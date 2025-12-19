México

Congreso CDMX llama a reforzar medidas contra acoso escolar

Alcaldías como Iztapalapa, Gustavo A. Madero y Tláhuac concentran los más altos índices de bullying en la capital

.Bullying causa efectos secundarios como depresión, ansiedad y baja autoestima. Foto: (iStock)

El Congreso de la Ciudad de México solicitó a las personas titulares de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTEI), de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México y de la Comisión de Derechos Humanos local reforzar las acciones de concientización, prevención y atención del acoso escolar, también conocido como bullying, al considerarlo un problema grave que afecta de manera directa el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes.

Durante la presentación del exhorto, la diputada Adriana Espinosa de los Monteros García, integrante del grupo parlamentario de MORENA, subrayó que el acoso escolar representa una de las principales problemáticas en los centros educativos de la capital del país.

De acuerdo con datos del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, el 74 por ciento de los casos de bullying se concentran en las alcaldías Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Tláhuac, Álvaro Obregón, Azcapotzalco y Cuauhtémoc, lo que evidencia la necesidad de atender el fenómeno de manera focalizada y con políticas públicas efectivas.

El Congreso capitalino destacó los
El Congreso capitalino destacó los efectos de la violencia escolar sobre los estudiantes. (Congreso de la Ciudad de México)

La legisladora también citó cifras de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, las cuales revelan la magnitud del problema: siete de cada 10 menores han sufrido algún tipo de acoso escolar; más del 40 por ciento afirmó haber sido víctima directa; el 25.35 por ciento reportó haber recibido insultos y amenazas, mientras que el 17 por ciento señaló haber sufrido violencia física dentro del entorno escolar.

“Esto no puede seguir ocurriendo en nuestra ciudad. Hoy estoy aquí porque cada niña y cada niño es una vida, que en ocasiones se llega a perder por falta de atención, por omisión, por silencio o por no saber cómo actuar”, expresó Espinosa de los Monteros, al destacar la urgencia de fortalecer los mecanismos institucionales de prevención y atención.

Especialistas advierten que el acoso escolar tiene efectos negativos profundos y duraderos en quienes lo padecen. Entre las principales consecuencias se encuentran la ansiedad, depresión, baja autoestima, aislamiento social, bajo rendimiento académico y abandono escolar.

La diputada Adriana Espinosa desde
La diputada Adriana Espinosa desde el Congreso capitalino. Foto: (Congreso CDMX)

En casos más graves, el bullying puede derivar en trastornos emocionales severos, conductas autolesivas e incluso pensamientos suicidas. Asimismo, las víctimas pueden arrastrar secuelas psicológicas hasta la vida adulta, afectando sus relaciones personales y su bienestar emocional.

Ante este panorama, el Congreso capitalino consideró indispensable que las autoridades educativas y de derechos humanos refuercen campañas de sensibilización dirigidas a estudiantes, docentes y familias, promuevan protocolos claros de actuación y garanticen espacios seguros dentro de las escuelas.

El objetivo es erradicar la normalización de la violencia escolar y asegurar que las niñas, niños y adolescentes ejerzan plenamente su derecho a una educación libre de violencia, digna y respetuosa.

Congreso CDMXCDMXAcoso escolarBullyingViolenciaEscuelasEducaciónmexico-noticias

