Así cerró la cotización del dólar frente al peso mexicano hoy lunes 26 de enero de 2026 de USD a MXN

El peso mexicano cerró la semana con una apreciación del 1.5%, impulsado por el debilitamiento del dólar y el optimismo local. El entorno de tensiones geopolíticas y el sentimiento de aversión al riesgo influirán en el desempeño del tipo de cambio USD/MXN, sujeto además a los indicadores económicos nacionales que se publiquen durante la semana.

En la última sesión el dólar estadounidense se negoció al cierre a 17,37 pesos mexicanos en promedio, lo que implicó un cambio del 0,03% frente a los 17,36 pesos de la jornada previa, reporta Dow Jones.

Con respecto a los últimos siete días, el dólar estadounidense registra un descenso 1,18%, por ello desde hace un año aún acumula un descenso del 15,03%.

Respecto a días anteriores, puso fin a tres jornadas seguidas con tendencia. La cifra de la volatilidad presentó un balance claramente inferior a la volatilidad que mostraron los datos del último año, de manera que está teniendo un comportamiento más estable de lo esperado últimamente.

Los pronósticos económicos para 2026 del tipo de cambio USD/MX

Conoce los pronósticos económicos para el dólar en México este 2026. (REUTERS/Edgard Garrido/Archivo)

El impacto de las inversiones relacionadas con el nearshoring y la entrada de divisas generada por el Mundial de Fútbol 2026 podría favorecer el fortalecimiento del peso mexicano.

Para este año, los especialistas identifican como elementos determinantes de la volatilidad y el valor del dólar el crecimiento económico, la renegociación del T-MEC y las políticas arancelarias de Estados Unidos, así como la posible flexibilización de tasas por parte de la Reserva Federal a finales de 2025 y durante 2026, lo que podría debilitar al dólar a escala global.

Las proyecciones de instituciones y analistas anticipan para el cierre de 2026 un tipo de cambio en el rango de $19,30 a $20,50 pesos por dólar, con estimaciones de la Secretaría de Hacienda en $19,70, de Banorte en $19,30, de los analistas consultados por el Banco de México entre $20,00 y $20,50, y de Citi México entre $19,50 y $20,20.

Un sondeo de Reuters sitúa la cotización cerca del centro del rango histórico de la última década, entre $16,00 y $22,00. Además, se prevé un crecimiento del PIB nacional de entre 1,15 % y 1,4 % tras un periodo previo de menor dinamismo.