México

Tiktoker ciega acusa que no puede caminar en el Centro Histórico de CDMX por comercio ambulante

La mujer con discapacidad visual evidenció que su ayuda de accesibilidad está interrumpida

Guardar
Cuartoscuro/Andrea Murcia Monsivais
Cuartoscuro/Andrea Murcia Monsivais

Una mujer ciega exhibió que la existencia de sendas podotáctiles en el Centro Histórico no es suficiente para asegurar su movilidad en la Ciudad de México.

El camino que debería guiarla con su bastón está invadido de puestos de comida, por lo que requiere asistencia de alguien, afectando así su libre tránsito.

A través de tiktok, la creadora de contenido con debilidad visual mostró diversos carritos de aguas frescas, frituras, elotes y otras mercancías, todos tapando de manera parcial o total la goma de la senda podotáctil.

“Estoy en el centro de la Ciudad de México y quiero mostrarles lo lindo que es por aquí, hay un puesto... nos encontramos este hermoso tope”, dijo.

La mujer intentó usar su bastón para guiarse, pero el comercio lo impidió Crédito: @lola_delangel/tiktok

Ya que incluso encontró una goma protectora para cables que iban aparentemente hacia el Zócalo Capitalino, pero que interrumpían el libre paso de una persona que quisiera guiarse.

“Más puestos, si vinera sola ya me perdí”, mencionó cuando tuvo que alejarse más de un metro para volver a su camino.

El objetivo de la usuaria @lola_delangel fue concientizar sobre la importancia de permitir el libre paso y despejar las herramientas de accesibilidad para personas con discapacidad visual.

Entre comentarios, muchas personas admitieron que no sabían sobre la función de ese camino con textura de goma e incluso reconocieron ser parte del problema.

(Octavio Vargas)
(Octavio Vargas)

Estas fueron las opiniones que pudieron leerse.

"Una disculpa yo también soy parte del problema no sabía , realmente no volverá a pasar por mi cuenta“, ”debería existir una multa por obstrucción“, ”y nadie se quitaba“, ”Yo creo que ni saben que significan esas lineas yo hace tres videos no sabía por eso digo“.

¿Qué es la senda podotáctil?

Consiste en bandas o baldosas con texturas y relieves específicos instaladas sobre las veredas, estaciones, edificios públicos y otros espacios urbanos.

Estas bandas pueden ser de material plástico, cerámico, metálico o de caucho, y presentan patrones perceptibles con el bastón blanco o al tacto con los pies.

¿Cómo funciona?

La senda podotáctil está en
La senda podotáctil está en calles y transportes, pero usualmente es invadida por otros objetos FOTO: ENRIQUE ORDÓÑEZ /CUARTOSCURO.COM

Las sendas podotáctiles emplean dos tipos principales de textura:

  • Banda de guía (líneas paralelas): Indica un camino seguro y direccional. Permite a la persona seguir una trayectoria recta.
  • Banda de advertencia (puntos o botones): Señala zonas de atención especial, como el inicio o final de una escalera, la proximidad de un cruce peatonal, el borde del andén o un cambio de dirección.

Las personas ciegas o con baja visión detectan las texturas mediante el bastón blanco o al caminar, identificando así los caminos, los obstáculos o las zonas de riesgo.

¿Cómo ayuda a las personas ciegas o con baja visión?

  • Orientación y movilidad: Les permite orientarse y desplazarse de manera más segura y autónoma en espacios públicos.
  • Prevención de accidentes: Advierte sobre situaciones de peligro o zonas que requieren mayor atención, como escaleras o cruces.
  • Inclusión: Favorece la integración social al permitir mayor independencia y acceso a servicios, transporte y edificios.

¿Por qué es importante?

Además de identificar los bloques
Además de identificar los bloques táctiles a través de un soporte o de un bastón blanco, los ciegos también pueden sentir la superficie podotáctil palpándola con sus zapatos o con la ayuda de perros lazarillos.

La senda podotáctil representa una medida de accesibilidad fundamental en entornos urbanos.

Su implementación responde a derechos reconocidos internacionalmente, como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que promueve la accesibilidad universal.

Además, contribuye a una ciudad más inclusiva, equitativa y segura para todos sus habitantes.

Temas Relacionados

Senda podotáctilmexico-noticias

Más Noticias

En dónde están los 900 animales del Refugio Franciscano tras desalojo

La cooperación entre autoridades, asociaciones civiles y voluntarios logró el traslado

En dónde están los 900

Fernando Delgadillo anuncia que concierto en el Parque Naucalli será transmitido en vivo

El evento musical del trovador se llevará a cabo el sábado 14 de febrero en el Foro Felipe Villanueva

Fernando Delgadillo anuncia que concierto

Ex campeón mundial revela quién ganaría en una pelea entre Benavidez y Bivol: “Pega más fuerte”

Un posible combate entre el peleador de origen mexicano y el ruso ha sido de los más esperados en las 175 libras

Ex campeón mundial revela quién

“Mercurio retrogrado para El Sagitario”: embajada de EEUU en México se burla de Pedro Inzunza, segundo al mando de los Beltrán Leyva

La autoridad diplomática sorprendió con su ironía

“Mercurio retrogrado para El Sagitario”:

Gerson Leos, fallecido músico de Banda MS, había celebrado 15 años de casado poco antes de morir: “Vamos por más”

Sarah Holcombe, viuda del músico, rindió homenaje con fotografías y mensajes que tocaron el corazón de miles de seguidores, mostrando el enorme cariño y legado de la pareja dentro de la Banda MS

Gerson Leos, fallecido músico de
MÁS NOTICIAS

NARCO

“Mercurio retrogrado para El Sagitario”:

“Mercurio retrogrado para El Sagitario”: embajada de EEUU en México se burla de Pedro Inzunza, segundo al mando de los Beltrán Leyva

Acusan a hombre en EEUU de lavar millones de dólares para narcotraficantes mexicanos a través de red china

Peritos trataron de recuperar cuerpo del hermano del “Bótox”, líder de Los Blancos de Troya, durante funeral en Michoacán

Prisión preventiva para Eduardo “N”, exfuncionario acusado de delincuencia organizada y peculado que ligan con Genaro García Luna

Fijan fecha para audiencia de “El Viceroy” en EEUU

ENTRETENIMIENTO

Fernando Delgadillo anuncia que concierto

Fernando Delgadillo anuncia que concierto en el Parque Naucalli será transmitido en vivo

Gerson Leos, fallecido músico de Banda MS, había celebrado 15 años de casado poco antes de morir: “Vamos por más”

‘Cositas’ enfrenta críticas tras compartir un video junto a un hombre sin camisa y aclara la situación “por sus niños”

Conductores de Venga la Alegría aseguran que “nadie soporta” a Kristal Silva desde La Granja VIP

Karime Pindter confiesa por qué rechazó estar en La Casita de Bad Bunny en CDMX

DEPORTES

Rumbo a los Juegos Olímpicos

Rumbo a los Juegos Olímpicos de Invierno: cómo le fue los atletas mexicanos en la edición pasada

Ex campeón mundial revela quién ganaría en una pelea entre Benavidez y Bivol: “Pega más fuerte”

André Jardine confiesa la enfermedad que Henry Martín sufrió y afectó su regreso con América para el Clausura 2026

¿Álvaro Fidalgo podría salir de América?: este es el club que estaría interesado en su fichaje

¿Cómo le ha ido a Cruz Azul en el Estadio Cuauhtémoc de local, ahora que jugará el Clausura 2026 ahí?