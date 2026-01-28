México

Harry Styles anuncia quinta fecha en CDMX: cuándo será, dónde, preventa y todos los detalles

A pocas horas de haber anunciado más shows, el cantante sorprendió con otro concierto

Guardar
Harry Styles anunció conciertos en
Harry Styles anunció conciertos en México (Jesús Avilés/Infobae)

La euforia por los conciertos de Harry Styles en la Ciudad de México sigue creciendo.

El artista británico confirmó una quinta fecha para su gira Together, Together Tour en el Estadio GNP Seguros, como respuesta directa a la impresionante demanda de boletos registrada en las ventas previas.

Sold out y el anuncio de las dos primeras fechas adicionales

El furor por Harry Styles se hizo evidente desde la primera preventa, con boletos agotados en cuestión de minutos para los shows del 31 de julio y 1 de agosto de 2026.

Ante el sold out inmediato, los organizadores anunciaron dos nuevas fechas: 4 y 7 de agosto, ampliando así la posibilidad de que más fans accedieran a las presentaciones del británico en la capital mexicana.

Se anunciaron nuevas fechas durante
Se anunciaron nuevas fechas durante la preventa (Captura de pantalla/Ticketmaster)

Quinta fecha para Harry Styles en CDMX: cuándo será

La alta demanda no se detuvo y llevó al anuncio oficial de una quinta fecha para Harry Styles en la CDMX.

El nuevo concierto se celebrará el 8 de agosto de 2026 en el Estadio GNP Seguros, manteniendo a Jorja Smith como invitada especial.

La noticia fue confirmada por OCESA a través de sus redes sociales:

“Debido a la increíble demanda tenemos 5ta fecha de Harry Styles: Together, Together el 8 de agosto en el Estadio GNP Seguros”.

El cantante confirmó la fecha
El cantante confirmó la fecha de su próximo disco (Jovani Pérez/Infobae)

Detalles de venta y preventa para la quinta fecha

  • Preventa Banamex: Disponible a partir del 28 de enero
  • Venta general: Inicia el 29 de enero
  • Boletera oficial: Ticketmaster
  • Meses sin intereses: 3 MSI con tarjetas de crédito Banamex en compras a partir de $3,000 MXN

Los organizadores recomiendan unirse a la fila virtual lo antes posible, ya que se espera que la demanda continúe siendo alta.

La invitación es clara: “Aprovecha la nueva oportunidad de ver a Harry Styles en la CDMX”, destacan los promotores.

La quinta fecha confirma el fenómeno que representa Harry Styles en México y consolida a la capital como una de las ciudades clave en su esperado regreso internacional.

Temas Relacionados

Harry StylesCDMXTogether, together TourConciertosEstadio GNP SegurosOcesamexico-entretenimientoTicketmastermexico-noticias

Más Noticias

Detienen a segundo implicado del accidente del Tren Interoceánico

Ricardo Mendoza Cerón era depachador del transporte cuando ocurrrió la tragedia

Detienen a segundo implicado del

Alejandro Moreno y Noroña continúan pelea en redes, plantean seguir discusión en el Senado: “Ni en Morena te quieren”

Los legisladores publicaron una serie de mensajes, en los cuales se insultan y recordando su confrontación de agosto pasado

Alejandro Moreno y Noroña continúan

Foto del día: conoce esta cara de México

El INAH selecciona diariamente una imagen que refleja la abundancia de una de las 32 entidades del país

Foto del día: conoce esta

Pasajera acusa a conductor de intentar ligar con ella por decirle ‘buenas noches’, él se defiende: “Estaba siendo amable”

El intercambio fue grabado por el conductor y se volvió viral en redes sociales, generando debate entre los usuarios sobre los límites de la amabilidad y la percepción del acoso

Pasajera acusa a conductor de

Clausura 2026: partidos de la jornada 4 de la Liga MX que se podrán ver por TV abierta

En total, habrá cuatro encuentros que se podrán sintonizar de forma gratuita por televisión

Clausura 2026: partidos de la
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a dos involucrados con

Detienen a dos involucrados con masacre de Salamanca que dejó 11 muertos

Defensa de los Farías Laguna denuncia entrega parcial y testada de carpeta investigadora por parte de la FGR

Detienen a tres presuntos responsables de agresión a balazos contra abogado fiscalista en Zapopan

Marina destruye tres plantíos de Amapola ligados al CJNG en el estado de Nayarit

Gael García y Diego Luna producen documental sobre Ryan Wedding, exatleta olímpico y narco

ENTRETENIMIENTO

Arath de la Torre abandona

Arath de la Torre abandona el programa “Hoy” tras enterarse que su hija fue hospitalización | Video

Alejandro Peña Pretelini, hijo del expresidente EPN, cumple 28 años: antes y después | Fotos

Sergio Mayer revela si estaría dispuesto a boxear contra Gustavo Adolfo Infante: “Altura, le llevo”

Patricia Azarcoya: la productora yucateca que compartió 15 años de vida con Rob Schneider antes del divorcio

Julián Gil comparte desgarradora carta para su hijo Matías tras años sin poder verlo

DEPORTES

Lokomotiv rechaza la oferta del

Lokomotiv rechaza la oferta del Besiktas por César Montes y permanecerá en la Liga Rusa

Clausura 2026: partidos de la jornada 4 de la Liga MX que se podrán ver por TV abierta

Monterrey vs Tijuana: cuándo y dónde ver el juego de la jornada 4 de la Liga Mx

¿Por qué Checo Pérez no salió a pista en los días 2 y 3 del test de F1 en Barcelona?

Uriel Antuna estaría a horas de dejar Tigres y reforzar a Pumas