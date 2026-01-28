Euro: cotización de cierre hoy 28 de enero en México

El euro cotizó al cierre a 20,54 pesos mexicanos en promedio, lo que supuso un cambio del 0,34% con respecto a la cifra de la jornada anterior de 20,61 pesos, reporta Dow Jones.

En los últimos siete días, el euro acumula un descenso 0,5%, de modo que en el último año aún mantiene una bajada del 6,29%.

En cuanto a las variaciones de este día respecto de fechas anteriores, con este dato interrumpió la racha positiva que llevaba en las tres jornadas anteriores. En los pasados siete días la volatilidad presentó un rendimiento sutilmente superior a la volatilidad que reflejaron las cifras del último año, así que presenta mayores alteraciones que la tendencia general del valor.