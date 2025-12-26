México

Detienen a un hombre que transportaba más de 60 mil litros de huachicol en un tractocamión con fugas en Guanajuato

El ahora detenido no pudo acreditar la procedencia legal de la sustancia

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades de Guanajuato informaron sobre la detención de un hombre que conducía un tractocamión de doble remolque en el que fueron hallados más de 60 mil litros de hidrocarburo, presunto huachicol.

El 24 de diciembre la Secretaría de Seguridad de Guanajuato anunció la detención de Luis Bernardo “N”, un hombre que llevaba 66 mil litros de hidrocarburo de los que no pudo acreditar su legal procedencia.

Agentes detectaron fuga en el vehículo

La detención de dicho hombre fue realizada en el libramiento San Felipe Torres Mochas, sitio donde elementos de la Policía Estatal de Caminos (PEC), quienes realizaban recorridos de prevención y vigilancia, detectaron unidades en las que había fugas visibles, lo que representaba un riesgo para la población que transitaba por la zona.

Es por ello que los uniformados intervinieron y le solicitaron a Luis Bernardo los documentos que comprobaran el origen, posesión y traslado lícito de la sustancia. Sin embargo, el chofer dijo a los oficiales que no contaba con dichos documentos.

“Uno de los camiones era un semirremolque con capacidad aproximada de 34 mil litros de diésel y la segunda unidad, un remolque tipo tanque con 32 mil litros de diésel”, destaca el reporte de la Secretaría de Seguridad estatal.

Los policías corroboraron que la unidad no cuenta con reporte de robo en el C5i, aunque sí incautaron el hidrocarburo debido a las irregularidades con los papeles.

Al final, Luis Bernardo “N” fue asegurado y llevado a que le realizaran una certificación médica para poder ser puesto a disposición, junto con la unidad y el hidrocarburo, del Ministerio Público con sede en Guanajuato para que sean realizadas las averiguaciones necesarias.

Las imágenes compartidas por las autoridades muestran que el tractocamión es uno de color naranja y que llevaba remolques de color blanco.

El “Triángulo de las Bermudas” del huachicol en Guanajuato

El pasado 17 de diciembre las autoridades de Estados Unidos sancionaron a José Antonio Yépez Ortiz, un hombre apodado El Marro y quien fuera líder del Cártel de Santa Rosa de Lima, pues se le acusa de seguir operando desde prisión.

Además, destacaron una serie de puntos donde los conflictos entre los grupos criminales Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Cártel de Santa Rosa de Lima han generado problemas de seguridad y robo de hidrocarburos.

El mapa contempla ocho municipios:

  • León
  • Santa Rosa de Lima
  • Irapuato
  • Salamanca
  • Villagrán
  • Celaya
  • Apaseo el Grande
  • Apaseo el Alto

