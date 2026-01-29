Spotify México: las 10 canciones más sonadas este día

Spotify se ha convertido en una de las plataformas más importantes en el mundo debido a su amplio catálogo de música y podcast. (Infobae)

Desde los primeros registros que se tienen de la historia del ser humano, el sonido y la música siempre han estado presentes. Gracias a que es un lenguaje universal, ésta es capaz de ser entendida y sentida por cualquier persona independientemente de su idioma o cultura.

La música tiene la capacidad de conectar a los individuos con sus emociones, ya sea que los haga sentir felicidad, nostalgia, tristeza y toda una gama de sentimientos a través de sus amplios estilos o géneros.

En el nuevo milenio plataformas como Spotify han logrado sacar ventaja de ello y, a través de su amplio catálogo de canciones y artistas, se ha posicionado en el gusto de los usuarios, quienes además tienen la posibilidad de escuchar su música favorita a través de aplicaciones e, incluso, sin necesidad de tener acceso a internet.

Sin embargo, ante la gran variedad con la que cuenta Spotify podría ser sencillo perderse en una industria que se actualiza rápidamente.

Las canciones más escuchadas

1. dopamina (w Tito Double P)

Peso Pluma

La canción de Peso Pluma se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Cuenta con 1.721.981 reproducciones, motivo por el cual continúa en la primera posición.

2. Pvta Luna

Neton Vega

El exitazo de Neton Vega sigue abriéndose camino en las listas. Con 1.405.942 reproducciones, ya se encuentra entre las preferidas de los escuchas, en la posición segunda.

3. 7-3 (w Tito Double P)

Peso Pluma

«7-3 (w Tito Double P)» de Peso Pluma va en descenso: ya llega a la tercera posición. Sus 1.393.493 reproducciones no han sido suficientes para remontar la caída.

4. daño (w Tito Double P)

Peso Pluma

Tras acumular 1.280.110 reproducciones, «daño (w Tito Double P)» de Peso Pluma se mantiene en cuarto lugar.

5. 4x4 (w Victor Mendivil, Angel Almaguer, $HUPE)

Omar Camacho

«4x4 (w Victor Mendivil, Angel Almaguer, $HUPE)», interpretado por Omar Camacho, ocupa el quinto lugar de la lista, tras lograr 1.177.635 reproducciones.

6. Todo Lo Fue

Lenin Ramírez

«Todo Lo Fue» no para de sonar en el streaming, tras ascender en las listas de favoritos y situarse en el sexto puesto, con 1.177.289 reproducciones.

7. Ya Borracho

Herencia De Grandes

«Ya Borracho» se ubica en la séptima posición. Gracias a ella, se han llevado las reproducciones hasta 1.160.120, lo que marca un hito en la carrera musical de Herencia De Grandes.

8. Canasteo (w Oscar Maydon, Neton Vega)

Régulo Molina

«Canasteo (w Oscar Maydon, Neton Vega)» de Régulo Molina pierde fuerza. Hoy solo cosecha 1.126.105 reproducciones, insuficientes para continuar con su travesía hacia el número uno del podio. Ya se coloca en el octavo puesto, lo que apunta a que va de salida.

9. 22 (w Victor Mendivil)

Omar Camacho

«22 (w Victor Mendivil)» de Omar Camacho es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma, tras acumular 1.034.139 reproducciones. Hoy se sigue ubicando en la novena posición.

10. Cuando No Era Cantante

El Bogueto

«Cuando No Era Cantante» de El Bogueto es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma, tras acumular 996.522 reproducciones. Hoy se sigue ubicando en la décima posición.

Las millonarias ganancias de la plataforma

En 2024, Spotify alcanzó un récord histórico al aportar 10 mil millones de dólares a la industria musical global, sumando casi 60 mil millones desde su creación.

Este incremento fue posible gracias a su expansión en mercados emergentes como India, Brasil y Nigeria, donde la plataforma ha adaptado precios y estrategias para alzar su base de usuarios.

Desde 2014, cuando tenía 15 millones de suscriptores y generaba mil millones de dólares anuales, ha experimentado una notable evolución en su modelo de negocio.

Su éxito radica en una combinación de suscripciones de pago, acceso gratuito con publicidad y un enfoque en la personalización gracias a lo que actualmente supera los 500 millones de usuarios y proyecta alcanzar los mil millones en un futuro cercano.

Según la agencia de noticias EFE, la plataforma sueca no solo ha revolucionado el consumo de música a nivel global, sino que también ha sido clave para fortalecer las carreras de los músicos y cantantes, promoviendo la sostenibilidad a largo plazo y, a su vez, ha permitido multiplicar por diez los ingresos destinados a artistas y sellos discográficos.

El artista que dominó el 2024

En diciembre de 2024, Peso Pluma alcanzó un hito significativo en su carrera musical al contar con más de 45 millones de oyentes mensuales en Spotify, consolidándose como uno de los artistas mexicanos más populares a nivel mundial. Este logro refleja no solo el auge de los corridos tumbados, sino también su capacidad para conectar con todo tipo de audiencias y llevar este género a un público internacional.

El impacto de Peso Pluma se ha visto reflejado en su posición como el séptimo artista más escuchado a nivel mundial en 2024, según el resumen anual Spotify Wrapped. Canciones como Dos Días, La Patrulla, Qlona y Los Cuadros se han convertido en favoritas del público, mostrando su habilidad para fusionar ritmos tradicionales con sonidos contemporáneos.

En junio de 2024, Peso Pluma lanzó su álbum 'Éxodo', que logró un récord histórico al debutar con más de 29.8 millones de reproducciones globales en Spotify durante sus primeras 24 horas.

La trayectoria de Peso Pluma refleja un fenómeno en el que los corridos tumbados han ganado terreno en la música internacional, permitiendo que artistas mexicanos alcancen audiencias más amplias. Su éxito en plataformas digitales como Spotify es un testimonio de su capacidad para innovar dentro del género y atraer a oyentes de diversas partes del mundo.