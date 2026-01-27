México

Exatlón México: quién gana el Duelo de los Enigmas hoy 27 de enero

La llegada de nuevos participantes y el clima emocional dentro de los equipos sostienen el suspenso

Guardar
Los equipos azul y rojo
Los equipos azul y rojo de Exatlón México protagonizan una gran rivalidad este martes CRÉDITO: FB

La tensión domina la jornada del martes 27 de enero de 2026 en el Duelo de los Enigmas de Exatlón México.

El enfrentamiento es uno de los episodios más esperados de la temporada

Páginas de fans y sitios que miden el rendimiento de cada deportista auguran un probable triunfo para el equipo rojo, pero diversas fuentes señalan una posible sorpresa del equipo azul.

Sin embargo, las filtraciones y rumores en redes la idea de un posib impulsan la idea del triunfo azul.

Dichas versiones, sin respaldo en fuentes oficiales, alimentaron la incertidumbre y fomentaron la discusión entre la afición sobre quién saldría victorioso del enfrentamiento.

En proyección, todas las fuentes coincidieron en que el resultado del Duelo de los Enigmas tendría consecuencias importantes para el resto de la temporada.

Una victoria roja consolidaría su hegemonía, mientras que un triunfo azul podría revitalizar a su equipo y modificar la dinámica competitiva a nivel anímico y estratégico.

El equipo rojo mantuvo la
El equipo rojo mantuvo la Villa 360 tras una racha de triunfos y alta confianza, situación que refuerza su solidez frente a los azules CRÉDITO: (Facebook/ExatlonMx)

<br>

Qué es el Duelo de los enigmas

El Duelo de los Enigmas se distingue por exigir a los atletas superar retos físicos y pruebas de agilidad mental.

Recompensas como ventajas estratégicas y premios relevantes para la competición están en juego, lo que realza el carácter decisivo de esta prueba.

El equipo ganador accede a una dinámica especial, que puede variar según la temporada, donde debe elegir respuestas, puertas o cajas misteriosas para obtener beneficios concretos dentro del programa.

Estos premios suelen consistir en comodidades, recompensas materiales, alimentos adicionales u otras ventajas que pueden influir en el desempeño y motivación de los atletas.

Esta prueba exige tanto destreza física como fortaleza mental, ya que incluye circuitos con obstáculos, retos de resistencia y precisión, así como la resolución de puzzles bajo presión.

El Duelo de los Enigmas se ha consolidado como una de las pruebas más esperadas y estratégicas de cada semana, ya que puede marcar diferencia en el ánimo y las condiciones de los equipos durante la competencia.

El Duelo de los Enigmas
El Duelo de los Enigmas de Exatlón México desafía a los atletas con pruebas físicas y de agilidad mental, otorgando ventajas clave y premios decisivos (FB/ExatlonMx)

Cómo llegan azules y rojos al episodio

Previo al duelo, el equipo rojo atravesaba un buen momento tras conservar la Villa 360 y sumar varios triunfos recientes.

El equipo conservó confianza y solidez emocional tras la salida de José de la competencia.

La advertencia del conductor Antonio Rosique resonó entre los atletas: “La oportunidad no es un regalo”, enfatizó, subrayando la exigencia del desafío.

En contraste, en el equipo azul, atletas como Evelyn Guijarro y Koke Guerrero afrontan una crisis interna motivada por recientes derrotas.

A pesar de esta situación, Rosique recordó que “los azules han demostrado en más de una ocasión que la concentración y la resistencia mental son claves para definir quién se quedará con la victoria”.

La mayoría de reportes o análisis de fans coinciden en que el factor anímico y la reciente racha positiva favorecen al equipo rojo.

La ventaja de mantener la Villa 360, la cohesión del grupo y su desempeño en pruebas clave reforzaban esa percepción entre seguidores y analistas.

Qué pasa con el draft varonil en Exatlón México

El duelo sumó interés adicional por la incorporación de los nuevos atletas del draft varonil:

  • George Munro
  • Alberto “Guamerú” García
  • Job Castillo
  • Jerry Lizárraga
La llegada de nuevos participantes
La llegada de nuevos participantes y el clima emocional dentro de los equipos sostienen el suspenso (Facebook/ExatlonMx/)

Los listados oficiales incluían también a figuras como Mati Álvarez, Mario Osuna, Samanta Rodríguez y Jazmin Hernández entre los rojos; y Evelyn Guijarro, Ernesto Cázares, Doris del Moral y Katia Gallegos entre los azules, junto a otros deportistas destacados de ambas escuadras.

Temas Relacionados

Exatlón MéxicoDuelo de los Enigmasmexico-entretenimiento

Más Noticias

Nueva especie de dinosaurio descubierta en Coahuila es nombrada en honor a académico de la UNAM

Este hallazgo paleontológico mexicano se une al descubrimiento de otras especies, labor que ha sido impulsada por el científico que hoy le da su nombre

Nueva especie de dinosaurio descubierta

El ranking de lo más visto en Disney+ México para disfrutar acompañado

La guerra del streaming es brutal hoy en día y las series de televisión juegan un papel importante en Disney+ para estar a la altura de la competencia

El ranking de lo más

Línea B del Metro continuará con obras de mantenimiento: ¿Habrá cierre de estaciones?

Adrián Rubalcava, director del STC, informó que continuarán con los trabajos para mejorar las estaciones de la ruta Buenavista - Ciudad Azteca

Línea B del Metro continuará

“Austeridad hipócrita”: Acosta Naranjo reta a Noroña y Gutiérrez Luna a debate

El exdiputado perredista cuestiona la coherencia entre el mensaje de moderación y el estilo de vida de algunos legisladores

“Austeridad hipócrita”: Acosta Naranjo reta

Cuánto cuesta el boleto más barato para Harry Styles en el Estadio GNP Seguros de la CDMX

El interés por los conciertos del artista británico en la Ciudad de México ha superado las expectativas, impulsado por la exclusividad de la gira

Cuánto cuesta el boleto más
MÁS NOTICIAS

NARCO

Balacera en Zapopan, Jalisco, deja

Balacera en Zapopan, Jalisco, deja cinco personas heridas y una fallecida

Ejército mexicano aseguró nacolaboratorio inactivo y 7 zonas de almacenamiento de precursores químicos en Sinaloa

Cae “El Seven” en Edomex, líder de una facción de la Familia Michoacana

Detención de El Botox se dio luego de sobrevuelos de aeronaves estadounidenses en territorio mexicano, asegura De Mauleón

Fiscalía de Michoacán descartó que asesinato de familia de intérpretes de LSM esté vinculado al narco

ENTRETENIMIENTO

Aseguran que Yolanda Andrade se

Aseguran que Yolanda Andrade se ve mucho mejor durante su regreso a “Montse & Joe”

El ranking de lo más visto en Disney+ México para disfrutar acompañado

Cuánto cuesta el boleto más barato para Harry Styles en el Estadio GNP Seguros de la CDMX

Guillermo Del Toro es ignorado en las nominaciones de los Premios BAFTA

Estos son los podcast mas escuchados de Spotify México hoy

DEPORTES

Sebastián Córdova habla de su

Sebastián Córdova habla de su salida de Tigres y envía mensaje a la afición de Toluca"

Cadillac lanza nueva playera de Checo Pérez: precio y cuándo sale a la venta

Anuncian nuevo documental sobre Canelo Álvarez: “Llevar en alto el nombre del boxeo mexicano ”

PSG vs Newcastle United: cuándo y dónde ver el juego de la UEFA Champions League en México

Mundial 2026: estos son los futbolistas lesionados que ponen en riesgo su convocatoria a la Selección Mexicana