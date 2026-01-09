México

Valor de cierre del euro en México este 9 de enero de EUR a MXN

Este fue el comportamiento de la divisa europea durante los últimos minutos de la jornada

En la última jornada el euro cotizó al cierre a 20,91 pesos mexicanos en promedio, lo cual implicó un cambio del 0,41% frente al valor de la jornada anterior, que fue de 20,99 pesos, reporta Dow Jones.

Teniendo en cuenta la última semana, el euro acumula un descenso 0,66%, de modo que en el último año mantiene aún una bajada del 4,41%.

Analizando este dato con el de días previos, encadenó dos sesiones consecutivas en rojo. La volatilidad referente a estos siete días fue de 3,77%, que es una cifra manifiestamente inferior al dato de volatilidad anual (9,34%), mostrándose como un valor con menos cambios de lo previsible en este contexto.

