México

Cuál es el tiempo de espera en las garitas de Tijuana este 12 de diciembre

Otay Mesa, Chaparral y San Ysidro son las tres garitas ubicadas en Tijuana para cruzar la frontera rumbo a territorio estadounidense y viceversa

Guardar
La frontera de México y
La frontera de México y Estados Unidos es la más transitada del mundo, así como una de las más vigiladas (Infobae Imagen Ilustrativa)

El cruce fronterizo entre Tijuana, en Baja California y SanDiego, California, en Estados Unidos, es uno de los más transitados del planeta y las condiciones en las garitas impactan cada día a miles de personas.

Desde largos tiempos de espera hasta mejoras en infraestructura, la situación en las garitas puede cambiar significativamente, afectando tanto a viajeros frecuentes como a transportistas comerciales.

A continuación, presentamos un análisis actualizado del estado de las principales garitas de Tijuana: OtayMesa, Chaparral y San Ysidro este viernes 12 de diciembre.

En vivo: el estado de las garitas de Tijuana

Revisa en tiempo real
Revisa en tiempo real el estado de las garitas de Tijuana (Infobae Imagen Ilustrativa)

Garita San Ysidro

Tiempo de espera por automóvil:

General

5 líneas abiertas

2:24 horas

Sentri

12 líneas abiertas

24 minutos

ReadyLane

10 líneas abiertas

2:08 horas

Tiempo de espera caminando:

General

20 líneas abiertas

1:36 horas

ReadyLane

1 línea abierta

8 minutos

Garita Otay Mesa

Tiempo de espera por automóvil:

General

3 líneas abiertas

2:24 horas

Sentri

3 líneas abiertas

32 minutos

ReadyLane

4 líneas abiertas

1:04 horas

Tiempo de espera caminando:

General

6 líneas abiertas

16 minutos

Garita Chaparral

Tiempo de espera caminando:

General

4 líneas abiertas

16 minutos

ReadyLane

1 línea abierta

8 minutos

Los horarios de las garitas de Tijuana

El cruce de Tijuana
El cruce de Tijuana y San Diego es la frontera más transitada del mundo (EFE)

Además del tiempo de espera, otra información importante que debes tener en cuenta al cruzar la frontera es el horario, pues depende de la forma y la garita por la que pases los días y horas de servicio.

Es por eso que aquí te dejamos los horarios de las tres garitas, de acuerdo con información de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés).

La garita de San Ysidro, el cruce fronterizo más transitado del mundo, tiene dos horarios:

Para el cruce vehícular funciona de lunes a domingo, las 24 horas del día, en todas sus modalidades: desde vehículo Estándar, Ready Lane y Sentri.

Mientras que el peatonal, ya sea el Estándar o el Ready Lane, está abierta también de lunes a domingo, pero de 6:00 horas a 14:00 horas.

En el caso de la garita de de Otay Mesa el horario, tanto de vehículos como de peatones, es de lunes a domingo, las 24 horas del día, en todas sus modalidades: desde vehículo Estándar, Ready Lane y Sentri.

Sin embargo, el cruce comercial de esta garita es, también todos los días, pero de las 6:00 horas hasta las 22:00 horas.

En cuanto a la garita del Chaparral, que es exclusivamente peatonal, el cruce tiene un horario de lunes a domingo de las 6:00 horas y hasta las 14:00 horas.

Temas Relacionados

GaritasTijuanaBaja Californiamexico-noticiasnoticias

Más Noticias

Personal de limpia bloquea Fray Servando al tirar y quemar basura en protesta

Los trabajadores arrojaron diversos objetos para romper vidrios del primer y segundo piso de edificio

Personal de limpia bloquea Fray

Temblor en Guerrero hoy: se registra sismo en Cd Altamirano

El temblor ocurrió a las 9:13 horas, a una distancia de 17 km de Cd Altamirano y tuvo una profundidad de 56 km

Temblor en Guerrero hoy: se

Bloqueos, manifestaciones y accidentes viales en CDMX y Edomex: Personal de limpia, arroja y quema basura en avenida Fray Servando

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México

Bloqueos, manifestaciones y accidentes viales

Metro CDMX y Metrobús hoy 12 de diciembre: la estación Zócalo/Tenochtitlán de la Línea 2 está abierta

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este viernes

Metro CDMX y Metrobús hoy

Infonavit lanza programa de vivienda para jóvenes de 20 a 35 años: estos son los requisitos y beneficios

El programa ofrece mensualidades accesibles, requisitos flexibles y propiedades con una superficie mínima de 60 metros cuadrados

Infonavit lanza programa de vivienda
MÁS NOTICIAS

NARCO

“El Limones” y cinco operadores

“El Limones” y cinco operadores más de Los Cabrera Sanabria ingresan al penal de Altiplano

La frágil ciberseguridad del gobierno mexicano: “Un hackeo improvisado da con miles de datos sensibles”, dice experto

La desaparición forzada en México y la Virgen de Guadalupe: religiosidad, resistencia y búsqueda de consuelo

Fiscalía de Chiapas confirma que presunto miembro del Cártel de Sinaloa detenido sí fue agente de la FGE

Acusación de exagente de la DEA por presuntos nexos con el CJNG dejó un “ojo morado” a la agencia, aseguró Mike Vigil

ENTRETENIMIENTO

¿Quién es Rumi, la integrante

¿Quién es Rumi, la integrante de Las Guerreras K-Pop con quien Chicharito se identificó tras salir de Chivas?

Marco Antonio Solís anuncia extensa gira de conciertos por México: fechas, sedes y todos los detalles

¿Quién diseñó el vestido que Maribel Guardia usó en la Basílica de Guadalupe y que tenía pintado a Julián Figueroa?

Bad Bunny abre La Casita: Diego Boneta, Ana de la Reguera y Renata Notni sus invitados VIP en segundo concierto

Itatí Cantoral va a La Basílica de Guadalupe y redes viralizan la supuesta reacción de la Virgen al verla: “Otra vez tú”

DEPORTES

¿Quién es Rumi, la integrante

¿Quién es Rumi, la integrante de Las Guerreras K-Pop con quien Chicharito se identificó tras salir de Chivas?

Faitelson culpa al Turco Mohamed por error de Hugo González en la final: “La portería del Toluca empieza a ser un factor”

Toluca vs Tigres: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo la Final de Vuelta del Torneo Apertura 2025

Alexis Vega se luce con emotivo gesto hacia sus compañeros en la Final contra Tigres

Esto dijo Antonio Mohamed tras el error de Hugo González en la Final de Ida ante Tigres: ¿va a la banca?