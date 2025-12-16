México

¿Se canceló tu viaje? Revisa el estado de las operaciones del AICM

Con millones de pasajeros al mes, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México llega a sufrir alteraciones en su operación

Guardar
El AICM suma cientos de
El AICM suma cientos de miles de vuelos con millones de pasajeros, los retrasos y las cancelaciones son inevitables (Infobae)

El Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM) cuenta con una página oficial en la que publica el estado en tiempo real de cada uno de sus vuelos diarios.

Debido a la enorme cantidad de despegues y aterrizajes que se registran en sus instalaciones, las incidencias son inevitables.

Es por eso que aquí están los vuelos que fueron cancelados y que se encuentran demorados en el AICM al corte del 18:00 horas de este lunes.

Los vuelos cancelados y demorados de hoy

AICM actualiza en vivo
AICM actualiza en vivo el estatus de sus operaciones (Twitter/AICM_mx)

Vuelo: AM717

Destino: Bogota Co

Aerolínea: Aeromexico

Hora: 01:01

Estado: Demorado

Vuelo: AM694

Destino: Vancouver

Aerolínea: Aeromexico

Hora: 01:15

Estatus: Demorado

Vuelo: Y45790

Destino: Tijuana

Aerolínea: Volaris

Hora: 04:45

Estado: Cancelado

Vuelo: Y4140

Destino: Guadalajara

Aerolínea: Volaris

Hora: 05:55

Estado: Demorado

Vuelo: Y4460

Destino: Villahermo

Aerolínea: Volaris

Hora: 06:01

Estatus: Demorado

Vuelo: VB1000

Destino: Cd. Juarez

Aerolínea: Viva Aerobus

Hora: 06:20

Estatus: Demorado

Vuelo: Y4240

Destino: Monterrey

Aerolínea: Volaris

Hora: 07:00

Estado: Demorado

Vuelo: AC997

Destino: Vancouver

Aerolínea: Air Canada

Hora: 07:15

Estatus: Demorado

Vuelo: Y4420

Destino: La Paz

Aerolínea: Volaris

Hora: 07:30

Estado: Demorado

Vuelo: Y4440

Destino: Oaxaca

Aerolínea: Volaris

Hora: 08:00

Estatus: Demorado

Vuelo: DL593

Destino: Atlanta G

Aerolínea: Delta Air Lines

Hora: 08:40

Estado: Demorado

Vuelo: VB1104

Destino: Merida Yuc

Aerolínea: Viva Aerobus

Hora: 13:32

Estatus: Demorado

Vuelo: AA505

Destino: Miami

Aerolínea: American Airlines

Hora: 14:55

Estado: Demorado

Vuelo: Y4770

Destino: Oakland

Aerolínea: Volaris

Hora: 16:10

Estado: Demorado

Vuelo: Y4144

Destino: Guadalajara

Aerolínea: Volaris

Hora: 17:35

Estatus: Demorado

Vuelo: Y49050

Destino: Tijuana

Aerolínea: Volaris

Hora: 17:45

Estado: Demorado

Vuelo: Y4730

Destino: Houston

Aerolínea: Volaris

Hora: 19:00

Estatus: Demorado

Vuelo: VB1352

Destino: Monterrey

Aerolínea: Viva Aerobus

Hora: 19:20

Estado: Demorado

Vuelo: VB1254

Destino: Tijuana

Aerolínea: Viva Aerobus

Hora: 19:30

Estatus: Demorado

Si quieres revisar el estado del resto de los vuelos del AICM, puedes hacerlo en tiempo real al siguiente enlace oficial https://www.aicm.com.mx/vuelos y buscar por número de vuelo, aerolínea o ciudad de llegada o destino.

¿Vuelo cancelado o demorado? Estos son tus derechos

Como usuario de las
Como usuario de las aerolíneas tienes derechos ante demoras y cancelaciones (Cuartoscuro)

Ante el caso de un vuelo cancelado o retrasado, los usuarios cuentan con una serie de derechos mínimos que deben ser respetados por todas las aerolíneas que operan en territorio nacional, así lo señala la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Si tu vuelo fue retrasado por más de una hora, pero menor a cuatro horas, la aerolínea debe proporcionar como mínimo descuentos para vuelos posteriores hacia el mismo destino y/o alimentos o bebidas.

