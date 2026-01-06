México

Eugenio Derbez celebra operación “quirúrgica” de EEUU en Venezuela: “Estoy muy contento por ellos”

En el pasado, el actor ha establecido una postura frontal sobre temas de políticos en México y EEUU

Guardar
En el pasado, Derbez ha
En el pasado, Derbez ha establecido una postura frontal sobre temas de políticos en México y EEUU. (@ederbez / Instagram / Associated Press)

Eugenio Derbez se pronunció sobre la situación política y social que transita Venezuela tras una operación militar realizada por Estados Unidos el 3 de enero que derivó en la captura del entonces presidente Nicolás Maduro.

El actor, quien en los últimos años abrazó el activismo político, generó opiniones divididas en redes sociales, donde sus expresiones e interacciones suelen resonar y colocarlo bajo el escrutinio público.

Derbez: “No me gusta meterme en política, pero”

Durante una charla con la reportera Nelssie Carrillo, al inicio el actor se mostró renuente de hablar al ser cuestionado sobre la detención del exmandatario venezolano, “no me gusta meter en política, trato de no”, indicó.

Una persona sostiene una imagen
Una persona sostiene una imagen que representa a la líder opositora venezolana María Corina Machado, mientras la gente celebra después de que Estados Unidos golpeó a Venezuela y capturó a su presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, en Santiago de Chile el 3 de enero de 2026. REUTERS/Pablo Sanhueza TPX IMÁGENES DEL DÍA

Sin embargo, fijó una postura y se dijo feliz por el pueblo venezolano: “Estoy muy contento por ellos, porque las historias que he escuchado han sido conmovedoras. Y ahorita he estado viendo en redes sociales cómo están felices, celebrando”.

Derbez, destacó que esperaba que los recientes acontecimientos en Venezuela marcarán el inicio de una etapa de prosperidad para sus habitantes: “Que venga un futuro prometedor y de justicia y, sobre todo, de libertad”.

Destaca operación militar “quirúrgica” de EEUU

Versiones extraoficiales citadas por la prensa internacional indican que la operación militar de Estados Unidos que derivó en la captura de Nicolás Maduro dejó un saldo de al menos 40 muertos, principalmente militares.

En ese sentido, Eugenio Derbez desestimó dichos reportes y celebró que el cambio político que se gesta en el país se diera a través de una acción militar ejecutada “quirúrgicamente”.

“Creo que lo hicieron de una manera muy inteligente, cosa que se aplaude, porque lo que todo el mundo queríamos evitar era que hubiera una guerra y creo que se logró, lo hicieron de una manera quirúrgica y fueron por lo que tenían que haber ido y ya. Y eso lo agradece uno, porque finalmente lo que uno quiere es paz”.

Sus expresiones resonaron fuerte en plataformas digitales, un espacio que en el pasado ha sido utilizado por el cómico para establecer posiciones políticas.

Fotos: Instagram@ederbez // Cuartoscuro
Fotos: Instagram@ederbez // Cuartoscuro

Conflicto con AMLO por el Tren Maya

En 2022, Eugenio Derbez se sumó a la iniciativa #SélvameDelTren que buscaba detener por vías legales la construcción del Tren Maya, proyecto insignia del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Junto con otros artistas y activistas, lanzó un video y movimiento en redes sociales que criticaba el tramo 5 del proyecto, argumentando graves daños ecológicos a la selva y los cenotes de la región. AMLO reaccionó a la iniciativa acusando a los participantes de responde a intereses económicos y políticos.

(IG)
(IG)

A finales de 2025, Derbez generó controversia por usar un disfraz del presidente Donald Trump montando un caballo con motivo de Halloween. Su elección fue una continuación a una serie de críticas a la política migratoria impulsada por el mandatario estadounidense que derivó en un alza de detenciones de personas indocumentadas por agentes del ICE.

Al margen de la polarización que causó su opinión, Eugenio Derbez atrajo los reflectores tras compartir en redes sociales una serie de fotografías junto a celebridades que asistieron a la reciente entrega de los Critics Choice Awards 2026.

Para muchos usuarios, las imágenes capturas por él y su esposa, la cantante Alessandra Rosaldo, junto a celebridades como Vinicio del Toro, Michael B. Jordan y Kristen Bell los hicieron ver como invitados incómodos en la ceremonia.

Temas Relacionados

Eugenio DerberVenezuelaNicolás MaduroEEUUmexico-entretenimientomexico-noticias

Más Noticias

Tenencia vehicular y reemplacamiento Edomex 2026: estos son los descuentos que se aplican

Además de otorgar por primera vez beneficios totales a autos reemplacados en la entidad

Tenencia vehicular y reemplacamiento Edomex

Retienen a diputada de Morena con 800 mil pesos que intentaba ingresar a EEUU; asegura que son ahorros

Los hechos ocurrieron la tarde del lunes 5 de enero, cuando la legisladora cruzaba hacia Estados Unidos

Retienen a diputada de Morena

Rams vs Panthers: dónde y cuándo ver el juego de la Ronda de Comodín 2026

Los Angeles Rams y Carolina Panthers abrirán la Ronda de Comodín de los Playoffs

Rams vs Panthers: dónde y

Dónde está la cascada de tres caídas en México que enloqueció a los fans de “Stranger Things”

Los admiradores mexicanos de la serie echaron a volar su imaginación con la descripción de “Mike” en el último capítulo

Dónde está la cascada de

“Merecías enviar tu cartita”: El dolor de Fernanda Moreno en Día de Reyes, tras la muerte de su bebé Atlas

La exintegrante de ‘Acapulco Shore’ conmovió a sus seguidores al mostrar el homenaje dedicado a su pequeño en una tradición especial

“Merecías enviar tu cartita”: El
MÁS NOTICIAS

NARCO

Operación ‘Restitución’ logra devolver 802

Operación ‘Restitución’ logra devolver 802 inmuebles a propietarios legítimos en el Edomex

Amenazas del crimen organizado desplazan al padre Filiberto Velázquez de Guerrero

Desaparecen cinco menores en Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco: qué se sabe hasta el momento

El corrido oculto de ‘El Sagitario’ que revela su alianza criminal con ‘El Chapo Isidro’ y ‘El Músico’

Asesinato de Adrián Corona en Jalisco: el empresario habría sido interceptado al azar en carretera

ENTRETENIMIENTO

Dónde está la cascada de

Dónde está la cascada de tres caídas en México que enloqueció a los fans de “Stranger Things”

“Merecías enviar tu cartita”: El dolor de Fernanda Moreno en Día de Reyes, tras la muerte de su bebé Atlas

Briggitte Bozzo desea volver a Venezuela tras caída de Nicolás Maduro: “Lloré al enterarme”

“Tal vez nada vuelva a ser como antes”: Aislinn Derbez recuerda los momentos que marcaron su 2025

‘Las Guerreras K-pop’ conquistan este Día de Reyes 2026 con peluches, toallas y todo tipo de producto para niños

DEPORTES

Infobae

Rams vs Panthers: dónde y cuándo ver el juego de la Ronda de Comodín 2026

Eugénie Le Sommer anota hat-trick y se convierte en la figura del encuentro para darle la victoria al Toluca Femenil

Pumas vs Querétaro: dónde y cuándo ver el arranque del Clausura 2026

Steelers vs Texans: a qué hora y dónde ver en México el Juego de Comodines de la Liga Americana de la NFL

Philadelphia Eagles vs San Francisco 49ers: así puedes ver en vivo en México el partido de comodines NFL 2026