Tiktoker ciega acusa que no puede caminar en el Centro Histórico de CDMX por comercio ambulante

Una mujer ciega exhibió que la existencia de sendas podotáctiles en el Centro Histórico no es suficiente para asegurar su movilidad en la Ciudad de México.

El camino que debería guiarla con su bastón está invadido de puestos de comida, por lo que requiere asistencia de alguien, afectando así su libre tránsito.

A través de tiktok, la creadora de contenido con debilidad visual mostró diversos carritos de aguas frescas, frituras, elotes y otras mercancías, todos tapando de manera parcial o total la goma de la senda podotáctil.

“Estoy en el centro de la Ciudad de México y quiero mostrarles lo lindo que es por aquí, hay un puesto... nos encontramos este hermoso tope”, dijo.

La mujer intentó usar su bastón para guiarse, pero el comercio lo impidió Crédito: @lola_delangel/tiktok

Ya que incluso encontró una goma protectora para cables que iban aparentemente hacia el Zócalo Capitalino, pero que interrumpían el libre paso de una persona que quisiera guiarse.

“Más puestos, si vinera sola ya me perdí”, mencionó cuando tuvo que alejarse más de un metro para volver a su camino.

El objetivo de la usuaria @lola_delangel fue concientizar sobre la importancia de permitir el libre paso y despejar las herramientas de accesibilidad para personas con discapacidad visual.

Entre comentarios, muchas personas admitieron que no sabían sobre la función de ese camino con textura de goma e incluso reconocieron ser parte del problema.

Estas fueron las opiniones que pudieron leerse.

"Una disculpa yo también soy parte del problema no sabía , realmente no volverá a pasar por mi cuenta“, ”debería existir una multa por obstrucción“, ”y nadie se quitaba“, ”Yo creo que ni saben que significan esas lineas yo hace tres videos no sabía por eso digo“.

¿Qué es la senda podotáctil?

Consiste en bandas o baldosas con texturas y relieves específicos instaladas sobre las veredas, estaciones, edificios públicos y otros espacios urbanos.

Estas bandas pueden ser de material plástico, cerámico, metálico o de caucho, y presentan patrones perceptibles con el bastón blanco o al tacto con los pies.

¿Cómo funciona?

La senda podotáctil está en calles y transportes, pero usualmente es invadida por otros objetos FOTO: ENRIQUE ORDÓÑEZ /CUARTOSCURO.COM

Las sendas podotáctiles emplean dos tipos principales de textura:

Banda de guía (líneas paralelas): Indica un camino seguro y direccional. Permite a la persona seguir una trayectoria recta.

Banda de advertencia (puntos o botones): Señala zonas de atención especial, como el inicio o final de una escalera, la proximidad de un cruce peatonal, el borde del andén o un cambio de dirección.

Las personas ciegas o con baja visión detectan las texturas mediante el bastón blanco o al caminar, identificando así los caminos, los obstáculos o las zonas de riesgo.

¿Cómo ayuda a las personas ciegas o con baja visión?

Orientación y movilidad: Les permite orientarse y desplazarse de manera más segura y autónoma en espacios públicos.

Prevención de accidentes: Advierte sobre situaciones de peligro o zonas que requieren mayor atención, como escaleras o cruces.

Inclusión: Favorece la integración social al permitir mayor independencia y acceso a servicios, transporte y edificios.

¿Por qué es importante?

Además de identificar los bloques táctiles a través de un soporte o de un bastón blanco, los ciegos también pueden sentir la superficie podotáctil palpándola con sus zapatos o con la ayuda de perros lazarillos.

La senda podotáctil representa una medida de accesibilidad fundamental en entornos urbanos.

Su implementación responde a derechos reconocidos internacionalmente, como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que promueve la accesibilidad universal.

Además, contribuye a una ciudad más inclusiva, equitativa y segura para todos sus habitantes.