Stranger Things 5: Victoria Ruffo pide por los habitantes de Hawkins antes del estreno del volumen 2 de la última temporada en México

Los últimos capítulos de la serie llegarán en Navidad y Año Nuevo, coincidiendo con celebraciones clave para los fans mexicanos. (Netflix Mexico)

El volumen 2 de la última temporada de Stranger Things se encuentra la vuelta de la esquina y sin duda para los fans será el mejor regalo de navidad que puedan recibir.

Ante este hecho de enormes dimensiones los habitantes de Hawkins requieren de toda la ayuda posible para poder enfrentar el mal y la dura batalla que les espera.

Y por su puesto nada podría brindarles más protección que una veladora encendida por la mismísima Victoria Ruffo, quien aparece en el nuevo trailer promocional de Netflix para anunciar el estreno del final de esta serie en México.

Este promocional forma parte de la estrategia de markething para el estreno de la serie en México. (Netflix México)

En el video se puede ver que la llamada “reina de las telenovelas” encienden una veladora y pide proteccion por sus “chamacos de Hawkins” al mismo tiempo que pide a la audiencia encender más veladoras para “enviar luz” a los protagonistas y enviar su foto o video con el hastag “MéxicoUnidoporHawkins”.

Es así que la primera actriz usa sus ya conocidas lágrimas para pedir especialmente por su personaje favorito: Steve. Resalta, además, que en el video cada personaje cuenta con su propia vela al más puro estilo de veladoras mexicanas.

Al parecer, la publicidad fue bien recibida por el público mexicano ya que en el video publicado en la cuenta oficial de Netflix podían leerse los siguientes comentarios: “Pero mira nada más el nivel de markething, te amamos tío Netflix”, “México le gano a la IA”, “Qué crack la doña, solo le faltó decir “con mis hijos no te metas, llévame a mi”, “Esto ya se puso serio, ya salió nuestra querida Victoria”.

En el video se puede ver a Victoria Ruffo encendiendo veladoras para promocionar el estreno de la nueva temporada de Stranger Things en México. Crédito: Netflix México

Fecha y hora exacta del estreno del volumen 2 de la última temporada de Stranger Things en México

El capítulo final de la célebre serie Stranger Things llegará a Netflix México coincidiendo con dos fechas emblemáticas: Navidad y Año Nuevo.

La plataforma oficializó que la última temporada, dividida en varios volúmenes, culminará en diciembre de 2025, enmarcando la despedida de esta producción de los hermanos Duffer con una emisión que reforzará el carácter global y simbólico del cierre.

El episodio final contará con una duración de 2 horas con 5 minutos, lo que lo convierte en el segundo más extenso de toda la serie.

La programación establece que el Volumen 2 se estrenará el 25 de diciembre a las 19:00 horas, mientras que el Volumen 3 estará disponible el 31 de diciembre de 2025, permitiendo que los seguidores mexicanos vivan el desenlace durante las principales celebraciones de fin de año.

El Volumen 1, lanzado el 26 de noviembre, ofreció los primeros cuatro episodios de la temporada definitiva.

Esa tanda recuperó la ambientación oscura del Upside Down y centró su narrativa en Will Byers, agregando un giro que dejó a los fanáticos con nuevas incógnitas y expectativas aún mayores.

Los nuevos episodios, cuya duración oscilará entre noventa y ciento veinte minutos, continuarán desarrollando las tramas abiertas, con una marcada profundización en los personajes y una confrontación esencial contra Vecna, el antagonista principal.

El episodio final de Stranger Things tendrá una duración de 2 horas con 5 minutos, siendo el segundo más extenso de la serie. (Netflix)

La estrategia de estrenar los últimos capítulos durante la Nochebuena y la víspera de Año Nuevo convierte a diciembre en el periodo culminante para la comunidad de seguidores en México, que ha posicionado a Hawkins como uno de los escenarios más emblemáticos de la televisión contemporánea.