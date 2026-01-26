Vuelos demorados y cancelados en el AICM este domingo

El Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM) es el más grande de México y uno de los más importantes de Latinoamérica. Debido a los innumerables vuelos que se registran todos los días, las afectaciones en el servicio son algo de casi todos los días.
Es por eso que el AICM publica en tiempo real el estado de todos sus vuelos, si se encuentran a tiempo, si ya despegaron, pero sobre todo si fueron cancelados o demorados.
Aquí están los vuelos que fueron cancelados y que se encuentran demorados en el aeropuerto de la Ciudad de México al corte de las 18:00 horas de este domingo.
Los vuelos cancelados y demorados de hoy
Vuelo: VB1
Destino: Cancun
Aerolínea: Viva Aerobus
Hora: 05:00
Estado: Demorado
Vuelo: AA1066
Destino: Dallas
Aerolínea: American Airlines
Hora: 06:00
Estatus: Cancelado
Vuelo: Y4712
Destino: L.Angeles
Aerolínea: Volaris
Hora: 06:01
Estado: Demorado
Vuelo: VB152
Destino: Houston
Aerolínea: Viva Aerobus
Hora: 06:20
Estatus: Cancelado
Vuelo: Y4800
Destino: Dallas
Aerolínea: Volaris
Hora: 07:00
Estado: Cancelado
Vuelo: VB100
Destino: New York
Aerolínea: Viva Aerobus
Hora: 07:25
Estado: Cancelado
Vuelo: AA1374
Destino: Dallas
Aerolínea: American Airlines
Hora: 08:00
Estatus: Cancelado
Vuelo: UA1064
Destino: Newark
Aerolínea: United Airlines
Hora: 08:10
Estatus: Cancelado
Vuelo: Y4750
Destino: S. Antonio
Aerolínea: Volaris
Hora: 08:10
Estado: Cancelado
Vuelo: AM402
Destino: New York
Aerolínea: Aeromexico
Hora: 09:00
Estado: Cancelado
Vuelo: Y4470
Destino: Zihuatanejo
Aerolínea: Volaris
Hora: 09:06
Estatus: Demorado
Vuelo: UA1567
Destino: Wa Dulles
Aerolínea: United Airlines
Hora: 09:40
Estatus: Cancelado
Vuelo: UA2252
Destino: Newark
Aerolínea: United Airlines
Hora: 11:00
Estado: Cancelado
Vuelo: AA758
Destino: Charlotte
Aerolínea: American Airlines
Hora: 11:20
Estado: Cancelado
Vuelo: VB164
Destino: S. Antonio
Aerolínea: Viva Aerobus
Hora: 13:20
Estatus: Cancelado
Vuelo: AC990
Destino: Toronto
Aerolínea: Air Canada
Hora: 13:30
Estado: Cancelado
Vuelo: AM640
Destino: Boston
Aerolínea: Aeromexico
Hora: 13:35
Estatus: Cancelado
Vuelo: AM608
Destino: Philadelp
Aerolínea: Aeromexico
Hora: 13:45
Estado: Demorado
Vuelo: AA828
Destino: Charlotte
Aerolínea: American Airlines
Hora: 13:45
Estatus: Cancelado
Vuelo: DL624
Destino: New York
Aerolínea: Delta Air Lines
Hora: 14:40
Estado: Cancelado
Vuelo: Y4242
Destino: Monterrey
Aerolínea: Volaris
Hora: 15:00
Estatus: Demorado
Vuelo: CM135
Destino: Panama
Aerolínea: Copa Airlines
Hora: 15:30
Estatus: Demorado
Vuelo: UA718
Destino: S.Francisco
Aerolínea: United Airlines
Hora: 15:36
Estado: Demorado
Vuelo: Y4730
Destino: Houston
Aerolínea: Volaris
Hora: 15:45
Estado: Demorado
Vuelo: VB1168
Destino: P.Vallarta
Aerolínea: Viva Aerobus
Hora: 16:05
Estatus: Demorado
Vuelo: AM410
Destino: Newark
Aerolínea: Aeromexico
Hora: 16:10
Estado: Demorado
Vuelo: Y4770
Destino: Oakland
Aerolínea: Volaris
Hora: 16:10
Estatus: Demorado
Vuelo: AA264
Destino: Miami
Aerolínea: American Airlines
Hora: 16:40
Estatus: Cancelado
Vuelo: AA390
Destino: Dallas
Aerolínea: American Airlines
Hora: 17:00
Estado: Cancelado
Vuelo: AA502
Destino: Phoenix
Aerolínea: American Airlines
Hora: 17:30
Estado: Cancelado
Si quieres revisar el estatus del resto de los vuelos del AICM, puedes hacerlo en vivo a la siguiente página oficial https://www.aicm.com.mx/vuelos y buscar por número de vuelo, aerolínea o ciudad de llegada o destino.
¿Vuelo cancelado o demorado? Estos son tus derechos
Ante un caso de vuelo cancelado o retrasado, los pasajeros cuentan con una serie de derechos mínimos que deben ser respetados por todas las aerolíneas que operan en territorio nacional, así lo señala la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).
Si tu vuelo fue retrasado por más de una hora, pero menor a cuatro horas, la aerolínea debe proporcionar como mínimo descuentos para vuelos posteriores hacia el mismo destino y/o alimentos o bebidas.
En el caso que el vuelo se haya demorado por más de dos horas, pero menos de cuatro horas, el descuento que te ofrezca la aerolínea no debe estar por debajo del 7.5% del valor del boleto.
Sin embargo, si tu vuelo registra más de cuatro horas de retraso o fue cancelado, la aerolínea debe ofrecerte alguna de las siguientes opciones:
El reintegro del precio del boleto, más una indemnización que no puede ser menor al 25% del valor del vuelo.
Un lugar en el primer vuelo disponible, alimentos y, en su caso, alojamiento y transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto.
Un boleto para el mismo destino en una fecha posterior, más una indemnización que no puede ser inferior al 25% del precio del boleto.
Cabe mencionar que estas son las obligaciones mínimas de las aerolíneas, sin embargo, cada una de estas tiene sus propias indemnizaciones que debes consultar según sea el caso.
La Profeco se encuentra presente en cada aeropuerto, incluido en el AICM. Acércate a ellos en caso de que necesites información alguna irregularidad sobre tu vuelo y la aerolínea.