México

Temblor en Guerrero hoy: se registra sismo de 4.0 de magnitud en Cd Altamirano

Los datos preliminares del sismo fueron proporcionados inmediatamente por el Servicio Sismológico Nacional

Guardar
La información preliminar señala que
La información preliminar señala que el temblor tuvo epicentro en Cd Altamirano. (Infobae)

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) reportó un sismo de 4.0 de magnitud en el municipio de Cd Altamirano ubicado en Guerrero.

De acuerdo con la información oficial preliminar, el movimiento telúrico ocurrió a las 21:46 de este 27 de enero a 20 km al suroeste de la ciudad y tuvo una profundidad de 45.3 km.

El lugar exacto donde ocurrió el movimiento telúrico se ubica en las coordenadas 18.258 grados de latitud y -100.823 grados de longitud.

Hasta el momento, autoridades no han informado sobre algún daño ocasionado por temblor registrado. Sin embargo, es importante mantenerse informado mediante canales oficiales ante alguna actualización o medida tomada al respecto.

La información entregada por la SSN es preliminar, por lo que los datos del sismo reportado puede ser actualizados por las autoridades posteriormente y cambiar a la ya publicada.

Además es importante señalar que los sismos no se pueden predecir. No existe ningún método o tecnología actual que permita saber cuándo ocurrirá un movimiento telúrico, enfatiza el SSN.

México se encuentra en un contexto tectónico en el cual se reportan decenas de sismos todos los días, sin embargo, en la gran mayoría de los casos son de baja magnitud por lo que resultan imperceptibles.

La zona geográfica en donde
La zona geográfica en donde se ubica México lo hace un país propenso a sismos. (EFE)

¿Cómo funciona la alerta sísmica

En muchas ocasiones, cuando ocurre un sismo, es común que se lance la pregunta de ¿por qué no sonó la alerta sísmica? es decir, ese sonido que advierte que se viene un movimiento telúrico lo que en muchas ocasiones da tiempo a la ciudadanía de resguardarse en un lugar seguro.

No siempre que ocurra un temblor se activa la alerta sísmica, sino que depende de varios factores.

Su funcionamiento depende de una red de sensores que, al detectar un sismo fuerte, emite una señal que utiliza ondas de radio, para alertar a las ciudades que tienen esta cobertura, con un tiempo variable de anticipación.

Son 96 los sensores de la alerta sísmica instalados desde Bahía de Banderas, en Jalisco, hasta el Istmo de Tehuantepec, incluyendo la región del Alto Balsas, en Guerrero, el sur de Puebla, así como el centro y norte de Oaxaca.

La cobertura de la alerta sísmica llega a ocho ciudades del país: Guadalajara, en Jalisco; Acapulco y Chilpancingo, en Guerrero; Morelia, en Michoacán, así como la ciudades capitales de Puebla, Colima, Oaxaca y, evidentemente, la Ciudad de México.

Es muy importante tener presente que si un temblor ocurre fuera de la zona de cobertura, el sistema no alertará. También que si el sismo sucede con epicentro cercano a alguna de las ciudades consideradas, el aviso podría llegar igual que las ondas sísmicas.

Es el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico, (Cires) la institución que opera la Alerta Sísmica.

Sismos en México

México está en constante riesgo de vivir un sismo de gran magnitud, como los sucedidos en 1985 y 2017, movimientos que provocaron varias desgracias en su haber. Y a pesar de ser los más recordados, no han sido los de mayor magnitud en el territorio.

El terremoto más fuerte registrado en la historia de México ocurrió el 28 de marzo de 1787 con epicentro en Oaxaca y tuvo una magnitud de 8.6. Lo cual no solamente logró que la tierra vibrara, sino que provocó un tsunami de 6 kilómetros tierra adentro.

Según un estudio del Centro de Instrumentación y Registro Sísmico (Cires) realizado en 2009, sobre el sismo del 28 de marzo de 1787 sugiere que grandes terremotos con magnitudes de 8.6 o mayores podrían ocurrir en los próximos años teniendo como epicentro las costas de México y Centroamérica, por estar ubicados en la Brecha de Guerrero que acumula una gran cantidad de energía.

Temblores como el de ese traen a la memoria de los mexicanos los peores recuerdos de 1985 y 2017, cuando toda Ciudad de México se paralizó ante las impactantes consecuencias que dejó cada uno.

El del 19 de septiembre de 1985 ocurrió a las 7:19 horas locales con una magnitud de 8.2 y con epicentro en el estado de Guerrero. Desde ese terremoto muchos pensaron que algo así no se repetiría. Pero ocurrió de nuevo 32 años después.

El del 2017 se registró a las 13:14 horas locales con epicentro en los límites de los estados de Puebla y Morelos y dejó un saldo de 369 muertes en el centro del país.

Temas Relacionados

SismoTemblor hoyServicio Sismológico Nacionalmexico-noticiasNoticias

Más Noticias

Party 101: DJ Matt Bennett vuelve a México para revivir la nostalgia

La experiencia reunirá a quienes buscan recordar la emoción de sus series favoritas

Party 101: DJ Matt Bennett

Por qué el frío incrementa el riesgo de sufrir infecciones urinarias

Las bajas temperaturas generan cambios que vuelven a la vejiga más vulnerable a bacterias y reducen las defensas del cuerpo

Por qué el frío incrementa

¿Cómo hacer un serum natural de betabel con efecto botox para retrasar el envejecimiento?

Ingredientes ricos en antioxidantes y mucílagos ayudan a suavizar y revitalizar la piel sin recurrir a químicos agresivos

¿Cómo hacer un serum natural

Guillermo Ochoa podría regresar a la Selección para enfrentar a Portugal en el Estadio Azteca

El histórico guardameta podría tener su ansiado regreso en el Estadio Azteca durante la Fecha FIFA de marzo

Guillermo Ochoa podría regresar a

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en CDMX y Edomex hoy 27 de enero: Eje 1 Oriente permanece cerrado por la presencia de manifestantes

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a un presunto integrante

Detienen a un presunto integrante de “La Línea” con más de 80 explosivos en Chihuahua

Rescatan a tres adolescentes que fueron enviados de Jalisco a Sinaloa para ser entrenados por el crimen organizado

Marina detiene a tres hombres con más de mil litros de combustible en costas de Michoacán

FGR inició investigación por narcomantas presuntamente atribuidas al CJNG en Uruapan

Detienen a dos hombres relacionados con la desaparición de tres abogados de Lenin Canchola en CDMX

ENTRETENIMIENTO

Party 101: DJ Matt Bennett

Party 101: DJ Matt Bennett vuelve a México para revivir la nostalgia

Sabrina Sabrok quiere entrar a La Casa de los Famosos, pero cree que la producción teme que “haga algo muy fuerte”

Poncho de Nigris revela que preparó pelea a golpes entre Turbulence y Burrita Burrona

Kanye West en México: invitados y posible setlist para el concierto en la Plaza de Toros

Rafael Inclán critica a víctimas de Julio Iglesias por abuso sexual: “Se tardaron en decirlo”

DEPORTES

Guillermo Ochoa podría regresar a

Guillermo Ochoa podría regresar a la Selección para enfrentar a Portugal en el Estadio Azteca

Santiago Gimenez habla sobre su lazo con Christian Pulisic: “Somos mejores amigos si no juega contra México”

México listo para ser sede de cuatro partidos de repechaje para el Mundial, confirman autoridades

A dos meses de su reapertura, así luce el remodelado Estadio Azteca

América regresaría al Estadio Azteca tras su reapertura: Mikel Arreola confirma la solicitud