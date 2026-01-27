México: cotización de apertura del dólar hoy 27 de enero de USD a MXN

El dólar estadounidense se cotiza al arranque de sesiones a 17,29 pesos mexicanos en promedio, de manera que supuso un cambio del 0,33% comparado con el dato de la sesión previa, que fue de 17,35 pesos, reporta Dow Jones.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el dólar estadounidense marca una bajada 1,75%, por ello desde hace un año aún acumula una bajada del 15,54%.

Si confrontamos el valor con días pasados, suma cinco fechas seguidas en cifras negativas. En cuanto a la volatilidad de estos siete días es manifiestamente inferior a los números logrados para el último año (8,91%), de modo que su cotización está presentando menos alteraciones de lo normal ahora mismo.