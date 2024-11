Por qué no fue detenido el hombre dejó a inconsciente a una mujer y suplicó que no le dijeran a su mamá

El hombre fue confrontado por vecinos (X@GlodeJo07)

Carlos Antonio “N” discutió con una mujer y la golpeó hasta dejarla inconsciente, personas que presenciaron los hechos lograron frenar las acciones del sujeto. Los hechos quedaron registrados en video y la víctima tuvo que recibir atención médica.

La violencia en contra de la mujer fue realizada en el municipio de Coyotepec, en el Estado de México y la agresión circuló en redes sociales y medios de comunicación. Además, en una grabación el sujeto mencionado es confrontado por las propias personas que detuvieron la violencia.

“Le pido por favor que no le hables a mi mamá. Me llamo Carlos Antonio”, es parte de lo que expresa Carlos Antonio. Sin embargo, no fue registrada la detención de dicho sujeto.

La razón por la que Carlos Antonio no fue asegurado

Infobae México contactó con las autoridades del Edomex, quienes explicaron que la mujer tuvo que ser llevada a un hospital. En dicho lugar y tras ser revisada, la mujer decidió que no ejercería acciones penales. Posteriormente las autoridades tuvieron que liberalo.

Un hombre golpeó a una mujer con un tubo hasta dejarla inconsciente y casi matarla, cuando lo agarraron lloró para que no le dijeran su propia madre. CRÉDITO: @Gposiadeoficial

Los reportes indican que Carlos Antonio fue confrontado por vecinos de la zona, quienes le hicieron preguntas hasta que llegaron los agentes. Información compartida por El Universal refieren que elementos de la Policía Municipal de Coyotepec fueron los que aseguraron al hombre que al parecer trató de escapar.

Cabe destacar que si bien la joven no denunció, fue la propia Fiscalía General de Justicia del Edomex (FGJEM) la que, considerando los indicios mencionados, determinó abrir una carpeta de investigación por lo sucedido.

Al menos hasta el año 2020 en Coyotepec contaba con 40 mil 885 habitantes, de los cuales 51.1% son mujeres y 48.9% hombres, según recoge el portal Data México.

Números de atención para atender violencia contra las mujeres

Las autoridades mexiquenses tienen habilitado el teléfono Línea sin violencia 800 10 84 053, que opera las 24 horas del día, todo el año y atiende casos de violencia familiar, de pareja y/o sexual. El número mencionado puede ser marcado desde cualquier parte del país, el único requisito es que la persona esté siendo afectada por algún tipo de violencia.

El objetivo de la línea de atención es proporcionar: “atención oportuna y confidencial vía telefónica a las personas en situación de violencia, enfocándose en sus necesidades específicas, ya sean psicológicas, jurídicas, informativas y de canalización a otras instancias de apoyo”, según aparece en la portal de la Secretaría de Salud mexiquense.