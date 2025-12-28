Muerte de Brigitte Bardot: de su amor por México a pedirle a diputados que prohibieran la matanza de perros callejeros (Foto: AP)

La industria del cine y el mundo del activismo perdieron a una de sus figuras más emblemáticas.

Brigitte Bardot, ícono francés de la pantalla grande y defensora internacional de los derechos de los animales, falleció a los 91 años en su residencia del sur de Francia, según confirmó la Fundación Brigitte Bardot a la agencia AFP.

La noticia fue replicada por The Associated Press, que informó que la causa de la muerte no fue revelada y que los preparativos funerarios se mantienen en reserva.

Ascenso a la fama y vínculo con México: Brigitte Bardot

Brigitte Bardot alcanzó fama mundial bajo la dirección de Roger Vadim en el filme “Y Dios creó a la mujer” en 1956, obra que rompió esquemas en la sociedad francesa y la posicionó como símbolo de una nueva etapa de libertad y sensualidad. La actriz protagonizó cerca de 28 películas, entre las que destaca “¡Viva María!”, una comedia filmada parcialmente en México durante 1965, bajo la dirección de Louis Malle.

Brigitte Bardot, icono del cine y activista animalista, murió a los 91 años en su residencia de Francia (AFP)

En esta cinta, Bardot compartió créditos con Jeanne Moreau y ambas recibieron nominaciones a los premios BAFTA en la categoría de Mejor Actriz Extranjera.

Las locaciones mexicanas, como Guanajuato, Tepoztlán y Cuernavaca, sirvieron para recrear un país latinoamericano ficticio envuelto en conflictos políticos. “¡Viva María!” se consolidó como una de las producciones europeas más representativas de la década y reforzó el vínculo cultural de Bardot con el país.

Brigitte Bardot: de estrella de cine a activista global

En la cúspide de su carrera, Bardot optó por retirarse de la actuación en los años setenta para enfocarse en la protección animal. En 1986 fundó la Fundación Brigitte Bardot, financiada con la venta de objetos personales.

La organización fue el canal para campañas internacionales en defensa de focas, delfines y todo tipo de especies sujetas a explotación o maltrato.

Su activismo trascendió fronteras. Bardot solicitó a gobiernos de distintos países, incluido Corea del Sur y Estados Unidos, que frenaran prácticas contra los animales. En México, envió cartas a diputados exigiendo la prohibición de la matanza de perros callejeros, un gesto que reflejó su conexión emocional y moral con el país. “El hombre es un depredador insaciable”, reafirmando su postura.

Entre las acciones más destacadas se encuentran:

Denuncias contra la caza de focas en el Ártico.

Campañas contra el uso de animales en laboratorios y experimentos espaciales.

Críticas a tradiciones deportivas consideradas dañinas para los animales, tanto en Francia como en Italia.

Apoyo a la prohibición de la venta de carne de caballo y defensa de especies como lobos, gatos y aves.

Legado polémico y figura de la libertad: la muerte de Brigitte Bardot

La trayectoria de Brigitte Bardot estuvo marcada por controversias. Si bien su labor por los animales fue reconocida con la Legión de Honor en 1985, sus declaraciones sobre inmigración y religión generaron fuertes debates.

Entre 1997 y 2008 fue condenada cinco veces en tribunales franceses por incitación al odio racial. Su apoyo a figuras de la ultraderecha francesa, como Marine Le Pen y su esposo Bernard d’Ormale, contribuyó al perfil polarizante de la artista.

En 1969, Bardot fue elegida como la imagen de Marianne, símbolo nacional de la República Francesa. Estatuas y sellos postales con su rostro se difundieron por todo el país, aunque algunas fueron retiradas en años posteriores por presión social ante sus opiniones públicas.

El rostro de Brigitte Bardot forma parte de la iconografía francesa, presente en monedas y monumentos oficiales. Su paso del cine a la defensa animal dejó una huella que trasciende generaciones. La Fundación Brigitte Bardot pidió respeto por la privacidad en estos días de duelo, mientras admiradores y detractores coinciden en la magnitud de su legado.