Gobierno de México afirma que cumplirá sanciones que emitió la CIDH por el feminicidio de Lilia Alejandra García

El gobierno de México informó que recibió la sentencia en su contra emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) sobre el caso de Lilia Alejandra García Andrade, una joven de 17 de años que fue hallada sin vida en Ciudad Juárez, Chihuahua, en febrero del 2001.

En un comunicado conjunto, las secretarías de Gobernación, Relaciones Exteriores y de las Mujeres destacaron que en la audiencia que se realizó en marzo pasado, el gobierno aceptó su responsabilidad por los hechos, principalmente por el incumplimiento en el deber de prevención e investigación adecuada en torno a la desaparición, violación sexual y feminicidio de Lilia Alejandra.

Esto, “a la luz del contexto que existía en Ciudad Juárez en los años en que se desarrollaron estos hechos”. En este sentido, resaltaron que la CoIDH reconoció en su sentencia que el Estado mexicano ha desarrollado una serie de reformas normativas e institucionales a favor de la igualdad sustantiva de las mujeres y la lucha contra la violencia de género.

Por ello, el gobierno señaló que las autoridades competentes “llevarán a cabo un análisis integral y detallado de la sentencia”, para definir las acciones institucionales necesarias y así dar cumplimiento a las medidas de reparación ordenadas, “en el marco de sus atribuciones y conforme a los procedimientos previstos en el orden jurídico nacional”.

“El Gobierno de México reitera su respeto a las decisiones de los órganos internacionales de protección de los derechos humanos, en particular de la Corte Interamericana, y su compromiso permanente con el cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por el Estado mexicano”, agregó.

Asimismo, el gobierno recalcó su compromiso con la prevención, atención, sanción y erradicación de todas las formas de violencia contra las mujeres y con la garantía efectiva de sus derechos humanos por lo que, continuará impulsando políticas públicas, mecanismos de coordinación interinstitucional y procesos de capacitación que contribuyan a combatir la impunidad, transformar las prácticas institucionales y asegurar que hechos como los ocurridos no se repitan.

¿Cuáles son las sanciones de la CIDH contra México?

En razón de lo anterior, la Corte ordenó al Estado diversas reparaciones tales como:

Continuar con las investigaciones de los hechos en contra de Lilia Alejandra García Andrade y Norma Andrade.

Realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional y disculpas públicas.

Realizar diagnósticos normativos e institucionales en favor de una política integral en contra de la violencia de género y las desapariciones.

Mejorar la implementación y armonización del Protocolo Alba y tomar medidas en favor de la protección de los niños, niñas y adolescentes en situación de orfandad por el feminicidio de sus madres y de las madres de víctimas de feminicidio.

Caso Lilia Alejandra García

Lilia Alejandra García Andrade, de 17 años, trabajaba en una maquiladora en Ciudad Juárez y era madre de dos hijos pequeños.

El 14 de febrero de 2001 desapareció tras salir a trabajar; su madre, Norma Andrade, denunció la desaparición, pero la policía no actuó con diligencia. El cuerpo de Lilia Alejandra fue localizado una semana después en un terreno baldío, con signos de estrangulamiento y violencia sexual.

La investigación del caso, a cargo de diversas fiscalías entre 2001 y 2010, no tuvo avances significativos debido a la falta de debida diligencia y deficiencias en la recolección de pruebas.

En 2023, se inició un proceso judicial contra un sospechoso, M.N.R., en el Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua.

Norma Andrade, madre de la víctima, asumió el cuidado de sus nietos y se convirtió en activista de derechos humanos ante la inacción estatal. Como resultado de su labor, fue víctima de dos intentos de asesinato que permanecen sin esclarecer.