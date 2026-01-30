México

Exatlón México: quién gana el Juego de la Salvación hoy 30 de enero

Cada viernes los equipos se juegan la permanencia, pues el resultado define lo que ocurrirá el domingo

Los viernes son definitorios para
Los viernes son definitorios para la eliminación de cada domingo

El Juego de la Salvación en Exatlón México es una competencia semanal en la que los equipos rojo y azul se enfrentan para definir cuál de ellos obtendrá inmunidad colectiva.

El equipo que gana el Juego de la Salvación asegura que ninguno de sus integrantes será eliminado durante esa semana.

Por el contrario, el equipo que pierde debe seleccionar a uno de sus miembros para participar en el Duelo de Eliminación, donde un participante abandona la competencia.

La dinámica puede variar según la temporada y las reglas establecidas por la producción, aunque el formato básico se mantiene: ambos equipos compiten en un circuito o desafío físico, y el equipo que obtiene la victoria evita la nominación y la posibilidad de perder a uno de sus miembros.

El Juego de la Salvación resulta decisivo para la estrategia de cada equipo y la permanencia de los atletas en el reality.

En las ediciones más recientes, el proceso de eliminación también ha tenido ajustes.

Quiénes siguen en Exatlón México

  • Mati Álvarez
  • Mario Osuna
  • Paulette Galardo
  • Humberto Noriega
  • César Villaluz
  • Karol Rojas 
  • Ella Bucio
  • Benyamin Saracho
  • Emilio Rodríguez 
  • Samanta Rodríguez
  • Evelyn Guijarro 
  • Koke Guerrero
  • Ernesto Cázares 
  • Doris del moral 
  • Alexis Vargas
  • Alejandro Aguilera 
  • Karen Núñez 
  • Katia Gallegos
  • Adrián Leo
  • Danna Castro

Quiénes han salido de Exatlón en la temporada 2026

  • Alex Sotelo
  • Andrea Álvarez
  • Aristeo Cázares
  • Karen Núñez
  • Antonio Flores
  • Michelle Tanori
  • Luis Avilés
  • Vanessa López
  • Mau Wow
  • Edna Carrillo
  • Heber Gallegos
  • Thaily Suárez
  • Josué Menéndez
  • Jair Cervantes
  • Melisa Ramos
  • Adrián Cervantes
  • José Ochoa

Qué dice el spoiler de Exatlón México hoy 29 de enero

Ya que el equipo rojo ha tenido una racha de recuperación y actualmente tienen en su posesión la Villa 360, los fans estiman que los escarlatas ganarán también el Juego de la Dalvación, esto mandaría directamente a los azules a eliminación el domingo.

O al menos, alguien del equipo podría estar en riesgo de salir, por lo general son tres quienes compiten por mantener su lugar.

Qué variaciones tiene el Juego de la Salvación cuando la temporada está por terminar

Por ejemplo, a partir de la semana 16, las eliminaciones se definen por género, de manera que solo mujeres o solo hombres están en riesgo, según los resultados de la serie por la supervivencia. Además, se han incorporado medallas especiales que pueden influir en la permanencia de los participantes.

El Juego de la Salvación se transmite normalmente los viernes y determina gran parte de lo que sucederá en el domingo de eliminación, siendo un punto clave para los seguidores del programa.

Prime Video: Así quedo el top de las mejores películas de la plataforma en México

Con estas historias, Prime Video busca mantenerse en el gusto de los usuarios

Prime Video: Así quedo el

Cómo hacer hot cakes con muy pocas calorías, ideales para desayunar después de ir al gimnasio

Este delicioso y dulce platillo viene bien después de una rutina de fuerza

Cómo hacer hot cakes con

Kanye West en México: cuándo y cómo fue la última vez que se presentó

Después de 16 años, el rapero estadounidense vuelve a la capital mexicana con dos conciertos que han generado gran expectativa

Kanye West en México: cuándo

¿Cómo hacer un gel fijador para cejas que define y estimula el crecimiento?

Una mezcla casera proporciona una fijación ligera y favorece la hidratación de la piel, además de mejorar el aspecto y la duración del maquillaje

¿Cómo hacer un gel fijador

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en CDMX y Edomex hoy 30 de enero: cerrada Eje 5 Sur a la altura de Rojo Gómez

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en
“Para la cocina soy bueno”:

“Para la cocina soy bueno”: la posición clave de “El Palillo”, el operador del Mayito Flaco recién detenido

Mafia Veracruzana incendia restaurante en Coatzacoalcos y deja narcomanta de amenaza

Procesan a “El Botox” por el asesinato del empresario limonero Bernardo Bravo en Michoacán

Qué pasa con los narcolaboratorios del Cártel de Sinaloa cuando son incautados por militares

ICE mantiene recompensa de 10 mdd para capturar a Iván Archivaldo Guzmán, líder de Los Chapitos: “Debe ser considerado peligroso”

Kanye West en México: cuándo

Kanye West en México: cuándo y cómo fue la última vez que se presentó

Caifanes anuncia segunda fecha para 2026 en el Auditorio Nacional: precio de boletos, preventa y venta

Kanye West sorprende al ser captado ensayando para sus conciertos en CDMX: así sería el escenario para su show

Estas son las series de moda en Prime Video México hoy

Adal Ramones se defiende de las acusaciones en su contra sobre la cancelación de la gira “Enrollados”

WWE Royal Rumble 2026: cuándo,

WWE Royal Rumble 2026: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo desde México

Raphael Veiga se despide de sus compañeros del Palmeiras y apunta su llegada al América

Allan Saint-Maximin, jugador del América, denuncia racismo en contra de sus hijos

Santiago Giménez lanza advertencia a los 47 equipos que quieran enfrentarse a México en el Mundial 2026

Checo Pérez reaparece en pista con Cadillac y cierra penúltimo en Barcelona