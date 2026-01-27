México

Estado de los vuelos en vivo: demoras y cancelaciones en el AICM

Con cientos de miles de pasajeros al día, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México llega a sufrir alteraciones en su operación

El AICM suma cientos de
El AICM suma cientos de miles de vuelos con millones de pasajeros, los retrasos y las cancelaciones son inevitables (Infobae)

El Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM) es el más grande del país y uno de los más importantes de América Latina. Debido a los innumerables vuelos que se registran todos los días, las afectaciones en el servicio son una constante.

Es por eso que el AICM informa en vivo el estado de cada una de sus operaciones, si se encuentran a tiempo, si ya despegaron, pero sobre todo si fueron cancelados o demorados.

Aquí están los vuelos que fueron cancelados y que se encuentran demorados en el AICM al corte de las 18:00 horas de este lunes.

Los vuelos cancelados y retrasados hoy

AICM actualiza en vivo
AICM actualiza en vivo el estado de sus operaciones (Twitter/AICM_mx)

Vuelo: AA2996

Destino: New York

Aerolínea: American Airlines

Hora: 00:25

Estatus: Cancelado

Vuelo: AM694

Destino: Vancouver

Aerolínea: Aeromexico

Hora: 01:15

Estado: Demorado

Vuelo: AA1066

Destino: Dallas

Aerolínea: American Airlines

Hora: 06:00

Estatus: Cancelado

Vuelo: Y4440

Destino: Oaxaca

Aerolínea: Volaris

Hora: 06:10

Estado: Demorado

Vuelo: Y4800

Destino: Dallas

Aerolínea: Volaris

Hora: 07:00

Estado: Cancelado

Vuelo: Y4240

Destino: Monterrey

Aerolínea: Volaris

Hora: 07:00

Estatus: Demorado

Vuelo: VB1100

Destino: Merida Yuc

Aerolínea: Viva Aerobus

Hora: 07:10

Estatus: Demorado

Vuelo: AA1374

Destino: Dallas

Aerolínea: American Airlines

Hora: 08:00

Estado: Cancelado

Vuelo: Y4750

Destino: S. Antonio

Aerolínea: Volaris

Hora: 08:10

Estado: Cancelado

Vuelo: VB7812

Destino: Monterrey

Aerolínea: Viva Aerobus

Hora: 08:30

Estatus: Demorado

Vuelo: Y4780

Destino: Orlando

Aerolínea: Volaris

Hora: 11:04

Estatus: Demorado

Vuelo: AA390

Destino: Dallas

Aerolínea: American Airlines

Hora: 12:30

Estado: Cancelado

Vuelo: AC990

Destino: Toronto

Aerolínea: Air Canada

Hora: 13:30

Estado: Demorado

Vuelo: AA828

Destino: Charlotte

Aerolínea: American Airlines

Hora: 13:45

Estatus: Cancelado

Vuelo: AA502

Destino: Phoenix

Aerolínea: American Airlines

Hora: 15:15

Estatus: Cancelado

Vuelo: Y4730

Destino: Houston

Aerolínea: Volaris

Hora: 15:45

Estado: Cancelado

Vuelo: VB1126

Destino: Monterrey

Aerolínea: Viva Aerobus

Hora: 16:15

Estado: Demorado

Vuelo: VB1426

Destino: Veracruz

Aerolínea: Viva Aerobus

Hora: 16:15

Estatus: Demorado

Vuelo: DL599

Destino: Atlanta G

Aerolínea: Delta Air Lines

Hora: 16:35

Estado: Demorado

Vuelo: VB1352

Destino: Monterrey

Aerolínea: Viva Aerobus

Hora: 16:55

Estatus: Demorado

Vuelo: DL642

Destino: Salt Lake

Aerolínea: Delta Air Lines

Hora: 18:20

Estatus: Demorado

Si quieres revisar el estado del resto de los vuelos del AICM, puedes hacerlo en tiempo real al siguiente enlace oficial https://www.aicm.com.mx/vuelos y buscar por número de vuelo, aerolínea o ciudad de llegada o destino.

¿Qué hacer en caso de un vuelo cancelado y demorado?

Si sufres de algún
Si sufres de algún retraso o cancelación de tu vuelo, las aerolíneas deben compensarte (Cuartoscuro)

Ante un caso de vuelo cancelado o retrasado, los pasajeros cuentan con una serie de derechos mínimos que deben ser respetados por todas las aerolíneas que operan en territorio nacional, así lo señala la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Si tu vuelo fue retrasado por más de una hora, pero menor a cuatro horas, la aerolínea debe proporcionar como mínimo descuentos para vuelos posteriores hacia el mismo destino y/o alimentos o bebidas.

En el caso que el vuelo se haya demorado por más de dos horas, pero menos de cuatro horas, el descuento que te ofrezca la aerolínea no debe estar por debajo del 7.5% del valor del boleto.

Sin embargo, si tu vuelo registra más de cuatro horas de retraso o fue cancelado, la aerolínea debe ofrecerte alguna de las siguientes opciones:

El reintegro del precio del boleto, más una indemnización que no puede ser menor al 25% del valor del vuelo.

Un lugar en el primer vuelo disponible, alimentos y, en su caso, alojamiento y transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto.

Un boleto para el mismo destino en una fecha posterior, más una indemnización que no puede ser inferior al 25% del precio del boleto.

Cabe mencionar que estas son las obligaciones mínimas de las aerolíneas, sin embargo, cada una de estas tiene sus propias indemnizaciones que debes consultar según sea el caso.

La Profeco se encuentra presente en cada aeropuerto, incluido en el AICM. Acércate a ellos en caso de que necesites información alguna irregularidad sobre tu vuelo y la aerolínea.

