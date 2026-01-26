Pepe Aguilar revela que Ángela Aguilar cantó por primera vez a los dos años y medio

El cantante explicó que su hija ahora produce sus propios discos. (Facebook Pepe Aguilar)

Pepe Aguilar compartió que su hija Ángela Aguilar mostró su talento vocal desde la infancia, al asegurar que cantó por primera vez a los dos años y medio. Esta revelación ocurrió durante una entrevista con Los Angeles Times, en el marco de su presentación en el Pico Rivera Sports Arena, donde el artista mexicano compartió escenario con los Charros de El Soyate.

Durante la conversación, el periodista evocó un reciente ensayo de Ángela Aguilar para su gira “Libre Corazón” en el Dolby Theatre. El entrevistador comentó que le impresionó el nivel de involucramiento de la joven cantante en aspectos técnicos y artísticos: “Me llamó mucho la atención ver cómo se involucra en todo: la música, los arreglos, estaba ensayando tres canciones”, expresó.

Frente a esto, Pepe Aguilar relató: “Sí, ella aprendió desde chiquilla. La primera vez que cantó fue a los dos años y medio. Entonces yo soy un artista que se mete a todo en su carrera y ella aprendió esa manera de trabajar. Entonces ahora dirige, produce... se produce sus discos, sus shows, escoge las imágenes. Es una artista que compone muy bien", aseguró el hijo de Antonio Aguilar.

En el último año, Ángela Aguilar se ha visto envuelta en diversas controversias. (Redes sociales)

“Desgraciadamente se ha perdido la atención en el hate y en otras cosas en los últimos años, pero yo creo que es una artista que definitivamente va a hablar más su arte que cualquier otra cosa y cuando eso suceda, regresarán los fans que se merece. Y ella es una artista que tiene mucho que dar”, reveló el intérprete de mariachi.

De acuerdo a su padre, la trayectoria profesional de Ángela ha estado marcada por el trabajo familiar y la disciplina. Subrayó la importancia de la formación desde temprana edad y el compromiso de la joven para desarrollar una carrera sólida en la música regional mexicana.

No obstante, en los últimos años, Ángela Aguilar se ha visto envuelta en diversas controversias. En 2024, su noviazgo con Christian Nodal se convirtió en tema de debate en redes sociales, impactando tanto en su imagen pública como en el desarrollo de su carrera artística. Para 2025, una de las situaciones más comentadas surgió cuando la cantante supuestamente habría cancelado seis conciertos de su gira “Libre Corazón 2025” en Estados Unidos. Aunque no se difundió un comunicado oficial, la baja venta de boletos circuló como la principal hipótesis en redes sociales.

Pepe Aguilar aseguró que los fans de Ángela regresarán. (angela_aguilar_ / Instagram)

El escrutinio sobre la relación entre la menor de la dinastía Aguilar y Nodal aumentó tras las declaraciones del propio cantante, quien detalló que retomaron su vínculo sentimental poco después de la ruptura del sonorense con Cazzu, la madre de su hija, Inti. Estas revelaciones provocaron reacciones negativas en redes, afectando a ambos intérpretes.

En enero de 2026, la joven volvió a ser noticia al regalarle un caballo a Nodal durante el cumpleaños del cantante. El gesto generó comentarios y comparaciones en redes sociales, donde algunos usuarios destacaron la actitud del artista en celebraciones pasadas con sus exparejas Belinda y Julieta Cazzuchelli.