Estado de los vuelos en vivo: demoras y cancelaciones en el AICM

El Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM) es el más grande del país y uno de los más importantes de América Latina. Debido a los innumerables vuelos que se registran todos los días, las afectaciones en el servicio son una constante.
Es por eso que el AICM informa en vivo el estado de cada una de sus operaciones, si se encuentran a tiempo, si ya despegaron, pero sobre todo si fueron cancelados o demorados.
Aquí están los vuelos que fueron cancelados y que se encuentran demorados en el AICM al corte de las 18:00 horas de este lunes.
Los vuelos cancelados y retrasados hoy
Vuelo: AA2996
Destino: New York
Aerolínea: American Airlines
Hora: 00:25
Estatus: Cancelado
Vuelo: AM694
Destino: Vancouver
Aerolínea: Aeromexico
Hora: 01:15
Estado: Demorado
Vuelo: AA1066
Destino: Dallas
Aerolínea: American Airlines
Hora: 06:00
Estatus: Cancelado
Vuelo: Y4440
Destino: Oaxaca
Aerolínea: Volaris
Hora: 06:10
Estado: Demorado
Vuelo: Y4800
Destino: Dallas
Aerolínea: Volaris
Hora: 07:00
Estado: Cancelado
Vuelo: Y4240
Destino: Monterrey
Aerolínea: Volaris
Hora: 07:00
Estatus: Demorado
Vuelo: VB1100
Destino: Merida Yuc
Aerolínea: Viva Aerobus
Hora: 07:10
Estatus: Demorado
Vuelo: AA1374
Destino: Dallas
Aerolínea: American Airlines
Hora: 08:00
Estado: Cancelado
Vuelo: Y4750
Destino: S. Antonio
Aerolínea: Volaris
Hora: 08:10
Estado: Cancelado
Vuelo: VB7812
Destino: Monterrey
Aerolínea: Viva Aerobus
Hora: 08:30
Estatus: Demorado
Vuelo: Y4780
Destino: Orlando
Aerolínea: Volaris
Hora: 11:04
Estatus: Demorado
Vuelo: AA390
Destino: Dallas
Aerolínea: American Airlines
Hora: 12:30
Estado: Cancelado
Vuelo: AC990
Destino: Toronto
Aerolínea: Air Canada
Hora: 13:30
Estado: Demorado
Vuelo: AA828
Destino: Charlotte
Aerolínea: American Airlines
Hora: 13:45
Estatus: Cancelado
Vuelo: AA502
Destino: Phoenix
Aerolínea: American Airlines
Hora: 15:15
Estatus: Cancelado
Vuelo: Y4730
Destino: Houston
Aerolínea: Volaris
Hora: 15:45
Estado: Cancelado
Vuelo: VB1126
Destino: Monterrey
Aerolínea: Viva Aerobus
Hora: 16:15
Estado: Demorado
Vuelo: VB1426
Destino: Veracruz
Aerolínea: Viva Aerobus
Hora: 16:15
Estatus: Demorado
Vuelo: DL599
Destino: Atlanta G
Aerolínea: Delta Air Lines
Hora: 16:35
Estado: Demorado
Vuelo: VB1352
Destino: Monterrey
Aerolínea: Viva Aerobus
Hora: 16:55
Estatus: Demorado
Vuelo: DL642
Destino: Salt Lake
Aerolínea: Delta Air Lines
Hora: 18:20
Estatus: Demorado
Si quieres revisar el estado del resto de los vuelos del AICM, puedes hacerlo en tiempo real al siguiente enlace oficial https://www.aicm.com.mx/vuelos y buscar por número de vuelo, aerolínea o ciudad de llegada o destino.
¿Qué hacer en caso de un vuelo cancelado y demorado?
Ante un caso de vuelo cancelado o retrasado, los pasajeros cuentan con una serie de derechos mínimos que deben ser respetados por todas las aerolíneas que operan en territorio nacional, así lo señala la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).
Si tu vuelo fue retrasado por más de una hora, pero menor a cuatro horas, la aerolínea debe proporcionar como mínimo descuentos para vuelos posteriores hacia el mismo destino y/o alimentos o bebidas.
En el caso que el vuelo se haya demorado por más de dos horas, pero menos de cuatro horas, el descuento que te ofrezca la aerolínea no debe estar por debajo del 7.5% del valor del boleto.
Sin embargo, si tu vuelo registra más de cuatro horas de retraso o fue cancelado, la aerolínea debe ofrecerte alguna de las siguientes opciones:
El reintegro del precio del boleto, más una indemnización que no puede ser menor al 25% del valor del vuelo.
Un lugar en el primer vuelo disponible, alimentos y, en su caso, alojamiento y transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto.
Un boleto para el mismo destino en una fecha posterior, más una indemnización que no puede ser inferior al 25% del precio del boleto.
Cabe mencionar que estas son las obligaciones mínimas de las aerolíneas, sin embargo, cada una de estas tiene sus propias indemnizaciones que debes consultar según sea el caso.
La Profeco se encuentra presente en cada aeropuerto, incluido en el AICM. Acércate a ellos en caso de que necesites información alguna irregularidad sobre tu vuelo y la aerolínea.