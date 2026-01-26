México

My Chemical Romance en México: posible setlist para el concierto en el Estadio GNP Seguros

La banda interpretará su álbum más emblemático, además de un repaso por su discografía

La banda interpretará su álbum más emblemático, además de un repaso por su discografía.

El grupo estadounidense My Chemical Romance regresará a la Ciudad de México los días 13 y 14 de febrero de 2026 con su gira Long Live The Black Parade, donde ofrecerá a sus seguidores mexicanos la interpretación completa de su álbum más emblemático. La banda presentará en directo cada uno de los temas de The Black Parade, disco que marcó una época en el rock alternativo tras su lanzamiento en 2006.

Durante los conciertos en la capital mexicana, el público podrá escuchar temas como “Welcome to the Black Parade”, “I Don’t Love You” y “Famous Last Words”, que forman parte del repertorio infalible de la agrupación. Esta gira representa el reencuentro de My Chemical Romance con sus seguidores mexicanos después de 4 años, en un espectáculo que busca replicar la experiencia de su aclamado show el 5 de octubre de 2007 en el Palacio de los Deportes.

El grupo regresará a la Ciudad de México los días 13 y 14 de febrero de 2026 con su gira Long Live The Black Parade.

El setlist de “Long Live The Black Parade”

La serie de presentaciones corresponde a la gira norteamericana que la banda inició en 2025, donde visitó diez ciudades de Estados Unidos. En cada fecha, My Chemical Romance varió el orden de las canciones, aunque mantuvo como eje central la ejecución íntegra de The Black Parade. Además, en esos conciertos el grupo dividió su show en dos partes, utilizando plataformas secundarias para interpretar temas de diferentes discos.

En el caso de México, el espectáculo tendrá como acto de apertura a The Hives, banda sueca reconocida por su energía y presencia en la escena del rock. Para la fecha inaugural de la gira 2026 el 25 de enero en Lima, Perú, la agrupación optó por presentar diez canciones adicionales seleccionadas de forma aleatoria de su discografía. Este formato se espera también para sus fechas mexicanas, donde el repertorio incluirá tanto el recorrido completo por The Black Parade como una selección de otros éxitos.

My Chemical Romance incluye en
My Chemical Romance incluye en el setlist de su nueva gira 10 canciones de manera aleatoria.
  • The National Anthem of Draag (Intro)

The Black Parade álbum:

  • The End
  • Dead!
  • This Is How I Disappear
  • The Sharpest Lives
  • Welcome to the Black Parade
  • I Don’t Love You
  • House of Wolves
  • Cancer
  • Mama
  • Sleep
  • Teenagers
  • Disenchanted
  • Famous Last Words
  • The End
  • Blood

Parte 2

  • I’m Not Okay (I Promise) (Three Cheers For Sweet Revenge álbum)
  • Na Na Na (Na Na Na Na Na Na Na Na Na) (Danger Days álbum)
  • DESTROYA (Danger Days álbum)
  • Planetary (GO!) (Danger Days álbum)
  • The Ghost of You (Three Cheers For Sweet Revenge álbum)
  • Give ‘Em Hell, Kid (Three Cheers For Sweet Revenge álbum)
  • Headfirst for Halos (I Brought You My Bullets, You Brought Me Your Love)
  • Boy Division (Conventional Weapons)
  • Vampires Will Never Hurt You (I Brought You My Bullets, You Brought Me Your Love)
  • Helena (Three Cheers For Sweet Revenge álbum)

