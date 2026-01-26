Valor de cierre del euro en México este 26 de enero de EUR a MXN

En la última sesión el euro se negoció al cierre a 20,63 pesos mexicanos en promedio, lo cual implicó un cambio del 0,5% comparado con los 20,53 pesos de la sesión previa, reporta Dow Jones.

Con respecto a la última semana, el euro marca una subida 0,67%; por el contrario en el último año aún mantiene una disminución del 4,56%.

Respecto de fechas anteriores, sumó dos jornadas consecutivas en verde. La volatilidad referente a estos siete días es algo superior a los datos logrados para el último año (9,43%), lo que indica que presenta mayores cambios que la tendencia general del valor.