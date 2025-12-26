Programa Hoy No Circula Sabatino: 27 de diciembre en la CDMX y Edomex

El programa de restricción vehicular tiene una aplicación distinta los sábados. (Infobae/Jovani Pérez)

No solo entre semana, también los sábados se aplica el programa de restricción vehicular del Hoy No Circula en la zona metropolitana del Valle de México. Por ello es importante que sepas qué coches tienen permitido transitar este 27 de diciembre, de acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente capitalina.

Desde 2008 comenzó a aplicarse el Hoy No Circula Sabatino, es decir, va a cumplir sus primeros 15 años en funcionamiento; en tanto, la restricción vehicular entre semana inició en 1989, sumando más de 30 años de implementación.

El programa tiene como meta disminuir los niveles de contaminación ambiental en el Valle de México a través de un programa integral basado en la restricción de la circulación de vehículos entre de lunes a viernes, así como los sábados.

Hoy no circula sabatino hoy

La aplicación de este programa sabatino en la zona metropolitana es un poco diferente al que se usa de lunes a viernes.

Que un carro circule o no en sábado en el Valle de México depende de su holograma y de la terminación de su placa si es par (0, 2, 4, 6, 8 y 0) o impar (1, 3, 5, 7 y 9).

Hoy No Circula Sabatino: 27 de diciembre

Holograma: 1

Terminación de la placa: par

Es importante mencionar que de igual manera no circulan los coches con Holograma 2 y los foráneos, sin importar el dígito de su placa.

Al igual que entre semana, los carros con holograma doble cero, cero, eléctricos e híbridos no participan en el programa.

¿Dónde se aplica el Hoy No Circula Sabatino?

El Hoy No Circula Sabatino aplica con las mismas restricciones que el regular, comienza a las 5:00 horas y termina hasta las 22:00 horas.

En la Ciudad de México se aplica en las 16 alcaldías: Azcapotzalco, Álvaro Obregón, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tlalpan, Tláhuac, Venustiano Carranza y Xochimilco.

Mientras que en el Estado de México se aplica en 18 municipios conurbados: Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco.

La aplicación del programa Hoy No Circula es diferente los sábados (Cuartoscuro)

¿Cómo funciona el Hoy No Circula Sabatino?

Como se dijo anteriormente, el Hoy No Circula Sabatino no se emplea igual que entre semana y su funcionamiento depende de su holograma y de la terminación de su placa, así como el número de sábado que sea en el mes.

Por ejemplo, los automóviles con holograma 1 y cuyo último digito de la placa sea impar, no podrán circular el primer y tercer sábado de cada mes.

Mientras que los vehículos con holograma 1 y cuyo último número de la placa sea par no podrán circular el segundo y cuarto sábado de cada mes.

Si un mes llegara a tener un quinto sábado, ese día la restricción alcanzará solo a los coches con holograma 2, foráneos y con permisos. En el mismo sentido, el resto de los coches, incluidos aquellos que poseen holograma 1, están exentos del Hoy No Circula Sabatino.

El único día en el que no vale el Hoy No Circula para ningún automóvil es el domingo, ese día queda excluido de todo tipo de restricción.

En ocasiones, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) suspende la aplicación del Hoy No Circula principalmente en días festivos, inhábiles, de descanso obligatorio o en temporadas vacacionales.

De igual manera, la CAMe también puede llegar a ordenar un doble Hoy No Circula, donde se amplían las restricciones vehiculares, esto provocado principalmente por la mala calidad del aire en la Ciudad de México y el Estado de México.

Calendario de Verificación 2024

Tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México se tiene que verificar el coche dos veces al año y la fecha para hacerlo depende de la terminación de las placas y el engomado.

Este es el calendario de verificación para los dos semestres del 2023:

Primer semestre:

Enero y febrero: placas con terminación 5 y 6 (engomado amarillo). Febrero y marzo: placas con terminación 7 y 8 (engomado rosa). Marzo y abril: placas con terminación 3 y 4 (engomado rojo). Abril y mayo: placas con terminación 1 y 2 (engomado rojo).Mayo y Junio: placas con terminación 9 y 0 (engomado azul).

Segundo semestre:

Julio y agosto: placas con terminación 5 y 6 (engomado amarillo). Agosto y septiembre: placas con terminación 7 y 8 (engomado rosa). Septiembre y octubre: placas con terminación 3 y 4 (engomado rojo). Octubre y noviembre: placas con terminación 1 y 2 (engomado verde). Noviembre y diciembre: placas con terminación 9 y 0 (engomado azul).