En el caso que el vuelo se haya demorado por más de dos horas, pero menos de cuatro horas, el descuento que te ofrezca la aerolínea no debe estar por debajo del 7.5% del valor del boleto.

Sin embargo, si tu vuelo registra más de cuatro horas de retraso o fue cancelado, la aerolínea debe ofrecerte alguna de las siguientes opciones:

El reintegro del precio del boleto, más una indemnización que no puede ser menor al 25% del valor del vuelo.

Un lugar en el primer vuelo disponible, alimentos y, en su caso, alojamiento y transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto.

Un boleto para el mismo destino en una fecha posterior, más una indemnización que no puede ser inferior al 25% del precio del boleto.

Cabe mencionar que estas son las obligaciones mínimas de las aerolíneas, sin embargo, cada una de estas tiene sus propias indemnizaciones que debes consultar según sea el caso.

La Profeco se encuentra presente en cada aeropuerto, incluido en el AICM. Acércate a ellos en caso de que necesites información alguna irregularidad sobre tu vuelo y la aerolínea.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

AICMVuelos canceladosmexico-noticiasNoticias

Más Noticias

Más que un oficinista: cuánto gana un albañil en promedio en México

El youtuber ‘ArquiJuveMex’ explicó los diferentes puestos que pueden tener estos empleados en una construcción

Más que un oficinista: cuánto

Vincularon a proceso a “El Mambo”, presunto asesino señalado como objetivo de alta peligrosidad en Sonora

Al imputado se le relaciona con dos asesinatos cometidos en el municipio de Hermosillo

Vincularon a proceso a “El

Así es cómo el ayuno y el frío pueden favorecer la pérdida de grasa

Ciertos factores pueden activar el mecanismo del organismo que favorece el uso de las reservas de energía

Así es cómo el ayuno

Citi concreta la venta del 25% de Banamex a Fernando Chico Pardo

La transacción involucró la compra de aproximadamente 520 millones de acciones ordinarias de Banamex

Citi concreta la venta del

¿Quiénes son las legisladoras que se enfrentaron a golpes en el Congreso de la CDMX?

El incidente dejó como saldo una legisladora lesionada y cuestionamientos sobre la conducción del debate

¿Quiénes son las legisladoras que
MÁS NOTICIAS

NARCO

Vincularon a proceso a “El

Vincularon a proceso a “El Mambo”, presunto asesino señalado como objetivo de alta peligrosidad en Sonora

Ejército Mexicano destruyó un plantío de marihuana localizado en El Ranchito, Culiacán

Caen seis personas en límites entre Colima y Michoacán: investigan si están ligadas con coche bomba de Coahuayana

Algunos policías de Harfuch serán retirados de Uruapan tras denuncias de extorsión a pobladores, anuncia Tafolla

Detienen a 8 personas acusadas de secuestro y extorsión en Jalisco: tres son menores de edad

ENTRETENIMIENTO

System of a Down anuncia

System of a Down anuncia segundo show en CDMX: preventa y precios para la banda estadounidense de heavy metal

Muere Juan José Zerboni, actor y productor teatral, a los 72 años

Eric del Castillo estuvo enamorado de su mamá y en pleito con su padrastro: “Complejo de Edipo”

Exatlón México: quién gana la Villa 360 hoy 15 de diciembre

Las mejores canciones para escuchar en Apple México en cualquier momento y lugar

DEPORTES

Nahuel Guzmán protagoniza incómodo momento

Nahuel Guzmán protagoniza incómodo momento durante la final Toluca vs Tigres: así reaccionó la afición

Captan a Chino Huerta en Monterrey: ¿Regresará a la Liga MX para 2026?

Captan a Luis Chávez en las gradas del Nemesio Diez para disfrutar la final de la Liga MX entre Toluca y Tigres

Cruz Azul Femenil hace oficial su mudanza a Cuernavaca

Aaron Ramsey define como una decepción su paso por Pumas y expone a la directiva