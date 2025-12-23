Senado discutirá la entrada de soldados estadounidenses a México hasta enero del 2026

Entrarían al territorio nacional elementos de la Marina estadounidense y personal de los Navy SEAL’s. Yiannis Kourtoglou / Reuters

La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez, informó el pasado 22 de diciembre que se recibió la solicitud de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para autorizar el ingreso de tropas estadounidenses en el país durante enero de 2026.

De acuerdo con Laura Itzel Castillo Juárez, el próximo miércoles 7 de enero se presentará una iniciativa para que la Comisión Permanente apruebe un decreto que convoque a la Cámara de Senadores a un periodo extraordinario, previsto para el martes 13 de enero de ese año.

La solicitud plantea autorizar el ingreso al país de personal de los Navy SEAL’s y del 7º Grupo de Fuerzas Especiales de la Marina de los Estados Unidos, quienes participarían en ejercicios para “Mejorar la Capacidad de las Fuerzas de Operaciones Especiales”.

También se propone la salida de elementos de la Marina hacia Estados Unidos. (CUARTOSCURO)

Además, se propone que unidades de la Marina Armada de México participen en el evento “Aumentar la Capacidad Operacional de la Unidad de Operaciones Especiales” en Camp Shelby, Mississippi, Estados Unidos, entre el 18 de enero y el 13 de marzo de 2026.

Los entrenamientos para las fuerzas estadounidenses en territorio mexicano se llevarían a cabo en instalaciones de Donato Guerra, Estado de México, así como en centros especializados de Champotón y Ciudad del Carmen, en Campeche, del 19 de enero al 15 de abril de 2026, en cuatro fases.

Sheinbaum solicita la entrada de NAVY SEALs al Senado mexicano

Presidencia

La presidenta Claudia Sheinbaum solicitó el pasado 17 de diciembre al Senado de la República autorización para el ingreso a México de elementos del 7º Grupo de Fuerzas Especiales de la Marina de los Estados Unidos y de los Navy SEAL’s.

El objetivo principal es reforzar la capacidad operativa de las Fuerzas de Operaciones Especiales mexicanas a través de un intercambio militar.

De acuerdo con la información divulgada el 17 de diciembre, el despliegue autorizado contemplaría la entrada de 29 efectivos estadounidenses: 19 Navy SEAL’s y 10 miembros del 7º Grupo de Fuerzas Especiales.

Información en desarrollo