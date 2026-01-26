Vuelos demorados y cancelados en el AICM este domingo

El AICM suma cientos de miles de vuelos con millones de pasajeros, los retrasos y las cancelaciones son inevitables (Infobae)

El Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM) es el más grande de México y uno de los más importantes de Latinoamérica. Debido a los innumerables vuelos que se registran todos los días, las afectaciones en el servicio son algo de casi todos los días.

Es por eso que el AICM publica en tiempo real el estado de todos sus vuelos, si se encuentran a tiempo, si ya despegaron, pero sobre todo si fueron cancelados o demorados.

Aquí están los vuelos que fueron cancelados y que se encuentran demorados en el aeropuerto de la Ciudad de México al corte de las 18:00 horas de este domingo.

Los vuelos cancelados y demorados de hoy

Al tener más vuelos, Aeroméxico es una de las aerolíneas que más retrasos y cancelaciones registra (Cuartoscuro)

Vuelo: VB1

Destino: Cancun

Aerolínea: Viva Aerobus

Hora: 05:00

Estado: Demorado

Vuelo: AA1066

Destino: Dallas

Aerolínea: American Airlines

Hora: 06:00

Estatus: Cancelado

Vuelo: Y4712

Destino: L.Angeles

Aerolínea: Volaris

Hora: 06:01

Estado: Demorado

Vuelo: VB152

Destino: Houston

Aerolínea: Viva Aerobus

Hora: 06:20

Estatus: Cancelado

Vuelo: Y4800

Destino: Dallas

Aerolínea: Volaris

Hora: 07:00

Estado: Cancelado

Vuelo: VB100

Destino: New York

Aerolínea: Viva Aerobus

Hora: 07:25

Estado: Cancelado

Vuelo: AA1374

Destino: Dallas

Aerolínea: American Airlines

Hora: 08:00

Estatus: Cancelado

Vuelo: UA1064

Destino: Newark

Aerolínea: United Airlines

Hora: 08:10

Estatus: Cancelado

Vuelo: Y4750

Destino: S. Antonio

Aerolínea: Volaris

Hora: 08:10

Estado: Cancelado

Vuelo: AM402

Destino: New York

Aerolínea: Aeromexico

Hora: 09:00

Estado: Cancelado

Vuelo: Y4470

Destino: Zihuatanejo

Aerolínea: Volaris

Hora: 09:06

Estatus: Demorado

Vuelo: UA1567

Destino: Wa Dulles

Aerolínea: United Airlines

Hora: 09:40

Estatus: Cancelado

Vuelo: UA2252

Destino: Newark

Aerolínea: United Airlines

Hora: 11:00

Estado: Cancelado

Vuelo: AA758

Destino: Charlotte

Aerolínea: American Airlines

Hora: 11:20

Estado: Cancelado

Vuelo: VB164

Destino: S. Antonio

Aerolínea: Viva Aerobus

Hora: 13:20

Estatus: Cancelado

Vuelo: AC990

Destino: Toronto

Aerolínea: Air Canada

Hora: 13:30

Estado: Cancelado

Vuelo: AM640

Destino: Boston

Aerolínea: Aeromexico

Hora: 13:35

Estatus: Cancelado

Vuelo: AM608

Destino: Philadelp

Aerolínea: Aeromexico

Hora: 13:45

Estado: Demorado

Vuelo: AA828

Destino: Charlotte

Aerolínea: American Airlines

Hora: 13:45

Estatus: Cancelado

Vuelo: DL624

Destino: New York

Aerolínea: Delta Air Lines

Hora: 14:40

Estado: Cancelado

Vuelo: Y4242

Destino: Monterrey

Aerolínea: Volaris

Hora: 15:00

Estatus: Demorado

Vuelo: CM135

Destino: Panama

Aerolínea: Copa Airlines

Hora: 15:30

Estatus: Demorado

Vuelo: UA718

Destino: S.Francisco

Aerolínea: United Airlines

Hora: 15:36

Estado: Demorado

Vuelo: Y4730

Destino: Houston

Aerolínea: Volaris

Hora: 15:45

Estado: Demorado

Vuelo: VB1168

Destino: P.Vallarta

Aerolínea: Viva Aerobus

Hora: 16:05

Estatus: Demorado

Vuelo: AM410

Destino: Newark

Aerolínea: Aeromexico

Hora: 16:10

Estado: Demorado

Vuelo: Y4770

Destino: Oakland

Aerolínea: Volaris

Hora: 16:10

Estatus: Demorado

Vuelo: AA264

Destino: Miami

Aerolínea: American Airlines

Hora: 16:40

Estatus: Cancelado

Vuelo: AA390

Destino: Dallas

Aerolínea: American Airlines

Hora: 17:00

Estado: Cancelado

Vuelo: AA502

Destino: Phoenix

Aerolínea: American Airlines

Hora: 17:30

Estado: Cancelado

Si quieres revisar el estatus del resto de los vuelos del AICM, puedes hacerlo en vivo a la siguiente página oficial https://www.aicm.com.mx/vuelos y buscar por número de vuelo, aerolínea o ciudad de llegada o destino.

¿Vuelo cancelado o demorado? Estos son tus derechos

Como usuario de las aerolíneas tienes derechos ante demoras y cancelaciones (Cuartoscuro)

Ante un caso de vuelo cancelado o retrasado, los pasajeros cuentan con una serie de derechos mínimos que deben ser respetados por todas las aerolíneas que operan en territorio nacional, así lo señala la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Si tu vuelo fue retrasado por más de una hora, pero menor a cuatro horas, la aerolínea debe proporcionar como mínimo descuentos para vuelos posteriores hacia el mismo destino y/o alimentos o bebidas.

En el caso que el vuelo se haya demorado por más de dos horas, pero menos de cuatro horas, el descuento que te ofrezca la aerolínea no debe estar por debajo del 7.5% del valor del boleto.

Sin embargo, si tu vuelo registra más de cuatro horas de retraso o fue cancelado, la aerolínea debe ofrecerte alguna de las siguientes opciones:

El reintegro del precio del boleto, más una indemnización que no puede ser menor al 25% del valor del vuelo.

Un lugar en el primer vuelo disponible, alimentos y, en su caso, alojamiento y transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto.

Un boleto para el mismo destino en una fecha posterior, más una indemnización que no puede ser inferior al 25% del precio del boleto.

Cabe mencionar que estas son las obligaciones mínimas de las aerolíneas, sin embargo, cada una de estas tiene sus propias indemnizaciones que debes consultar según sea el caso.

La Profeco se encuentra presente en cada aeropuerto, incluido en el AICM. Acércate a ellos en caso de que necesites información alguna irregularidad sobre tu vuelo y la aerolínea.

