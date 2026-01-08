México

Valor de cierre del dólar en México este 8 de enero de USD a MXN

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Guardar
Valor de cierre del dólar
Valor de cierre del dólar en México este 8 de enero de USD a MXN

El dólar estadounidense se pagó al cierre a 17,98 pesos mexicanos en promedio, lo que supuso un cambio del 0,02% frente a los 17,98 pesos de la jornada anterior, reporta Dow Jones.

En la última semana, el dólar estadounidense marca un descenso 0,06%, de manera que en el último año aún acumula un descenso del 12,34%.

En cuanto a las variaciones de este día respecto de jornadas pasadas, sumó dos sesiones seguidas en rojo. La volatilidad referente a estos siete días fue de 4,1%, que es una cifra claramente inferior al dato de volatilidad anual (8,99%), lo que manifiesta que podemos decir que está pasando por un periodo de mayor estabilidad en estos días.

Temas Relacionados

DólarPeso mexicanoTipo de cambiomexico-noticiasMexico EconomíaNoticias

Más Noticias

Tlaxcales, tradición prehispánica que sigue viva en la cocina mexicana

Este platillo elaborado con maíz tierno combina sencillez, sabor ancestral y técnicas tradicionales

Tlaxcales, tradición prehispánica que sigue

Malú Mícher critica postura “pro-vida” del gobierno de Aguascalientes y llama a respetar la constitución para el aborto

La Suprema Corte de Justicia de la Nación aplazó el análisis de la reforma que restringe el plazo legal de aborto en Aguascalientes

Malú Mícher critica postura “pro-vida”

Fiscal de Michoacán confirma hallazgo de 10 costales con restos humanos en Cuitzeo; Cártel Santa Rosa de Lima estaría detrás

El hallazgo presentó similitudes con hechos ocurridos el pasado lunes 5 de enero

Fiscal de Michoacán confirma hallazgo

Delfina Gómez lidera aprobación entre mandatarias de la 4T al cierre del 2025

El Estado de México registró el 6.5% del total nacional de homicidios dolosos en 2025, situándose como el quinto estado con más casos, de acuerdo con datos de SSPC

Delfina Gómez lidera aprobación entre

Marina destruyó narcolaboratorio de “Los Rugrats”, facción de Los Chapitos en Sinaloa

El aseguramiento se realizó en dos operativos coordinados en el municipio de Cosalá y Culiacán

Marina destruyó narcolaboratorio de “Los
MÁS NOTICIAS

NARCO

Fiscal de Michoacán confirma hallazgo

Fiscal de Michoacán confirma hallazgo de 10 costales con restos humanos en Cuitzeo; Cártel Santa Rosa de Lima estaría detrás

Marina destruyó narcolaboratorio de “Los Rugrats”, facción de Los Chapitos en Sinaloa

Violencia en Sinaloa: asesinan en su domicilio a comisaria de Bachigualatito, Culiacán

Gobernador de Yucatán se reúne con familia de Mirna Barera, mujer de 87 años desaparecida hace un mes

Polémica en México: una de las encargadas de Comunicación de Morena dice que no se puede acabar con el narcotráfico porque “genera miles de empleos”

ENTRETENIMIENTO

Dorismar muestra resultados de su

Dorismar muestra resultados de su reconstrucción nasal tras mala cirugía que afectó su respiración

Lupillo Rivera, Cecilia Galeano y Jorge Lozano serán panelistas de ¿Apostarías por mí?, pero piden no ser ‘funados’

María León y Julia Medina participarán en el festival español Benidorm Fest 2026 con el tema “Las Damas y el Vagabundo”

Kristal Silva revela que Patricio Borghetti no invitó a sus excompañeros de Venga la Alegría a su boda: “A nadie”

Galilea Montijo ‘le reclama’ a Andrea Legarreta por no asistir a su boda con Fernando Reina Iglesias: “Me acuerdo perfecto”

DEPORTES

Cruz Azul hace oficial la

Cruz Azul hace oficial la salida de Lorenzo Faravelli, continuará en la Liga MX con Necaxa

Estrella de WWE confiesa que pidió a The Undertaker, director de AAA luchar siempre en México

Brandon Moreno vs Asu Almabayev: cartelera, cuándo y dónde ver en vivo la UFC en México

Gabriela García se presentada como nuevo refuerzo de América Femenil

Toluca cambia goles por sonrisas con su tradicional lanzamiento de peluches en Día de Reyes