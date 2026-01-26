México

Valor de cierre del euro en México este 26 de enero de EUR a MXN

Este fue el comportamiento de la divisa europea durante los últimos minutos de la jornada

Guardar
Valor de cierre del euro
Valor de cierre del euro en México este 26 de enero de EUR a MXN

En la última sesión el euro se negoció al cierre a 20,63 pesos mexicanos en promedio, lo cual implicó un cambio del 0,5% comparado con los 20,53 pesos de la sesión previa, reporta Dow Jones.

Con respecto a la última semana, el euro marca una subida 0,67%; por el contrario en el último año aún mantiene una disminución del 4,56%.

Respecto de fechas anteriores, sumó dos jornadas consecutivas en verde. La volatilidad referente a estos siete días es algo superior a los datos logrados para el último año (9,43%), lo que indica que presenta mayores cambios que la tendencia general del valor.

Temas Relacionados

EuroPeso mexicanoTipo de cambiomexico-noticiasMexico EconomíaNoticias

Más Noticias

Netflix México: Estas son las mejores series para ver hoy

En la batalla por el dominio del streaming, esta plataforma ha mostrado ser un fuerte competidor

Netflix México: Estas son las

Así cerró la cotización del dólar frente al peso mexicano hoy lunes 26 de enero de 2026 de USD a MXN

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Así cerró la cotización del

Hoy No Circula del martes: qué autos descansan en CDMX y Edomex

Esto es de interés para quienes van a manejar en la Ciudad de México y el Estado de México este martes

Hoy No Circula del martes:

Rocha Moya: hubo coordinación con EEUU y Ejército en caso de “La Nicholette”

El secuestro de Nicole Pardo tuvo seguimiento directo del gobernador de Sinaloa

Rocha Moya: hubo coordinación con

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en CDMX y Edomex hoy 26 de enero: Mujeres trans protestan sobre Eje Central

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en
MÁS NOTICIAS

NARCO

Salamanca: así operan el Cártel

Salamanca: así operan el Cártel de Santa Rosa de Lima y el CJNG donde fueron asesinadas 11 personas

Detienen a dos integrantes de ‘Los Malportados’ en Iztapalapa por homicidio de dos personas

Asesinan a peleador de la MMA en Azcapotzalco, se presume fue atacado por un sicario de ‘Los Malportados’ en CDMX

Violencia en Guanajuato: ataques armados dejan un saldo de 20 muertos el fin de semana

FGE Guanajuato confirma 11 muertos y seis heridos tras ataque en cancha de futbol en Salamanca

ENTRETENIMIENTO

Netflix México: Estas son las

Netflix México: Estas son las mejores series para ver hoy

Mamá de Vadhir Derbez sostiene que Eugenio no fue buen padre y asegura que tiene más talento su hijo que el papá

K-pop en México: “Golden” continúa dominando el ranking de las 10 canciones más populares en iTunes

La Casa de los Famosos 6 de Telemundo: dónde, cómo y a qué hora ver el reality show desde México

El noble gesto de Galilea Montijo: así apoyó a los residentes de La Casa del Actor

DEPORTES

New England Patriots vs Seattle

New England Patriots vs Seattle Seahawks: cuándo y dónde ver el Super Bowl 60 en México

Así fue la vez que Carlos Hermosillo supo que tenía cáncer de tiroides

5 datos curiosos de Checo Pérez para celebrar su cumpleaños 36

NFL Pro Bowl Games 2026: cuándo y dónde ver en México

Alan Pulido se va de Guadalajara y da pistas sobre cuál sería su próximo destino futbolístico en la Liga MX