3 maneras de comer 12 uvas en Año Nuevo sin correr peligro en el intento

En la víspera de Año Nuevo, la tradición de comer doce uvas simboliza los deseos para cada mes. (Imagen ilustrativa Infobae)

En todo el mundo existen costumbres para recibir despedir el Año Viejo y recibir el Año Nuevo con la mejor actitud. En México no es la excepción, pues mientras algunos echan lentejas para atraer la abundancia, otros salen corriendo con la esperanza de poder realizar su viaje soñado.

Entre estas creencias destaca una en especial: comer 12 uvas en los últimos 12 segundos del Año Viejo, cada una en representación de un deseo.

Aunque esta costumbre es muy popular en el país, tendría su origen en España.

“Algunos piensan que derivó de la intención de los productores de aumentar sus ventas después de una buena cosecha, por lo que elaboraron paquetes con 12 uvas, cada una por cada mes de año, y les atribuyeron la propiedad de dar suerte a las personas. También, se cree que esta tradición es aún más antigua y se originó cuando un grupo de madrileños se reunieron en la Puerta del Sol a comer doce uvas al son de las campanadas, parodiando a la alta sociedad”, se lee en un artículo de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

El ritual establece la ingesta de una uva por cada campanada del reloj (segundo), lo cual puede suponer un riesgo de atragantamiento o asfixia, especialmente si se intenta cumplir el ritmo estricto o se combinan otras costumbres al mismo tiempo.

Por esa razón, a continuación te compartimos tres consejos para seguir con la tradición sin correr riesgo en el intento.

Consejos para comer 12 uvas en Año Nuevo sin riesgo

Para realizar esta práctica de manera segura, se recomienda seguir tres consejos fundamentales.

Córtalas : corta las uvas en trozos pequeños y retirar las semillas (si es el caso). De esta manera, reducirás el riesgo de obstrucción.

No corras : es recomendable tomarse el tiempo necesario, pues aunque la costumbre marca una uva por segundo, es posible comenzar antes o terminar después de las campanadas, priorizando la intención sobre la rapidez.

Prepara un postre: una opción viable para cumplir con la costumbre es preparar un postre que incluya uvas, tales como una gelatina, ensalada con crema o cheescake.

Propiedades de las uvas

Además de su valor simbólico, las uvas ofrecen diversos beneficios para la salud.

Según un artículo publicado en la página oficial del Gobierno de México, esta fruta es reconocida por su capacidad antioxidante y su contenido en taninos y ácidos cafeicos, que poseen propiedades bactericidas.

Además, las uvas son una fuente importante de energía, gracias a su elevado contenido de hidratos de carbono de rápida asimilación, y aportan vitamina C, betacaroteno y minerales como potasio, cobre, hierro, calcio, fósforo, magnesio, manganeso, azufre y selenio. Asimismo, combinan carbohidratos con vitaminas del grupo B, contribuyendo a mejorar el estado de ánimo y combatir el cansancio.

Ensalada navideña de uvas con nuez y yogur baja en grasa | Receta

Esta receta es ideal para quienes buscan una opción más saludable en las fiestas, pero sin perder la esencia de los sabores navideños. El resultado es una ensalada cremosa, fresca y con el equilibrio justo entre dulzura y textura, lista para lucirse en cualquier mesa festiva.

Tiempo de preparación

Preparar esta ensalada lleva aproximadamente 15 minutos en total:

5 minutos para lavar y cortar las uvas.

5 minutos para picar las nueces y mezclar el yogur con los condimentos.

5 minutos para armar y enfriar la ensalada antes de servir.

Ingredientes

350 g de uvas (pueden ser verdes, moradas o una mezcla)

100 g de nueces peladas

200 g de yogur natural descremado sin azúcar

1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)

1 cucharada de miel o endulzante bajo en calorías (opcional)

1 cucharadita de ralladura de limón (opcional)

Sal y pimienta blanca a gusto

Preparación

Lava y seca bien las uvas. Pártelas a la mitad y, si tienen semillas, retíralas.

Pica las nueces para que queden trozos medianos y aporten textura.

En un bol grande, mezcla el yogur descremado con la esencia de vainilla, la miel o el endulzante y la ralladura de limón si se desea. Condimenta con una pizca de sal y pimienta blanca.

Agrega las uvas y las nueces al bol con el yogur, mezclando suavemente hasta integrar todos los ingredientes.

Lleva la ensalada al refrigerador al menos 10 minutos antes de servir, para realzar el sabor y la frescura.

Sirve fría. Puedes decorar con algunas nueces enteras y, si lo deseas, uvas extra.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Con estas cantidades, la receta rinde aproximadamente 6 porciones como guarnición o postre.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Cada porción de esta ensalada navideña de uvas con nuez y yogur baja en grasa contiene aproximadamente:

Calorías: 110

Grasas: 5 g

Grasas saturadas: 0.6 g

Carbohidratos: 14 g

Azúcares: 12 g

Proteínas: 3 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

La ensalada navideña de uvas con nuez y yogur baja en grasa se conserva en la heladera por hasta 2 días, en un recipiente bien tapado. Es recomendable consumirla fresca para evitar que las nueces pierdan su textura crujiente.