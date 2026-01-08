México

Violencia en Sinaloa: asesinan en su domicilio a comisaria de Bachigualatito, Culiacán

Otro de sus familiares se encontraba con ella pero fue herido; se desconoce su estado de salud actual

Guardar
Mirna Karime Corrales Gutiérrez, comisaria
Mirna Karime Corrales Gutiérrez, comisaria del ejido Bachigualatito en Culiacán, fue asesinada dentro de su domicilio la mañana del jueves. (FB Despierta Sinaloa)

La mañana de este jueves, Mirna Karime Corrales Gutiérrez, de 40 años de edad, comisaria del ejido Bachigualatito de Culiacán, fue asesinada en su domicilio por detonaciones de arma de fuego.

La funcionaria municipal recibió múltiples impactos de bala y falleció en el lugar, mientras que su hermano, Daniel “N”, resultó lesionado y fue trasladado de emergencia a un hospital.

El ataque fue confirmado por autoridades y medios locales que acudieron al sitio poco después de que se reportaran las detonaciones en el lugar.

Las autoridades continúan investigando los
Las autoridades continúan investigando los hechos. (FB Despierta Sinaloa)

Qué se sabe respecto al ataque contra la comisaria de Bachigualatito

El sistema de emergencias 911 recibió la alerta minutos antes de las 8:00 horas. El atentado ocurrió en la calle Benigno Aispuro, en las inmediaciones del campo deportivo de Bachigualatito, al sur de Culiacán.

Elementos de la Secretaría de Marina Armada de México actuaron como primer respondiente y aseguraron la escena tras constatar que Corrales Gutiérrez ya no presentaba signos vitales.

El hermano de la funcionaria pública, Daniel “N”, fue trasladado por paramédicos de la Cruz Roja a un hospital cercano, donde su estado de salud permanece bajo reserva luego de ser herido de bala en la pierna.

Las fuerzas federales mantuvieron el resguardo perimetral hasta la llegada de personal investigador y peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa, quienes iniciaron la carpeta de investigación y realizaron el levantamiento de evidencias en el domicilio.

Hasta el momento, no se ha difundido información sobre los responsables del ataque, ni se cuenta con descripciones que permitan su identificación. Autoridades locales continúan con las investigaciones para esclarecer el caso.

El ataque ocurrió minutos antes de las 08:00 horas de este jueves 8 de enero y fue notificado a la autoridad a través de un reporte al sistema de emergencias 911 en el que una persona desconocida informó que dos personas lesionadas por disparos de arma de fuego en un domicilio de la calle Benigno Aispuro, se encontraban a unos metros del campo deportivo del ejido.

Cabe destacar que hasta el momento, no se han dado a conocer detalles sobre los agresores ni sobre las circunstancias en que ocurrió el ataque en el que perdió la vida la comisaria Mirna Karime Corrales Gutiérrez, quien tenía 40 años de edad.

Mientras tanto, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa informó que se encuentra realizando las diligencias correspondientes.

Temas Relacionados

SinaloaCuliacánAtaque armadoHomicidiosNarco en MéxicoNarcotráfico en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Bloqueos, manifestaciones y accidentes viales en CDMX y Edomex hoy 8 de enero: se reanuda la circulación sobre Av. Hidalgo después de romería

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México

Bloqueos, manifestaciones y accidentes viales

SCJN aprueba resolución que obliga a padre biológico a pagar pensión aunque haya sido registrado por otra persona

La resolución blinda el acceso económico de la niñez al rechazar que figuras registrales sustituyan el deber del progenitor

SCJN aprueba resolución que obliga

Mujeres con Bienestar Edomex: alertan por falso Bono Mujer 2026, usan imagen para robar datos

El mensaje, difundido en redes sociales y servicios de mensajería, utiliza de forma indebida el nombre e imagen del programa

Mujeres con Bienestar Edomex: alertan

Lupillo Rivera, Cecilia Galeano y Jorge Lozano serán panelistas de ¿Apostarías por mí?, pero piden no ser ‘funados’

El nuevo reality show 24/7 de TelevisaUnivsion llegará a través de diversos canales internacionales y ViX

Lupillo Rivera, Cecilia Galeano y

Autoridades hacen cerco sanitario por gusano barredor en San Luis Potosí

La detección de esta plaga en Ébano y Tamuín activó el cerco en la región de la Huasteca

Autoridades hacen cerco sanitario por
MÁS NOTICIAS

NARCO

Marina desmanteló narcolaboratorio de Los

Marina desmanteló narcolaboratorio de Los Chapitos y detiene a 7 miembros de “Los Rugrats” en Sinaloa

Gobernador de Yucatán se reúne con familia de Mirna Barera, mujer de 87 años desaparecida hace un mes

Polémica en México: una de las encargadas de Comunicación de Morena dice que no se puede acabar con el narcotráfico porque “genera miles de empleos”

Una botella de tequila y poemas: los regalos de Kate del Castillo para El Chapo hace 10 años

La Adictiva veta de su repertorio el narcocorrido dedicado al Chapo Guzmán y se deslinda de esa música: “Nos abstenemos”

ENTRETENIMIENTO

Lupillo Rivera, Cecilia Galeano y

Lupillo Rivera, Cecilia Galeano y Jorge Lozano serán panelistas de ¿Apostarías por mí?, pero piden no ser ‘funados’

María León y Julia Medina participarán en el festival español Benidorm Fest 2026 con el tema “Las Damas y el Vagabundo”

Kristal Silva revela que Patricio Borghetti no invitó a sus excompañeros de Venga la Alegría a su boda: “A nadie”

Galilea Montijo ‘le reclama’ a Andrea Legarreta por no asistir a su boda con Fernando Reina Iglesias: “Me acuerdo perfecto”

Emilio Azcárraga Fastlicht: quién es el heredero de una de las fortunas más importantes de México

DEPORTES

Gabriela García se presentada como

Gabriela García se presentada como nuevo refuerzo de América Femenil

Toluca cambia goles por sonrisas con su tradicional lanzamiento de peluches en Día de Reyes

Real Madrid vs Atlético: a qué hora y dónde ver en México las Semifinales de la Supercopa de España

Cruz Azul dejará el Olímpico y volverá al Estadio Ciudad de los Deportes para el Clausura 2026

Bills vs. Jaguars: dónde y cuándo ver en México el juego de la Ronda de Comodines 2026