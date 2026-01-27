México

México: cotización de apertura del dólar hoy 27 de enero de USD a MXN

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Guardar
México: cotización de apertura del
México: cotización de apertura del dólar hoy 27 de enero de USD a MXN

El dólar estadounidense se cotiza al arranque de sesiones a 17,29 pesos mexicanos en promedio, de manera que supuso un cambio del 0,33% comparado con el dato de la sesión previa, que fue de 17,35 pesos, reporta Dow Jones.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el dólar estadounidense marca una bajada 1,75%, por ello desde hace un año aún acumula una bajada del 15,54%.

Si confrontamos el valor con días pasados, suma cinco fechas seguidas en cifras negativas. En cuanto a la volatilidad de estos siete días es manifiestamente inferior a los números logrados para el último año (8,91%), de modo que su cotización está presentando menos alteraciones de lo normal ahora mismo.

Temas Relacionados

DólarPeso mexicanoTipo de cambiomexico-noticiasMexico EconomíaNoticias

Más Noticias

Pronóstico del tiempo en Veracruz este martes 27 de enero: ¿Cuál será la temperatura máxima?

Nubosidad, ráfagas de viento y probabilidad de precipitaciones; consulta cómo estará el clima antes de salir de casa

Pronóstico del tiempo en Veracruz

Pumas vs Santos Laguna: dónde y cuándo ver en vivo el partido de la Jornada 4 del Clausura 2026

El encuentro en el Olímpico Universitario llega con Pumas invicto en el torneo y con Santos Laguna urgido de un resultado positivo tras sumar su primer punto

Pumas vs Santos Laguna: dónde

Tipo de cambio hoy 27 de enero: cuánto cuesta el dólar canadiense en México

Este fue el comportamiento que mantuvo la divisa canadiense en las últimas horas

Tipo de cambio hoy 27

¿Cuánto pagas por 10 mil pesos prestados en FONACOT? Estos son los intereses y comisiones que varían según el plazo

Esta alternativa, dirigida a trabajadores afiliados al IMSS con al menos tres meses de antigüedad

¿Cuánto pagas por 10 mil

Alertan sobre desarrollo de diabetes en México: estos son los factores de riesgo para desarrollar la enfermedad

El secretario de Salud hizo un llamado a la prevención y a la atención primaria de la enfermedad

Alertan sobre desarrollo de diabetes
MÁS NOTICIAS

NARCO

Mundial 2026 en México: las

Mundial 2026 en México: las 8 actividades ilícitas con las que el crimen organizado podría lucrar, según experto

Masacre en Salamanca deja al descubierto extorsiones a ligas de futbol amateur

Abogados de narcos enviados a EEUU denuncian traición a la patria ante la FGR

Vinculan a proceso a “Bravo”, presunto jefe de plaza del CJNG en Guadalajara

Quién era Charly Moreno, músico de la banda Reencuentro Norteño que murió en ataque armado en Salamanca

ENTRETENIMIENTO

Carlos Arenas reacciona a las

Carlos Arenas reacciona a las declaraciones de su exnovia Vanessa Claudio: “Ya ni me acuerdo”

Esta es la fortuna de Adán Bañuelos, el novio mexicano de Bella Hadid que triunfa en el ruedo

Blackpink anuncia su álbum “DEADLINE”, ¿Cuándo se estrena en México?

¿Cómo se prepara el té de alpiste para bajar la presión arterial?

Muerte de Alexis Ortega: a qué personajes dio voz el actor además de Spider-Man de Tom Holland

DEPORTES

Pumas vs Santos Laguna: dónde

Pumas vs Santos Laguna: dónde y cuándo ver en vivo el partido de la Jornada 4 del Clausura 2026

No es la primera vez: el antecedente que enfría el fichaje de Cruz Azul por Henry Martín

Cuál es el sueldo de Henry Martín en América, jugador que “suena” para llegar a Cruz Azul

Así marcha la Tabla General del Clausura 2026 en la Liga MX Femenil tras la Jornada 5

Cómo le fue a Checo Pérez en su primer día con Cadillac durante los tests en Barcelona