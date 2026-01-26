México

Deep Roots: el festival de música electrónica nuevo en CDMX

La experiencia unirá tecnología, performance y lenguajes ancestrales

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

La propuesta musical fusiona música electrónica y ritualidad ancestral, integrando tendencias contemporáneas del techno con la cosmovisión mesoamericana.

El viernes 27 de febrero, Foro Hendrix en la Ciudad de México acogerá RAÍCES: Deep Roots — Sound That United.

La cita plantea una experiencia colectiva e inmersiva para quienes buscan explorar nuevos límites sonoros y simbólicos en la escena electrónica underground.

Concebido como ritual contemporáneo, RAÍCES no es únicamente una sesión de techno, hard techno y house; se presenta como una ceremonia multisensorial que tiende puentes entre la memoria ancestral y las frecuencias vanguardistas de hoy.

El evento transforma la pista en un espacio simbólico, diseñado para alterar la percepción tradicional del tiempo y el espacio, sumando sonidos y estímulos visuales a la experiencia de los asistentes.

Cómo se mezcla la visión prehispánica y la electrónica

El eje conceptual de la noche gira en torno al “Quinto Sol”, principio fundamental de la cosmovisión mesoamericana.

Esta referencia inspira ambientes sonoros y la integración creativa de tecnología visual y sonora, abriendo un puente entre lo prehispánico y la modernidad electrónica.

Qué DJ se presentarán en el festival

El despliegue artístico será inaugurado por Miroslav Ü, productor y performer reconocido por crear una propuesta híbrida en la que la música electrónica dialoga con el náhuatl, cantos rituales y detalles simbólicos prehispánicos.

Su set, especialmente concebido para este contexto, busca generar una vivencia física y simbólica anclada en la identidad. Junto a él, DJ Fucci actuará como guía rítmico, aportando solidez y energía desde el hard techno y conectando pasado y presente a través de estructuras hipnóticas.

El cartel se completa con el aporte de talento nacional: DJ Bella, Karla León y Yisusonacid suman distintas perspectivas del techno y la electrónica oscura, enriqueciendo el espíritu colectivo y experimental del ritual sonoro de RAÍCES.

(Deep Roots)
(Deep Roots)

La ambientación es central en el evento: iluminación, visuales y láseres se integran a la ceremonia para potenciar la atmósfera y la inmersión. Estos recursos tecnológicos buscan que los asistentes vivan una experiencia envolvente y participen de un tránsito nocturno donde la percepción se ve alterada.

La jornada iniciará a las 21:00 horas y culminará a las 06:00 del día siguiente, ofreciendo un recorrido continuo por sonidos y conceptos que desafían los formatos tradicionales del clubbing.

Los boletos están disponibles a través de la plataforma oficial de venta, Ticketapp.

RAÍCES: Deep Roots — Sound That United pretende dejar una marca en la escena electrónica underground capitalina, combinando una propuesta estética y sonora con el propósito de reivindicar la identidad y el arraigo a través del arte musical y visual.

