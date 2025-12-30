Mujer encuentra una botella misteriosa a la orilla del mar y su contenido la deja sin palabras

(TikTok: @marialaquecanta)

Las historias sobre mensajes ocultos en botellas que deambulan en el mar son muy populares, en especial entre quienes viven cerca de la costa, pero muy pocos han encontrado una en realidad.

Esto le sucedió a María Centeno, una creadora de contenido y compositora mexicana, cuando vacacionaba en Los Cabos, Baja California.

De acuerdo con la información que compartió en su cuenta de TikTok, todo comenzó cuando estaba caminando por la orilla del mar.

“Estamos recogiendo basura en la playa, porque hay un chingo de basura en la playa y eso está pésimo, pero esa es otra historia. Cuando nos dimos cuenta que esa botella tenía un mensaje, pues obviamente fue una gran sorpresa porque uno no se espera encontrarse un mensaje en una botella", contó.

De inmediato, abrieron la botella y lo que se encontraron las dejó anonadadas.

Mujer descubre las cenizas de un hombre que murió en 2024

Para sorpresa de las jóvenes, la botella no solo contenía un papel, también un billete de 10 dólares y una arenilla grisácea. Minutos más tarde, cuando leyeron el mensaje, descubrieron que se trataba de las cenizas de un hombre llamado Hunt Charles Barnett que murió en 2024 a los 66 años de edad.

“Amado esposo, padre y amigo de muchos. A Hunt le encantó viajar por todo el mundo durante sus 66 años de vida; este es su último viaje. Partió de Cabo San Lucas, México. Si encuentra este mensaje en una botella, por favor, contacte a su hijo, Sean Barnett”, se lee en el mensaje en inglés.

Las mujeres cumplieron con la instrucción y contactaron, vía telefónica, al hijo de Hunt.

"Le dijimos: Hola. Nos encontramos una botella con el mensaje. Estaba justo en esta playa. Te mandamos un abrazo. Y esto fue lo que nos contestó. Dijo: Muchas gracias por avisar. Les mando un abrazo, le voy a contar a toda mi familia. Estaba contento hasta ahí”, contó María Centeno.

La situación no paró ahí, pues el medio de contacto del hijo de Hunt se viralizó en redes sociales y varios usuarios le mandaron mensaje. Derivado de ello, él volvió a contactar a la tiktoker para pedirle que hiciera un llamado a no hacerlo.

La anécdota se viralizó en redes sociales; mientras algunos internautas quedaron prendados de la historia, otros especularon sobre el último deseo de Hunt.

"El señor mientras lo dejaban en la arena, esperando continuar su viaje en botella."

“Lo dejaron en Los Cabos en diciembre del 2024 y apareció en Los Cabos en diciembre del 2025, eso quiere decir que el mar nunca se lo llevó de ahí."

“Creo que el señor Barnett no se quiso ir de Los Cabos y ahora sus cenizas están esparcidas en las hermosas arenas de los cabos”.

“Seguramente no eran todas sus cenizas... sino parte de ellas.”