Kunno responde si Nodal extraña a Inti y revela que a veces lo ve “agüitado”

Kunno fue abordado por la prensa luego de ser confirmado como participante en La Casa de los Famosos en EEUU. Habló sobre Nodal y Ángela Aguilar. (Capturas de pantalla)

Kunno, el influencer que se ha convertido en figura recurrente dentro del círculo del matrimonio de Ángela Aguilar y Christian Nodal, volvió a acaparar la atención tras su confirmación para la próxima temporada de “La Casa de los Famosos” (edición Estados Unidos). Fue precisamente en un encuentro con la prensa en el aeropuerto que el creador de contenido fue cuestionado sobre los intérpretes de “Dime cómo quieres”.

El tiktoker habló sobre cuestionamientos de la familia de Nodal, su propia integración al círculo de los Aguilar y su postura ante las polémicas que rodean a la pareja.

Nodal e Inti

(Captura de pantalla // Telemundo: Hoy Día // IG: @cazzu)

La conversación con los medios giró hacia el ámbito personal cuando le preguntaron a Kunno si había notado que Christian Nodal extrañara a su hija Inti, quien vive con su expareja Cazzu en Argentina.

El influencer respondió que, aunque su amistad con Nodal es cercana, prefiere no involucrarse en asuntos familiares. “Yo la verdad, tampoco es un tema que le toco porque no es algo que a mí me corresponde”.

Sin embargo, aclaró que durante la fiesta de celebración por sus 27 años, Nodal estaba especialmente animado: “Yo creo que ahorita que estábamos en la fiesta, él estaba muy, muy, muy feliz con todos los que estábamos a su alrededor”, afirmó.

Así fue la celebración del cumpleaños 27 de Christian Nodal con los Aguilar. (Instagram: teamangelita_aguilar)

Sin embargo, Kunno también mencionó que, como amigo, a veces puede notar cuándo alguien se siente desanimado: “Uno se puede dar cuenta cuando uno está agüitado o no, entonces, pues vas y le dices: ‘Ey, ¿qué onda? Vamos pa’ arriba’, pues entonces, yo en realidad eso es a lo que voy, a ser un buen amigo, estar para las buenas y las malas sin tocar ese tema”, aseveró.

El influencer reiteró que su papel es estar presente y sumar, no preguntar sobre asuntos que no le corresponden: “No es mi lugar tocar ese tipo de temas. Como amigo, prefiero estar ahí y sumar, no preguntar cosas que no me corresponden”.

Hace unos días, Ángela Aguilar le organizó una fiesta a Nodal por su cumpleaños 27, una celebración que se extendió durante tres días en Zacatecas. En dicho evento otras de las grandes ausencias fueron los papás del sonorense.

Nodal no vería a su hija desde mayo de 2025. Créditos: Cuartoscuro - IG, Cazzu

El trasfondo de las declaraciones de Kunno se enmarca en un contexto legal y mediático complejo entre Christian Nodal y Cazzu por su hija Inti. Nodal ha iniciado acciones legales en México en torno a la custodia, la patria potestad, los permisos de viaje y los acuerdos económicos para el bienestar de la menor.

Por su parte, Cazzu ha denunciado trabas para viajar con su hija, señalando que solo puede salir de Argentina con un permiso judicial unilateral y que la manutención proporcionada por Nodal es insuficiente.

Además, la última vez que el sonorense habría visto a su hija habría sido en mayo de 2025, aunque sólo por una horas luego de que éste viajara a Estados Unidos para apoyar a Ángela en una premiación. Cazzu, por su parte, ha dicho que ella está abierta a la convivencia de su hija con su progenitor, no obstante, sería éste quien no tendría el acercamiento.

Sobre Ángela y “Papi Pepe”

Por otro lado, el influencer también enfrentó preguntas sobre su estrecha relación con Ángela Aguilar y el impacto de las críticas que ha recibido a raíz de su relación con Christian Nodal.

Kunno reveló que la menor de la dinastía Aguilar recurrió a la terapia para enfrentar las críticas. Respondió que considera recomendable la terapia para cualquier persona, no solo quienes se dedican al entretenimiento.

Kunno y Ángela han presumido su amistad en el último año. (Foto: Marco Ruiz/ Infobae México)

“Todos, todos ocupamos terapia, no solamente quienes nos dedicamos al entretenimiento, sino todos en general. Incluso ustedes, chicos, también, tanta pregunta y tanto chisme, tanto azoteo de repente que también me lo están aventando… Siempre yo he estado para ella, para lo bonito y para cuando ella me necesite”, expresó.

Durante la charla, Kunno relató cómo ha sido recibido por la familia Aguilar, destacando la cercanía que mantiene con Pepe, a quien incluso bromea llamando “Papi Pepe”. “Ese día en la fiesta le andaba diciendo yo: Tío Pepe. Me dice: No, ¿cuál tío? Soy tu papá. Y yo: Papi Pepe”, recordó el influencer, dejando ver que ya está bien integrado a la dinastía zacatecana.