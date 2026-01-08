Violencia en Sinaloa: asesinan en su domicilio a comisaria de Bachigualatito, Culiacán

Mirna Karime Corrales Gutiérrez, comisaria del ejido Bachigualatito en Culiacán, fue asesinada dentro de su domicilio la mañana del jueves. (FB Despierta Sinaloa)

La mañana de este jueves, Mirna Karime Corrales Gutiérrez, de 40 años de edad, comisaria del ejido Bachigualatito de Culiacán, fue asesinada en su domicilio por detonaciones de arma de fuego.

La funcionaria municipal recibió múltiples impactos de bala y falleció en el lugar, mientras que su hermano, Daniel “N”, resultó lesionado y fue trasladado de emergencia a un hospital.

El ataque fue confirmado por autoridades y medios locales que acudieron al sitio poco después de que se reportaran las detonaciones en el lugar.

Las autoridades continúan investigando los hechos. (FB Despierta Sinaloa)

Qué se sabe respecto al ataque contra la comisaria de Bachigualatito

El sistema de emergencias 911 recibió la alerta minutos antes de las 8:00 horas. El atentado ocurrió en la calle Benigno Aispuro, en las inmediaciones del campo deportivo de Bachigualatito, al sur de Culiacán.

Elementos de la Secretaría de Marina Armada de México actuaron como primer respondiente y aseguraron la escena tras constatar que Corrales Gutiérrez ya no presentaba signos vitales.

El hermano de la funcionaria pública, Daniel “N”, fue trasladado por paramédicos de la Cruz Roja a un hospital cercano, donde su estado de salud permanece bajo reserva luego de ser herido de bala en la pierna.

Las fuerzas federales mantuvieron el resguardo perimetral hasta la llegada de personal investigador y peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa, quienes iniciaron la carpeta de investigación y realizaron el levantamiento de evidencias en el domicilio.

Hasta el momento, no se ha difundido información sobre los responsables del ataque, ni se cuenta con descripciones que permitan su identificación. Autoridades locales continúan con las investigaciones para esclarecer el caso.

El ataque ocurrió minutos antes de las 08:00 horas de este jueves 8 de enero y fue notificado a la autoridad a través de un reporte al sistema de emergencias 911 en el que una persona desconocida informó que dos personas lesionadas por disparos de arma de fuego en un domicilio de la calle Benigno Aispuro, se encontraban a unos metros del campo deportivo del ejido.

Cabe destacar que hasta el momento, no se han dado a conocer detalles sobre los agresores ni sobre las circunstancias en que ocurrió el ataque en el que perdió la vida la comisaria Mirna Karime Corrales Gutiérrez, quien tenía 40 años de edad.

Mientras tanto, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa informó que se encuentra realizando las diligencias correspondientes.