Eugenio Derbez celebra operación “quirúrgica” de EEUU en Venezuela: “Estoy muy contento por ellos”

En el pasado, Derbez ha establecido una postura frontal sobre temas de políticos en México y EEUU. (@ederbez / Instagram / Associated Press)

Eugenio Derbez se pronunció sobre la situación política y social que transita Venezuela tras una operación militar realizada por Estados Unidos el 3 de enero que derivó en la captura del entonces presidente Nicolás Maduro.

El actor, quien en los últimos años abrazó el activismo político, generó opiniones divididas en redes sociales, donde sus expresiones e interacciones suelen resonar y colocarlo bajo el escrutinio público.

Derbez: “No me gusta meterme en política, pero”

Durante una charla con la reportera Nelssie Carrillo, al inicio el actor se mostró renuente de hablar al ser cuestionado sobre la detención del exmandatario venezolano, “no me gusta meter en política, trato de no”, indicó.

Una persona sostiene una imagen que representa a la líder opositora venezolana María Corina Machado, mientras la gente celebra después de que Estados Unidos golpeó a Venezuela y capturó a su presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, en Santiago de Chile el 3 de enero de 2026. REUTERS/Pablo Sanhueza TPX IMÁGENES DEL DÍA

Sin embargo, fijó una postura y se dijo feliz por el pueblo venezolano: “Estoy muy contento por ellos, porque las historias que he escuchado han sido conmovedoras. Y ahorita he estado viendo en redes sociales cómo están felices, celebrando”.

Derbez, destacó que esperaba que los recientes acontecimientos en Venezuela marcarán el inicio de una etapa de prosperidad para sus habitantes: “Que venga un futuro prometedor y de justicia y, sobre todo, de libertad”.

Destaca operación militar “quirúrgica” de EEUU

Versiones extraoficiales citadas por la prensa internacional indican que la operación militar de Estados Unidos que derivó en la captura de Nicolás Maduro dejó un saldo de al menos 40 muertos, principalmente militares.

En ese sentido, Eugenio Derbez desestimó dichos reportes y celebró que el cambio político que se gesta en el país se diera a través de una acción militar ejecutada “quirúrgicamente”.

“Creo que lo hicieron de una manera muy inteligente, cosa que se aplaude, porque lo que todo el mundo queríamos evitar era que hubiera una guerra y creo que se logró, lo hicieron de una manera quirúrgica y fueron por lo que tenían que haber ido y ya. Y eso lo agradece uno, porque finalmente lo que uno quiere es paz”.

Sus expresiones resonaron fuerte en plataformas digitales, un espacio que en el pasado ha sido utilizado por el cómico para establecer posiciones políticas.

Fotos: Instagram@ederbez // Cuartoscuro

Conflicto con AMLO por el Tren Maya

En 2022, Eugenio Derbez se sumó a la iniciativa #SélvameDelTren que buscaba detener por vías legales la construcción del Tren Maya, proyecto insignia del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Junto con otros artistas y activistas, lanzó un video y movimiento en redes sociales que criticaba el tramo 5 del proyecto, argumentando graves daños ecológicos a la selva y los cenotes de la región. AMLO reaccionó a la iniciativa acusando a los participantes de responde a intereses económicos y políticos.

(IG)

A finales de 2025, Derbez generó controversia por usar un disfraz del presidente Donald Trump montando un caballo con motivo de Halloween. Su elección fue una continuación a una serie de críticas a la política migratoria impulsada por el mandatario estadounidense que derivó en un alza de detenciones de personas indocumentadas por agentes del ICE.

Al margen de la polarización que causó su opinión, Eugenio Derbez atrajo los reflectores tras compartir en redes sociales una serie de fotografías junto a celebridades que asistieron a la reciente entrega de los Critics Choice Awards 2026.

Para muchos usuarios, las imágenes capturas por él y su esposa, la cantante Alessandra Rosaldo, junto a celebridades como Vinicio del Toro, Michael B. Jordan y Kristen Bell los hicieron ver como invitados incómodos en la ceremonia.