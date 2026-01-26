México

Asesinan a peleador de la MMA en Azcapotzalco, se presume fue atacado por un sicario de ‘Los Malportados’ en CDMX

Reportes extraoficiales señalan que el luchador vendía suplementos alimenticios y que habría sido amenazado de pagar extorsión

El peleador de la MMA
El peleador de la MMA habría sido ultimadop por un sicario, presuntamente de Los Malportados. (Infobae México/ Jesús Avilés)

Un hombre de 34 años de edad perdió la vida tras “una agresión directa con disparos de arma de fuego, en la calle 5 de Febrero y la avenida Ferrocarriles Nacionales, en la colonia Nextengo, de la alcaldía Azcapotzalco”, según informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Además, aclararon que de los hechos se dio parte al agente del Ministerio Público para los servicios periciales correspondientes, mientras que ya se realizan las primeras indagatorias para la identificación de los probables responsables.

Las autoridades hallaron al peleador
Las autoridades hallaron al peleador sin vida en la Alcaldía Azcapotzalco. (TV Azteca)

De acuerdo con reportes extraoficiales, se trataría del peleador de la MMA, Christian López , quien habría sido ultimado a tiros por un sicario que fingió ser repartidor.

De acuerdo con la misma fuente, Christian vendía suplementos alimenticios en un tianguis y había sido amenazado para que pagara extorsión a los “Malportados”, por lo que se cree que habrían estado detrás del homicidio.

Sin embargo, las autoridades no han emitido una confirmación oficial del hallazgo y se espera que se proporcionen más detalles posteriormente.

Los detenidos serían presuntos responsables
Los detenidos serían presuntos responsables de homicidio doble en la CDMX. (Pablo Vázquez Camacho)

Tras persecución, dos hombres fueron detenidos por un doble homicidio

En otros hechos ocurridos en la Alcaldía Iztapalapa, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez Camacho, compartió en su cuenta oficial de X la detención de dos personas luego de reportes por detonaciones de arma de fuego.

Los hechos ocurrieron en el Barrio De Guadalupe, ubicado en la Alcaldía Iztapalapa, donde dos personas perdieron la vida. “Compañeros de la SSC detuvieron a Rafael ‘N’ y David ‘N’, señalados como los presuntos responsables del evento", compartió Vázquez Camacho.

Tras una persecución y gracias al apoyo de los operadores del C2 Oriente, los sujetos fueron detenidos en la colonia Lomas De San Lorenzo en posesión de un arma corta con cartuchos útiles, un chaleco balístico, una motocicleta y un teléfono celular.

El operativo policial se realizó
El operativo policial se realizó tras reportes de disparos en el Barrio De Guadalupe, donde dos personas perdieron la vida. (X: Pablo Vázquez Camacho)

De acuerdo con el titular de la SSC, ambos detenidos cuentan con órdenes de aprehensión por el delito de homicidio calificado, las cuales fueron obtenidas por la Fiscalia General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México.

Los dos individuos están identificados como probables integrantes de un grupo delictivo que opera en las zonas poniente y oriente de la Ciudad.

Las autoridades siguen trabajando “de forma coordinada para detener a los generadores de violencia, desarticular las células delictivas y seguir construyendo una ciudad más segura, justa y en paz. No habrá impunidad”, aseguró Pablo Vázquez Camacho en su comunicado oficial publicado en redes sociales.

