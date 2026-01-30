Exatlón México: quién gana el Juego de la Salvación hoy 30 de enero

Los viernes son definitorios para la eliminación de cada domingo CRÉDITO: fb/exatlonmexico

El Juego de la Salvación en Exatlón México es una competencia semanal en la que los equipos rojo y azul se enfrentan para definir cuál de ellos obtendrá inmunidad colectiva.

El equipo que gana el Juego de la Salvación asegura que ninguno de sus integrantes será eliminado durante esa semana.

Por el contrario, el equipo que pierde debe seleccionar a uno de sus miembros para participar en el Duelo de Eliminación, donde un participante abandona la competencia.

La dinámica puede variar según la temporada y las reglas establecidas por la producción, aunque el formato básico se mantiene: ambos equipos compiten en un circuito o desafío físico, y el equipo que obtiene la victoria evita la nominación y la posibilidad de perder a uno de sus miembros.

El Juego de la Salvación resulta decisivo para la estrategia de cada equipo y la permanencia de los atletas en el reality.

En las ediciones más recientes, el proceso de eliminación también ha tenido ajustes.

Quiénes siguen en Exatlón México

Mati Álvarez

Mario Osuna

Paulette Galardo

Humberto Noriega

César Villaluz

Karol Rojas

Ella Bucio

Benyamin Saracho

Emilio Rodríguez

Samanta Rodríguez

Evelyn Guijarro

Koke Guerrero

Ernesto Cázares

Doris del moral

Alexis Vargas

Alejandro Aguilera

Karen Núñez

Katia Gallegos

Adrián Leo

Danna Castro

Quiénes han salido de Exatlón en la temporada 2026

Alex Sotelo

Andrea Álvarez

Aristeo Cázares

Karen Núñez

Antonio Flores

Michelle Tanori

Luis Avilés

Vanessa López

Mau Wow

Edna Carrillo

Heber Gallegos

Thaily Suárez

Josué Menéndez

Jair Cervantes

Melisa Ramos

Adrián Cervantes

José Ochoa

Qué dice el spoiler de Exatlón México hoy 29 de enero

Ya que el equipo rojo ha tenido una racha de recuperación y actualmente tienen en su posesión la Villa 360, los fans estiman que los escarlatas ganarán también el Juego de la Dalvación, esto mandaría directamente a los azules a eliminación el domingo.

O al menos, alguien del equipo podría estar en riesgo de salir, por lo general son tres quienes compiten por mantener su lugar.

Qué variaciones tiene el Juego de la Salvación cuando la temporada está por terminar

Por ejemplo, a partir de la semana 16, las eliminaciones se definen por género, de manera que solo mujeres o solo hombres están en riesgo, según los resultados de la serie por la supervivencia. Además, se han incorporado medallas especiales que pueden influir en la permanencia de los participantes.

El Juego de la Salvación se transmite normalmente los viernes y determina gran parte de lo que sucederá en el domingo de eliminación, siendo un punto clave para los seguidores del programa.