La Casa de los Famosos 4 EN VIVO: Alfredo Adame se broncea en bikini y desata burlas

Estrés y claustrofobia. los motivos por los que Gregorio Pernía abandonó LCDLF4

El actor no ocultó las dificultades enfrentadas durante su participación en el show, especialmente resaltando cómo impactó en su bienestar emocional y físico. “Cuando entré sentí que me arrancaron el corazón. Soy una persona sencilla. Jamás pensé que sufriera de claustrofobia, soy un hombre libre; mi familia me hacía mucha falta también”, expresó Pernía, dando a entender la complejidad de sus emociones y los retos que enfrentó, lo que evidencia una vulnerabilidad raramente vista en figuras públicas de su calibre.