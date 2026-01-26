Valor de cierre del euro en México este 26 de enero de EUR a MXN

En la última sesión el euro se negoció al cierre a 20,63 pesos mexicanos en promedio, lo cual implicó un cambio del 0,5% comparado con los 20,53 pesos de la sesión previa, reporta Dow Jones.
Con respecto a la última semana, el euro marca una subida 0,67%; por el contrario en el último año aún mantiene una disminución del 4,56%.
Respecto de fechas anteriores, sumó dos jornadas consecutivas en verde. La volatilidad referente a estos siete días es algo superior a los datos logrados para el último año (9,43%), lo que indica que presenta mayores cambios que la tendencia general del valor.
Más Noticias
Netflix México: Estas son las mejores series para ver hoy
En la batalla por el dominio del streaming, esta plataforma ha mostrado ser un fuerte competidor
Así cerró la cotización del dólar frente al peso mexicano hoy lunes 26 de enero de 2026 de USD a MXN
Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada
Hoy No Circula del martes: qué autos descansan en CDMX y Edomex
Esto es de interés para quienes van a manejar en la Ciudad de México y el Estado de México este martes
Rocha Moya: hubo coordinación con EEUU y Ejército en caso de “La Nicholette”
El secuestro de Nicole Pardo tuvo seguimiento directo del gobernador de Sinaloa
Manifestaciones, accidentes y bloqueos en CDMX y Edomex hoy 26 de enero: Mujeres trans protestan sobre Eje Central
Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México
MÁS NOTICIAS