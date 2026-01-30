México

¿Qué boletos disponibles hay para el último concierto de Shakira en el Estadio GNP Seguros y cuánto cuestan?

La colombiana dará un show más en la Ciudad de México como parte de su gira “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”

Shakira volverá con su gira
Shakira volverá con su gira 'Las mujeres ya no lloran' - crédito @shakira @chriscornejo_/ Instagram

La serie de conciertos de Shakira en Ciudad de México ha marcado un nuevo precedente en la industria musical local. La artista colombiana ha conseguido llenar el Estadio GNP Seguros en doce ocasiones consecutivas, superando cualquier registro anterior para una misma gira en ese recinto.

El respaldo del público mexicano ha sido determinante para alcanzar este logro. El país ha demostrado un entusiasmo particular por la gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, consolidando a la cantante como una de las figuras internacionales con mayor poder de convocatoria en la región.

La agenda de Shakira aún tiene espacio para más sorpresas: está prevista una fecha adicional para el 27 de febrero, con la que buscará superar su propia marca y extender aún más su récord de presentaciones continuas en el estadio capitalino.

La buena noticia para los fans de Shakira es que todavía quedan varios boletos para el concierto de febrero. Aquí te decimos en qué secciones.

Los boletos disponibles para Shakira

Shakira completó su última presentación
Shakira completó su última presentación en el estadio GNP Seguros, imponiendo un récord de fechas en una misma gira, en dicho recinto - crédito cortesía Ocesa

Las secciones para el show de Shakira del 27 de febrero del 2026 que aún tienen boletos disponibles son general b, Zona Gn, Café, Morado, Azul, Amarillo, Rosa y Rojo.

Rojo $13,179

Amarillo $8,182.75

Rosa $6,942.75

Azul $5,702.75

Morado $4,462.75

Café $3,222.75

Zona GNP $3,594.75

General B $1,610.75

El posible setlist de Shakira en la Ciudad de México

(Instagram)
(Instagram)

El setlist de esta segunda etapa de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour en México será el mismo con el que inició el tour, pero con algunas variaciones y nuevas canciones. Cabe mencionar, que la colombiana podría estarse guardando aún más sorpresas para la Ciudad de México.

  • La Fuerte
  • Girl Like Me
  • Las de la Intuición
  • Estoy Aquí
  • Empire/Inevitable
  • Te Felicito/TQG
  • Don’t Bother
  • Acróstico
  • Copa Vacía
  • La Bicicleta
  • La Tortura
  • Hips Don’t Lie
  • Chantaje
  • Monotonía
  • Addicted To You
  • Loca
  • Soltera
  • Si te vas
  • Última
  • Ojos Así
  • Pies Descalzos, Sueños Blancos
  • Antología
  • Día de enero
  • Ciega, sordomuda/ El Jefe
  • Whenever, Wherever
  • Waka Waka (This Time for Africa)
  • She Wolf
  • Bzrp Music Sessions, Vol. 53

Temas Relacionados

ShakiraLas Mujeres Ya No Lloran World TourCDMXEstadio GNP Segurosmexico-noticiasmexico-entretenimiento

