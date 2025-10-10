Sheinbaum designa a Roberto Velasco como subsecretario para América del Norte de la SRE

Roberto Velasco fue propuesto por la presidenta Claudia Sheinbaum para ocupar la Subsecretaría para América del Norte. (Foto: SRE)

El nombramiento de Roberto Velasco Álvarez como subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) avanzó este jueves, 9 de octubre de 2025, al ser turnado al Senado de la República para su ratificación, según informó la propia dependencia a través de un comunicado oficial.

“El día de hoy, el Senado de la República recibió el oficio de la presidenta de la República, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, con el nombramiento del C. Roberto Velasco Álvarez como subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores”, señala el documento difundido por la SRE.

La dependencia también precisó que aguarda la decisión de la Comisión de Relaciones Exteriores respecto a la fecha en la que Velasco Álvarez comparecerá ante los legisladores para detallar su propuesta de trabajo y responder las preguntas de los senadores. La SRE recalcó que este trámite es indispensable antes de que el funcionario pueda asumir oficialmente sus nuevos deberes.

Por su parte, Roberto Velasco utilizó sus redes sociales para expresar su agradecimiento a quienes confiaron en su designación, en su cuenta de X, escribió:

“Agradezco la confianza de la presidenta Claudia Sheinbaum y del canciller De la Fuente para coordinar las labores de la SRE en América del Norte en esta etapa. Seguiré desempeñándome con lealtad, profesionalismo y entrega a la defensa de nuestra comunidad y de la soberanía de México”.

En la parte final de su declaración, Velasco Álvarez resaltó su disposición a colaborar de manera conjunta con los representantes legislativos si el Senado aprueba su ratificación.

“Estoy seguro que, de ser ratificado por el Senado de México, trabajaremos estrechamente con las y los senadores, para continuar fortaleciendo nuestros lazos con Estados Unidos y Canadá, siempre sobre la base de nuestros principios de política exterior”, añadió en su publicación, subrayando el compromiso de mantener y fortalecer la relación diplomática con los principales socios de la región.

¿Quién es Roberto Velasco Álvarez?

Según información publicada en la página de la SRE, Velasco Álvarez tiene formación en Políticas Públicas por la Universidad de Chicago, donde ejerció como editor en jefe de Chicago Policy Review y colaboró en la oficina del alcalde, Velasco Álvarez suma además una licenciatura en Derecho por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México.

Tras las elecciones presidenciales de 2018, el secretario Marcelo Ebrard lo invitó a participar en el proceso de transición gubernamental. Su experiencia previa incluye responsabilidades en la Secretaría de Economía federal, la administración local de la capital del país y labores en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

Entre diciembre de 2018 y junio de 2020, ocupó el cargo de director general de Comunicación Social en la SRE. Actualmente, Velasco Álvarez funge como jefe de la Unidad para América del Norte en la Cancillería.