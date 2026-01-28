Harry Styles anuncia quinta fecha en CDMX: cuándo será, dónde, preventa y todos los detalles

Harry Styles anunció conciertos en México (Jesús Avilés/Infobae)

La euforia por los conciertos de Harry Styles en la Ciudad de México sigue creciendo.

El artista británico confirmó una quinta fecha para su gira Together, Together Tour en el Estadio GNP Seguros, como respuesta directa a la impresionante demanda de boletos registrada en las ventas previas.

Sold out y el anuncio de las dos primeras fechas adicionales

El furor por Harry Styles se hizo evidente desde la primera preventa, con boletos agotados en cuestión de minutos para los shows del 31 de julio y 1 de agosto de 2026.

Ante el sold out inmediato, los organizadores anunciaron dos nuevas fechas: 4 y 7 de agosto, ampliando así la posibilidad de que más fans accedieran a las presentaciones del británico en la capital mexicana.

Se anunciaron nuevas fechas durante la preventa (Captura de pantalla/Ticketmaster)

Quinta fecha para Harry Styles en CDMX: cuándo será

La alta demanda no se detuvo y llevó al anuncio oficial de una quinta fecha para Harry Styles en la CDMX.

El nuevo concierto se celebrará el 8 de agosto de 2026 en el Estadio GNP Seguros, manteniendo a Jorja Smith como invitada especial.

La noticia fue confirmada por OCESA a través de sus redes sociales:

“Debido a la increíble demanda tenemos 5ta fecha de Harry Styles: Together, Together el 8 de agosto en el Estadio GNP Seguros”.

El cantante confirmó la fecha de su próximo disco (Jovani Pérez/Infobae)

Detalles de venta y preventa para la quinta fecha

Preventa Banamex: Disponible a partir del 28 de enero

Venta general: Inicia el 29 de enero

Boletera oficial: Ticketmaster

Meses sin intereses: 3 MSI con tarjetas de crédito Banamex en compras a partir de $3,000 MXN

Los organizadores recomiendan unirse a la fila virtual lo antes posible, ya que se espera que la demanda continúe siendo alta.

La invitación es clara: “Aprovecha la nueva oportunidad de ver a Harry Styles en la CDMX”, destacan los promotores.

La quinta fecha confirma el fenómeno que representa Harry Styles en México y consolida a la capital como una de las ciudades clave en su esperado regreso internacional.