Subsecretario de Comercio Exterior se reunió con embajador canadiense en México para preparar la visita de más de 400 empresarios

Desde su cuenta de X, Luis Rosendo Gutiérrez Romano, subsecretario de Comercio Exterior, informó que se reunió con Cameron MacKay, embajador de Canadá en México, para trabajar en los preparativos para la visita de empresarios canadienses en el país el siguiente mes.

El funcionario calificó esta visita como “la más grande de la historia”, con más de 400 empresarios que arribarán al país en febrero, con el objetivo de identificar oportunidades de inversión y alianzas estratégicas con empresas mexicanas.

Rosendo Gutiérrez también agradeció al equipo de Economía: Ximena Escobedo, Deborah Alcocer e Ismael Ortiz por su apoyo, además de la presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de economía Marcelo Ebrard.