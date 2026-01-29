México

Harry Styles anuncia sexta y última fecha en el Estadio GNP Seguros de CDMX: precio de boletos, venta y preventa

Se suma un nuevo concierto de “Together, Together Tour” en Ciudad de México

El famoso se presentará en
El famoso se presentará en mexico (Jesús Avilés/Infobae)

La expectación desbordante por los conciertos de Harry Styles en la Ciudad de México ha impulsado el anuncio de una sexta fecha para su gira Together, Together Tour en el Estadio GNP Seguros.

OCESA confirmó el nuevo show para el lunes 10 de agosto de 2026. El concierto contará también con la presencia de Jorja Smith como invitada especial, una constante en las fechas programadas para la capital.

Desde la primera preventa, el fenómeno Harry Styles resultó evidente. Los boletos para los primeros conciertos —programados para el 31 de julio y el 1 de agosto de 2026— se agotaron en cuestión de minutos. El interés ininterrumpido motivó la adición de dos presentaciones más: el 4 y el 7 de agosto, ampliando las posibilidades para los seguidores del artista británico en la Ciudad de México. A pesar de ello, la venta continuó manteniéndose en niveles máximos, lo que condujo al reciente anuncio de la quinta y sexta fecha.

Fechas clave de ventas y preventas

El famoso se presentará en
El famoso se presentará en CDMX (Jovani Pérez/Infobae)

El evento contará con varias etapas de venta de boletos, iniciando con la Venta Beyond el 30 de enero a las 9:00 horas, seguida por la Preventa Priority el 2 de febrero a las 9:00 horas, la Preventa Banamex el 3 de febrero a las 11:00 horas y la Venta General el 4 de febrero a las 11:00 horas. Las fechas de la Venta Beyond y la Preventa Priority están sujetas a confirmación.

Los boletos estarán disponibles a través de Ticketmaster.

¿Cuánto cuestan los boletos?

Así lucen las secciones para
Así lucen las secciones para el concierto en el Estadio GNP Seguros (Captura de pantalla/Ticketmaster)

Los precios de los boletos, incluyendo cargos, varían según la zona:

PITS $6,547.25

GENERAL A y GENERAL B $2,579.25

GENERAL C $1,463.25

GNP $4,191.25

VERDE B $3,987.25

NARANJA B $2,827.25

VERDE C $2,205.25

NARANJA C $1,091.25.

Estos precios son base y no consideran posibles variaciones para primeras filas ni asientos en orillas o esquinas.

La boletería permitirá el pago a meses sin intereses, ofreciendo la opción de 3 meses sin intereses con tarjetas de crédito Banamex para compras a partir de 3 mil pesos mexicanos.

