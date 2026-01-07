México

“La Hiena de Aguascalientes” y “La casa de los estrangulados”: las leyendas urbanas en el corazón de Aguascalientes

Los asesinatos ocurridos en los domicilios se mantienen como referencia de hechos perturbadores y motivo de inquietud local

El crimen de la 'Hiena
El crimen de la 'Hiena de Aguascalientes' marcó al Barrio de La Purísima, donde un niño de nueve años fue asesinado por su madre con un arma blanca. (Wikimedia)

Dos viviendas de Aguascalientes se mantienen en el recuerdo colectivo de la población por crímenes que conmocionaron a la comunidad.

Uno de los casos más notorios tuvo lugar en el Barrio de La Purísima, donde, el 26 de abril de 2019, un niño de nueve años fue asesinado presuntamente por su madre con un arma blanca. El hecho fue conocido popularmente como el de “La Hiena de Aguascalientes”, tuvo amplia difusión y dejó una fuerte impresión en la zona.

Según los testimonios recabados por fuentes locales, la policía y los equipos de emergencia acudieron al domicilio tras el ataque. El menor fue trasladado a la Unidad de Medicina Familiar número ocho, pero los intentos médicos por salvarle fueron en vano debido a la gravedad de las heridas que sufrió.

Vecinos del Barrio de La
Vecinos del Barrio de La Purísima relataron que tras la reapertura de la casa empezaron a circular historias sobre ruidos inexplicables y fenómenos extraños. (Gobierno Aguascalientes)

Los hechos detrás de las leyendas

El caso tomó relevancia en redes sociales y entre vecinos, quienes lo identificaron con el mencionado apodo y respecto a la vivienda, El Sol de México recogió opiniones de habitantes que recuerdan que la autoridad mantuvo el inmueble resguardado durante un tiempo.

“Aquí duró mucho tiempo la casa cerrada, a él no lo dejaban entrar, hasta que yo creo que investigaran más, supieran más de cómo había pasado todo”, relató una vecina al medio.

A pesar de toda la historia detrás, en la actualidad, la casa sigue habitada. Vecinos aseguran que su antigüedad, junto con el origen trágico del lugar, ha dado pie a relatos sobre fenómenos extraños. Tras la reapertura, algunas personas han comentado que se escuchan ruidos inexplicables en el interior, narraciones que se han sumado a las leyendas urbanas del barrio.

A la atmósfera de misterio se sumó el paso de una vidente, la cual fue invitada por residentes en medio de rumores sobre acontecimientos anteriores en el domicilio. Según vecinos entrevistados por El Sol de México, “decían que mucho tiempo atrás ahí se oían ruidos porque habían matado también a otro niño”. Las visitas de curiosos, interesados en conocer la historia y fotografiar el inmueble, acrecentaron su fama en la zona.

La fama trágica de la
La fama trágica de la casa en La Purísima atrajo a curiosos y visitantes interesados en fotografiarla y conocer su historia. (Google Maps)

El Hormiga y su papel en la segunda leyenda

El segundo caso emblemático es el de la “casa de los estrangulados”, localizado en la colonia Miravalle. El 15 de agosto de 2021, la policía acudió tras el hallazgo de dos personas asesinadas. De acuerdo con El Sol del Centro, las autoridades identificaron como presunto responsable a Juan José de Jesús, apodado “El Hormiga”.

La investigación reveló que los cuerpos de las víctimas estaban en diferentes puntos: uno junto a un contenedor de basura en la calle Mariano Chico y el otro enterrado en el patio del domicilio de “El Hormiga”. Las autoridades ministeriales determinaron que ambas personas murieron por estrangulamiento, lo cual motivó el sobrenombre que se le dio a la vivienda entre los habitantes.

Después de estos hechos, numerosas versiones y relatos circularon entre residentes y visitantes. Los inmuebles involucrados siguen siendo parte del entorno, ya sea por estar habitados o por su integración en el imaginario.

La persistencia de estas historias ha reforzado la creación de leyendas urbanas, atrayendo a curiosos y generando versiones sobre sucesos paranormales en ambos domicilios, como confirma El Sol de México.

Ya entrada la noche, habitantes comentan que el aspecto de estas casas y el peso de las tragedias pasadas dan lugar a sensaciones difíciles de ignorar para quienes pasan cerca. Basta con acercarse a estos lugares para entender por qué, aunque el tiempo avance, la comunidad sigue hablando de ellos y compartiendo su inquietud ante lo desconocido.

