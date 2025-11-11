Balean a conductor de unidad de transporte público en autopista México-Pachuca

Baleado Ecatepec metro Indios Verdes Edomex (ContinuamosMX/FB)

Un conductor de transporte público resultó gravemente herido luego de ser atacado a balazos mientras circulaba sobre su ruta en dirección al Metro Indios Verdes.

De acuerdo con los primeros reportes, dos sujetos a bordo de una motocicleta interceptaron la unidad en la avenida de Río de Los Remedios, en el municipio de Ecatepec y exigieron al chofer que se detuviera. Sin embargo, al no obedecer la instrucción, los agresores abrieron fuego en repetidas ocasiones contra el vehículo.

Los hechos ocurrieron la mañana de este martes, cuando la unidad de transporte partió de Ecatepec hacia la Ciudad de México. Los agresores siguieron al vehículo durante algunos metros hasta la incorporación a la autopista México-Pachuca, donde lograron emparejarse, y sin mediar palabra comenzaron a disparar directamente hacia el conductor.

Según información preliminar, la víctima recibió dos impactos de bala en la espalda y la unidad terminó con al menos 10 orificios de arma de fuego, evidenciando un ataque directo.

Chofer logra llegar a paradero

Dos de los 11 disparos dieron en la espalda baja del conductor de transporte público (@MrElDiablo8/X)

A pesar de las heridas, el chofer mantuvo el control del vehículo y logró continuar su camino hasta llegar al paradero de Indios Verdes, donde pudo solicitar ayuda a personal de seguridad y equipos de emergencia.

Los paramédicos que arribaron al sitio brindaron atención inmediata y, tras estabilizarlo, fue trasladado a un hospital cercano para recibir atención especializada.

Afortunadamente, ninguna de las personas que viajaban como pasajeras resultó lesionada, aunque varias presentaron crisis nerviosas tras haber presenciado el ataque armado.

Hasta el momento se desconoce el móvil de la agresión, por lo que las autoridades no descartan ninguna línea de investigación. Entre las hipótesis se encuentra la posibilidad de que se trate de un intento de extorsión, un asalto fallido o incluso un ataque directo relacionado con disputas entre organizaciones delictivas que operan en el Valle de México.

Elementos de seguridad pública se mantienen en la zona del paradero para resguardar la unidad atacada y recabar indicios balísticos que permitan identificar a los responsables. También se están revisando cámaras de vigilancia tanto de Ecatepec como en las inmediaciones de Indios Verdes, con el objetivo de rastrear la ruta de escape de los motociclistas.

Se espera la llegada del ministerio Público de la Ciudad de México para que se inicien las investigaciones preliminares del caso y dar con los responsables de estos hechos.