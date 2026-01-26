Dólar inicia semana a la baja en México: cuál es la cotización de apertura este lunes 26 de enero

Conoce cómo se cotiza el dólar en México este lunes 26 de enero de 2026. (AP Foto/Matt Slocum)

Tras la apertura este lunes 26 de enero del 2026, el dólar estadounidense se paga en la sesión de hoy a 17,35 pesos mexicanos en promedio, lo cual implicó un cambio del 0,09% si se compara con los 17,36 pesos de la sesión previa, reporta Dow Jones.

En relación a la rentabilidad de los últimos siete días, el dólar estadounidense registra una bajada 1,3%, de modo que en términos interanuales aún acumula una disminución del 15,14%.

Si confrontamos el dato con días previos, encadena cuatro fechas consecutivas en rojo. En cuanto a la volatilidad de estos siete días presenta un balance manifiestamente inferior a la que muestran las cifras del último año, lo que manifiesta que en esta última fase está tendiendo menos variaciones de lo esperado.

De acuerdo con el análisis económico matutino del Grupo Financiero Monex, la cautela prevalece al inicio de la semana en los mercados accionarios, mientras el dólar alcanza su nivel más bajo desde septiembre tras tres días consecutivos en baja, influido por la especulación acerca de una posible intervención coordinada entre Estados Unidos y Japón para fortalecer el yen.

El día de hoy, según la misma fuente, el peso mexicano retrocedió, situándose como la quinta moneda entre los países emergentes con mayores pérdidas frente al dólar.

Los pronósticos económicos para 2026 del tipo de cambio USD/MX

El impacto de las inversiones relacionadas con el nearshoring y la entrada de divisas generada por el Mundial de Fútbol 2026 podría favorecer el fortalecimiento del peso mexicano.

Para este año, los especialistas identifican como elementos determinantes de la volatilidad y el valor del dólar el crecimiento económico, la renegociación del T-MEC y las políticas arancelarias de Estados Unidos, así como la posible flexibilización de tasas por parte de la Reserva Federal a finales de 2025 y durante 2026, lo que podría debilitar al dólar a escala global.

Las proyecciones de instituciones y analistas anticipan para el cierre de 2026 un tipo de cambio en el rango de $19,30 a $20,50 pesos por dólar, con estimaciones de la Secretaría de Hacienda en $19,70, de Banorte en $19,30, de los analistas consultados por el Banco de México entre $20,00 y $20,50, y de Citi México entre $19,50 y $20,20.

Un sondeo de Reuters sitúa la cotización cerca del centro del rango histórico de la última década, entre $16,00 y $22,00. Además, se prevé un crecimiento del PIB nacional de entre 1,15 % y 1,4 % tras un periodo previo de menor dinamismo.

El peso mexicano, moneda nacional

El peso mexicano es una de las monedas más negociadas en América Latina en los mercados internacionales. (Cuartoscuro)

El peso mexicano es la moneda de curso legal de la República Mexicana y se trata de la primera moneda en el mundo que usó el signo de $, mismo que más tarde fue retomado por Estados Unidos para el dólar.

Esta moneda es la decimoquinta más negociada en el mundo, siendo la primera de ellas en América Latina y la tercera a nivel continental sólo detrás del dólar estadounidense y el canadiense.

Actualmente se usa la abreviación MXN para hablar sobre el peso mexicano, pero antes de 1993 se usaban las siglas MXP.

Las monedas que normalmente se usan en el territorio azteca tienen forma semicircular y tienen el escudo nacional al reverso. Un peso mexicano equivale a 100 centavos. Existen monedas de 1, 5, 10 y 20 pesos; mientras que en billetes hay de 20, 50, 100, 200, 500 y 1,000 pesos.