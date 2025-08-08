Altagracia Gómez y empresarios mexicanos se reúnen con embajador de EEUU: “Somos socios estratégicos”

El CCE destacó el diálogo al que asistieron Altagracia Gómez y el embajador estadounidense. (Foto: @cceoficialmx)

Mujeres y hombres que integran el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) sostuvieron un encuentro con el embajador de Estados Unidos en México, Ronald D. Johnson, este viernes 8 de agosto de 2025.

Durante la reunión se abordó la importancia de mantener el diálogo entre ambos países, como vía para buscar soluciones que contribuyan a fortalecer la competitividad, el crecimiento y la prosperidad de ambas naciones.

El encuentro tiene lugar en el contexto de la pausa arancelaria de 90 días establecida por Estados Unidos hacia México. Entre las empresarias que participaron se encuentra Altagracia Gómez, coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización, y presidentes de diversos organismos del sector privado mexicano, quienes destacaron el diálogo a través de sus redes sociales.

“En un momento clave para la relación comercial entre nuestras naciones, el diálogo franco y constructivo es la mejor vía para encontrar soluciones que fortalezcan la competitividad, el crecimiento y la prosperidad compartida”, escribió el CCE en su cuenta de X.

Durante la Reunión de Consejo Nacional encabezada por el presidente Francisco Cervantes Díaz, también se reconoció la importancia de la relación bilateral, “México y Estados Unidos somos socios estratégicos, vinculados por una profunda integración económica que exige visión, cooperación y compromiso de largo plazo”.Cervantes Díaz destacó el encuentro en su cuenta personal de X, del cual dijo que México y Estados Unidos tienen “una visión común de crecimiento”. Resaltó que el Consejo “siempre será un aliado para impulsar las relaciones comerciales a favor del crecimiento de nuestras naciones”.

El pasado 31 de julio de 2025, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que sostuvo una llamada telefónica con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como resultado de este diálogo ambos mandatarios acordaron la suspensión del aumento de aranceles previsto para el 1 de agosto. A través de un mensaje emitido en sus redes sociales,informó que se alcanzó un consenso para establecer un periodo de 90 días destinado a la construcción de un acuerdo de largo plazo mediante el diálogo bilateral.