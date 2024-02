La Casa de los Famosos 4 EN VIVO: comienza la gala de posicionamiento y La Divaza no confía en Cristina

Thali García sobre Lupillo Rivera, los ataques de Mariana González y los haters en redes

A través de su cuenta en X -antes Twitter - la famosa actriz mexicana dejó en claro que no permitirá más especulaciones de una supuesta relación extramarital con Lupillo Rivera, así como no quiere que la señala por su papel en La Casa de los Famosos 4 de Telemundo.

“Mucha gente hablando sin criterio y desde la ignorancia. No es mi estilo dar explicaciones, sin embargo, dadas las circunstancias me parece chevere mencionar que a mí un show no me hace ni me cambia, amó profundamente mi carrera y las oportunidades que me da Dios”, expresó en el comunicado.