativas sin mayores afectaciones a los usuarios.

El Sindicato de Trabajadores del Metro CDMX ha presentado una serie de demandas que consideran prioritarias y que, según sus declaraciones, no han recibido respuesta por parte de las autoridades. Entre los puntos enlistados destaca:

  • La solicitud de una revisión urgente de los tableros de Control Óptico en todas las terminales de línea del sistema, así como la adquisición de mobiliario necesario para el desarrollo de las labores diarias.
  • Otra de las demandas consiste en el retiro inmediato de los trenes que han sido dados de baja y que actualmente ocupan espacios en la línea, sin ser aptos para permanecer en esos lugares.
  • El sindicato también exige la entrega del proyecto Metro-Energía, ubicado en las instalaciones de Delicias 67, para que sea operado por técnicos especializados en esa materia.
En 2025, la Línea A
En 2025, la Línea A del Metro registró un nuevo récord por las veces que suspendió el servicio. (Daniel Augusto/ Cuartoscuro)

Respecto al mantenimiento de la red, los trabajadores han solicitado la rehabilitación de la Línea A, enfatizando la urgencia de atender el lado oriente que corresponde al Estado de México. Esta petición busca prevenir inundaciones en las vías, un problema recurrente durante la temporada de lluvias. Asimismo, han pedido que la representación sindical sea informada y participe en los procesos de capacitación para el mantenimiento del material rodante de la Línea 12.

Temas Relacionados

Metro CDMXSTCmarchaparoCDMXmexico-noticias

