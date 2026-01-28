Subsecretario de Comercio Exterior se reunió con embajador canadiense en México para preparar la visita de más de 400 empresarios

Desde su cuenta de X, Luis Rosendo Gutiérrez Romano, subsecretario de Comercio Exterior, informó que se reunió con Cameron MacKay, embajador de Canadá en México, para trabajar en los preparativos para la visita de empresarios canadienses en el país el siguiente mes.
El funcionario calificó esta visita como “la más grande de la historia”, con más de 400 empresarios que arribarán al país en febrero, con el objetivo de identificar oportunidades de inversión y alianzas estratégicas con empresas mexicanas.
Rosendo Gutiérrez también agradeció al equipo de Economía: Ximena Escobedo, Deborah Alcocer e Ismael Ortiz por su apoyo, además de la presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de economía Marcelo Ebrard.
Más Noticias
Manifestaciones, accidentes y bloqueos en CDMX y Edomex hoy 28 de enero: permanece cerrada la circulación por manifestantes en Abraham González entre General Prim y Atenas
Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México
¿Por qué el volcán Chichón lleva este nombre?
El volcán sigue siendo un punto de referencia geográfico, cultural y científico en el norte de Chiapas
UNAM investiga caso sospechoso de sarampión en la Facultad de Medicina
Campañas de inmunización impulsadas este año refuerzan la prevención mientras autoridades monitorean la situación
Se pasó el alto, embistió y mató a motociclista en límites de alcaldías BJ y Cuauhtémoc, en CDMX
El conductor de una camioneta Mazda intentó huir del lugar, sin embargo fue detenido
Afectaciones de este momento en las líneas del Metrobús hoy día
Es el segundo medio de movilidad más usado en la Ciudad de México sólo detrás del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro
MÁS NOTICIAS