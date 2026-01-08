Valor de cierre del dólar en México este 8 de enero de USD a MXN

El dólar estadounidense se pagó al cierre a 17,98 pesos mexicanos en promedio, lo que supuso un cambio del 0,02% frente a los 17,98 pesos de la jornada anterior, reporta Dow Jones.
En la última semana, el dólar estadounidense marca un descenso 0,06%, de manera que en el último año aún acumula un descenso del 12,34%.
En cuanto a las variaciones de este día respecto de jornadas pasadas, sumó dos sesiones seguidas en rojo. La volatilidad referente a estos siete días fue de 4,1%, que es una cifra claramente inferior al dato de volatilidad anual (8,99%), lo que manifiesta que podemos decir que está pasando por un periodo de mayor estabilidad en estos días.
