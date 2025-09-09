¿Quiénes son los alfiles de Los Chapitos y La Mayiza detenidos a un año de la guerra en el Cártel de Sinaloa?

En un año, diversos personajes de gran peso han caído en medio de la guerra entre Chapitos y La Mayiza. (Anayeli Tapia/Infobae)

Un año después del inicio del conflicto armado entre “Los Chapitos” y “La Mayiza”, las fuerzas federales han logrado la detención de decenas de operadores identificados como piezas fundamentales en el entramado del Cártel de Sinaloa, lo que ha propiciado reacomodos internos y alianzas nunca antes pensadas.

La ofensiva federal ha alcanzado principalmente a los mandos de operación intermedia y logística, mientras los máximos líderes (Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, así como Ismael Zambada Sicairos, alias Mayito Flaco) siguen prófugos.

De acuerdo con cifras oficiales, más de mil 650 personas han sido detenidas desde el 9 septiembre de 2024, periodo en el que se han registrado también más de mil 830 homicidios dolosos, un incremento del 300% respecto al año previo.

La acción de las fuerzas armadas y la Guardia Nacional no ha frenado la disputa entre las dos facciones, pero ha significado la caída de diversos “alfiles”, operadores clave que sostienen la estructura criminal.

El tablero de Los Chapitos

El Jando, El Güerito y El 200 habrían sido delatados por La Perris. (SSPC)

El grupo designado como “Los Chapitos”, liderado por Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, ha tenido una serie de golpes a su base operativa. Entre los nombres destacados se encuentran Mauro Alberto Núñez (“El Jando”), piloto y operador clave de confianza de Iván Archivaldo, capturado en febrero de 2025 en un operativo que también involucró un enfrentamiento armado.

Kevin Alonso Gil (“El 200”), identificado como jefe de seguridad de los Guzmán Salazar, fue arrestado en un despliegue masivo en Culiacán y señalado como principal responsable de coordinar la logística de violencia, armas y protección interna.

Previo a esas detenciones, las fuerzas federales capturaron en septiembre de 2024 a Mario Alexander “N” (“El Piyi”), señalado como jefe de sicarios y uno de los principales encargados de seguridad en torno a Iván Archivaldo.

En octubre, cayó Luis Alberto “N” (“El Cañas”), mano derecha de uno de los principales coordinadores regionales, mientras que en noviembre de 2024 la lista creció con la detención de Omar Félix “N” (“El Pelón” o “El 08”), líder regional acusado de dirigir la ofensiva armada en Sonora y coordinador de envíos de fentanilo a Estados Unidos.

'El Piyi' fue escoltado por agentes del Ejército y la Guardia Nacional a la CDMX. (Especial)

En la misma estructura criminal, cayeron José Ángel Canobbio Inzunza (“El Güerito”) —señalado como estratega financiero y vinculado a la producción de fentanilo— y José Maximiliano Inzunza (“El Chochías” o “El 60”), operador logístico al servicio de los Guzmán Salazar, detenido en julio de 2025.

Otros operadores identificados fueron Horacio “N” (“El H”), responsable de nóminas y tráfico de drogas, Miguel Ángel “N” (“El Tigre”), expolicía convertido en operador jefe en Quintana Roo, y Joel “N” (“La Morsa”), vinculado al brazo de producción de fentanilo y ligado a la facción de “El Guano”. Destaca además la reciente captura de Leonel “V” (“El LV”), junto con siete de sus hombres y un importante arsenal.

El control interno de seguridad ha sufrido fracturas, como lo evidencia la caída de Luis Alfonso “N” (“El Toner” o “El Bellaco”) y las bajas entre sus enlaces directos responsables de ofensivas violentas en Culiacán y otros municipios.

El avance contra La Mayiza

La facción conocida como “La Mayiza”, representada por los defensores de Ismael “El Mayo” Zambada y ahora bajo la jefatura de su hijo Ismael Zambada Sicairos (“El Mayito Flaco”), también ha visto la caída de operadores clave en el último año, aunque en menor cantidad.

Félix Gastelum fue detenido en Quilá, Sinaloa. (Secretaría de la Defensa Nacional)

Entre las detenciones sobresale la de Juan Carlos Félix Gastélum (“El Chavo Félix”), considerado operador financiero y yerno del propio “Mayo” Zambada. Su captura en enero de 2025 en Culiacán y posterior traslado a EEUU marcó uno de los golpes más fuertes al núcleo familiar y logístico.

La red de apoyos de los Zambada fue debilitada con la detención de Kevin Dolores “N” (“El Gusano”) y Gerardo “N” (“El Tochín”), ambos integrantes de “Los Rusos”, célula armada ligada al tráfico de personas y drogas entre Mexicali y California.

En Virginia, Estados Unidos, Dámaso López Serrano (“El Mini Lic”), antiguo aliado convertido en testigo colaborador, fue reaprehendido tras volver a incidir en el tráfico ilegal de fentanilo, confirmando el cruce de intereses entre las facciones internas.

Además, las fuerzas de seguridad mexicanas aprehendieron en Badiraguato a Hernán Domingo “N” (“El Mero Mero”), un operador logístico y financiero que, pese a sus lazos familiares con los Guzmán López, optó por alinearse con los Zambada.

Cae en Badiraguato, Sinaloa, Hernán "N", alias "El Mero Mero" Crédito: SSPC

Las detenciones no se limitaron a Sinaloa. El combate a “La Mayiza” se extendió hacia el noroeste, donde agentes federales informaron la captura de objetivos asociados a Los Aquiles, otra célula relevante bajo control de la facción. Marco Antonio Cabrera Flores (“Chepe”) y José Antonio “N” (“Chaparro”) cayeron en Tijuana durante 2025, sumándose al arresto en agosto de Alfonso F. B. (“El Cabo 13”), un objetivo prioritario de las autoridades locales y federales.

La lista de bajas recientes incluye también a Mario Fabricio “N” (“Mario Bros”), señalado como líder regional de Los Mayitos en Tijuana, quien fue capturado tras un proceso judicial por homicidio y comercio de drogas.

La conectividad y colaboración entre las distintas células de la facción Zambada quedó expuesta por la variedad de roles desempeñados por los arrestados: halcones, encargados logísticos, operadores de trasiego internacional y responsables de finanzas.

Las autoridades federales han asegurado tres mil armas, incluidas piezas de alto poder como rifles Barrett .50, y han decomisado 64 toneladas de diversas drogas en Sinaloa en el año transcurrido.

El saldo del primer año de la guerra interna del Cártel de Sinaloa muestra un escenario donde el ejército federal ha neutralizado y desarticulado redes de mandos medios, sin lograr capturar a los líderes máximos ni frenar el flujo de violencia homicida, desapariciones y secuestros.

Con el aumento evidente de las bajas operativas y la presión sobre los corredores estratégicos de Sonora, Durango, Baja California y principalmente Sinaloa, la confrontación sigue impactando la seguridad regional y el balance de fuerza entre las dos facciones sigue fluctuando.