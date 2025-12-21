México

Jóvenes Escribiendo el Futuro 2025: cuál es el paso que sigue si ya recibí mi tarjeta del Bienestar

La entrega de los plásticos comenzó desde el pasado 8 de diciembre

Jóvenes Escribiendo el Futuro es una iniciativa impulsada por el gobierno de México que proporciona un apoyo económico de $5,800 cada dos meses (Gobierno de México)

Jóvenes Escribiendo el Futuro es una iniciativa impulsada por el gobierno de México que proporciona un apoyo económico de $5,800 cada dos meses a lo largo de 10 meses durante el ciclo escolar, excepto en julio y agosto por tratarse del periodo vacacional.

La beca se encuentra disponible en las 32 entidades federativas y está dirigida a estudiantes de licenciatura, técnico superior universitario o formación de profesionales asociados dentro de instituciones públicas consideradas “prioritarias”, con el propósito de asegurar su permanencia y conclusión de estudios universitarios.

Quienes deseen saber si su escuela está en una localidad prioritaria pueden ingresar al “Buscador de Escuelas” en buscador.becasbenitojuarez.gob.mx/escuelas.

La dispersión de la beca continúa para estudiantes universitarios que ya cuentan con su Tarjeta del Bienestar. Crédito: X/@BecasBenito

Qué es lo que sigue si ya recibí mi tarjeta del Bienestar para Jóvenes Escribiendo el Futuro

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) informó lo que sigue después de haber recibido la tarjeta del Bienestar.

A través de un comunicado en redes sociales, la dependencia indicó que una vez con el plástico, los beneficiarios tendrán que acudir a un cajero, ingresar la tarjeta y el NIP que viene en el sobre y cambiarlo.

  • Acude a un cajero del Banco del Bienestar
  • Inserta la tarjeta e ingresa el NIP que viene en el sobre
  • Selecciona la opción “Cambio de NIP”
  • Teclea el nuevo NIP de 4 dígitos (no elijas fechas de nacimiento ni números consecutivos)
  • Da clic en “Confirmar operación”

Cabe recordar que la entrega de tarjetas del Bienestar para los nuevos beneficiarios que se registraron en la última convocatoria de Jóvenes Escribiendo el Futuro comenzó el pasado 8 de diciembre.

Cabe recordar que la entrega de tarjetas del Bienestar para los nuevos beneficiarios que se registraron en la última convocatoria de Jóvenes Escribiendo el Futuro comenzó el pasado 8 de diciembre

Documentos para recoger la tarjeta de Jóvenes Escribiendo el Futuro

La CNBBBJ también señaló cuáles son los documentos necesarios para que los nuevos beneficiarios puedan recoger el plástico.

Si tienes 18 años o más

  • Identificación oficial (original y copia)
  • Acta de nacimiento
  • Clave Única de Registro de Población (CURP)
  • Comprobante de domicilio de los último 3 meses

Si tienes menos de 18 años

  • Acta de nacimiento
  • Clave Única de Registro de Población (CURP)
  • Comprobante de domicilio de los último 3 meses

De la mamá, papá o tutor

  • Identificación oficial (original y copia)
  • Acta de nacimiento
  • Clave Única de Registro de Población (CURP)
Documentos necesarios para recoger la tarjeta de Jóvenes Escribiendo el Futuro (X@BecasBenito)

¿Qué pasa si no acudo por mi tarjeta del Bienestar si me inscribí a la beca Jóvenes Construyendo el Futuro?

Las autoridades comunicaron que si un beneficiario no recoge su tarjeta en la fecha programada, será contactado una vez que termine la entrega de los plásticos en todo el territorio nacional. Por este motivo, insta a acudir puntualmente según la cita establecida.

Al mismo tiempo, recomienda consultar información únicamente a través de los canales oficiales de la CNBBBJ y de Julio León, responsable de la institución. Para quienes requieran asistencia adicional, la dependencia brinda atención en sus perfiles oficiales de Facebook, X, Instagram, TikTok y en el portal www.becaritacetina.gob.mx, así como en el teléfono 55 1162 0300, disponible de lunes a viernes de 8:00 a 22:00 y los sábados de 9:00 a 14:00.

